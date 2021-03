Un funcionario de La Plata llamó “inmundicia” a Estela de Carlotto y pidió “echarla” de la ciudad

Se trata de Mauro Palummo, subsecretario de Proyectos Especiales de la Municipalidad de La Plata y referente de Patricia Bulllrich en la capital provincial. Su publicación contra la titular de Abuelas de Plaza de Mayo generó repudio y desde la oposición ya solicitaron su renuncia.

“A esta inmundicia no la puedo ni ver. Iba con la sonrisita y cara de yo no fio a pedir reunión con Mauricio Macri cuando era presidente. Y ahora dice que tiene que ir preso. ¿Por qué? me pregunto. Cómplice de delincuentes, criminales y pone bombas. Cara dura, sin vergüenza. No la puedo ni ver. Y si mejor la echamos de la Ciudad de La Plata a esta desvergonzada, cómplice de los delincuentes de este país?? Sería más lógico”, posteó Palummo en su página de Facebook junto al hashtag “#NiunKmás”.

Como era de esperar, la publicación generó un fuerte rechazo y el funcionario de Julio Garro terminó eliminándola. Este jueves, el intendente compartió junto a Palummo la presentación del libro de Bullrich en La Plata.

El bloque de concejales del Frente de Todos ya pidió al intendente que exija la renuncia inmediata del subsecretario y dirigente cercano a la ex ministra de Seguridad de la Nación que durante su juventud integró las filas de Montoneros y llegó a obtener el rango de “segunda teniente” en la organización.

En 2016, Palummo impulsaba en La Plata un “protocolo antipiquetes”, en el marco de un proyecto más amplio bajo la consigna “tolerancia cero” al que denomina “Nuevo Sistema de Seguridad y Control para la Ciudad – Objetivo: establecer un ‪‎Nuevo Orden”.

COMUNICADO DEL FRENTE DE TODOS

Las y los concejales platenses del Frente de Todos queremos expresar nuestro más enérgico repudio a las palabras del funcionario de Garro -Subsecretario de Proyectos Especiales de la Municipalidad de La Plata-, quien se expresó con palabras agraviantes hacia Estela de Carlotto, y propuso además echarla de la Ciudad al haberse cumplido 45 años del último golpe de estado..

Con sus dichos no se trata sólo del insulto a una figura trascendental en la visibilización de los derechos humanos reconocida en el mundo entero, sino también a toda la lucha por la Memoria, la Verdad y la Justicia..

Resulta preocupante que un dirigente encargado de la gestión de la Ciudad de La Plata, que tanto ha sufrido en la noche más macabra de nuestro país- acuse a las y los desaparecidos y víctimas del genocidio de “delincuentes, criminales y pone bombas”.

Se trata de otra expresión de negacionismo y simpatía por la dictadura, en la que se justifican los crimenes cometidos por el estado contra las y los mulitantes, a quienes se tilda de terroristas intentando justificar así el último genocidio.

Exigimos al Intendente Garro que desplace de inmediato a este funcionario que trabaja bajo su ala y la de su partido, quien no hace más que descargar su desprecio por la democracia y su odio sobre Estela de Carlotto, que es además ciudadana ilustre y personalidad destacada de nuestra ciudad, orgullo de las y los platenses.