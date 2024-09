Un camión atmosférico volcó y provocó un desastre en el barrio del Puerto de Mar del Plata

El episodio ocurrió este jueves por la mañana en calle Guanahani entre Edison y Acha, en el barrio del Puerto de Mar del Plata. El conductor de un camión atmosférico perdió el control, volcó y desparramó 50 toneladas de líquidos.

Una cámara de seguridad de una planta pesquera registró el accidente por el cual camión terminó arrasando la fachada del edificio y varias motos de trabajadores.

Luego de volcar, el tanque atmosférico volcó toda su carga. Afortunadamente no se trataba de líquidos cloacales sino de agua mezclada con tierra colorada, también procedente de una planta de procesamiento de pescado. La cuadra quedó inundada.

El camionero contó a Canal 8 que “fue un accidente lamentable” y precisó: “Venía por Acha y cuando doblé por Guanahani me quedé sin frenos y atrás mío venía una cola de autos terrible. Si seguía para abajo hacía un desastre”.

“Fue un accidente, realmente fue un accidente. Subiendo la loma se me cortó el palier y no podía frenarlo. Atrás mío había una cola de auto terrible. Empecé a gritarle a todo el mundo que se corra, que se vayan para atrás. No había otra opción, intenté bajarme un segundo para poner una piedra o algo, pero se me iba. Entonces más o menos le calculé donde lo podía llegar a parar. Si seguía para abajo, hacía un desastre, me llevaba puesto 10 autos“, apuntó

Pese a la magnitud del accidente, no se registraron heridos, pero acudió la policía y personal de Defensa Civil. La calle quedó bloqueada por varias horas.