Información General
Un auto con un carro volcó en Ruta Nacional 205 y murió una nena de 5 años
Una tragedia vial ocurrió este sábado por la tarde en el kilómetro 257 de la Ruta Nacional 205, cuando un automóvil Volkswagen Gol que viajaba hacia Urdampilleta despistó y volcó. En el vehículo se trasladaban tres personas mayores y una nena de 5 años, quien lamentablemente falleció en el Hospital Municipal de General Alvear.
El vehículo era conducido por Juan Carlos Yeri y estaba acompañado por Érica Alicia Yeri, ambos con domicilio en Florencio Varela. Atrás viajaban María del Carmen Mastrodoménico la pequeña Leila Cataleya de 5 años, oriundas de Urampitelleta, Bolívar.
Como consecuencia del despiste y el vuelvo, el conductor del rodado y la niña fueron llevados al Hospital de General Alvear donde la menor falleció.
El vehículo llevaba enganchado un pequeño carro, lo que sumado al mal estado de la ruta, habría provocado el despiste y vuelco.
En el lugar trabajaron Personal de Vial II, Bomberos Voluntarios con el móvil 14 y el Servicio de Urgencias del Hospital local, quienes realizaron las tareas de asistencia y rescate.
Información General
Payoneer impulsa a las pymes argentinas en su expansión global con soluciones de pago más ágiles y transparentes
Las pymes argentinas están liderando una nueva ola de comercio global en sectores como la tecnología, el comercio electrónico y los servicios profesionales. En este contexto, el reciente acuerdo entre Payoneer y Stripe fortalece las herramientas financieras disponibles para el mercado local, ofreciendo a los emprendedores una infraestructura de pagos más ágil, confiable y adaptada a la economía digital global. Sin embargo, todavía se enfrentan a desafíos locales en materia de pagos internacionales: comisiones elevadas, inestabilidad monetaria e infraestructuras financieras obsoletas.
En este escenario, Payoneer se consolida como una solución pionera que ofrece una alternativa más flexible. Cada vez más empresarios locales están explorando soluciones de pago globales para las pymes argentinas que les permitan crecer a nivel internacional sin contratiempos innecesarios.
Fricción local, ambición global: por qué es importante la infraestructura de pagos
Según el Barómetro de Ambiciones de Pymes de Payoneer, realizado en colaboración con Oxford Economics, el 63 % de las empresas argentinas encuestadas afirman que trabajar con proveedores internacionales refuerza el rendimiento de su negocio y su resiliencia a largo plazo. Esa cifra refleja un cambio más amplio hacia una mentalidad global.
La alianza con Stripe refuerza esta tendencia, ofreciendo a las empresas argentinas la posibilidad de acceder a soluciones de pago que eliminan las barreras tradicionales y mejoran la experiencia de comercio electrónico internacional.
Sistemas tradicionales frente a herramientas diseñadas para las empresas actuales
Los bancos y las primeras herramientas de transferencia en línea siguen siendo la opción predeterminada para muchas pymes. Sin embargo, estos sistemas heredados no se diseñaron para el mercado global actual.
Las altas comisiones, las opciones limitadas de divisas y la falta de seguimiento en tiempo real ralentizan el progreso de las pymes. Por el contrario, con la integración de Stripe, los pagos transfronterizos de Payoneer para la economía digital argentina ofrecen una infraestructura que elimina esas capas de complejidad y brinda mayor eficiencia.
Satisfacer las necesidades de los sectores tecnológico y de servicios de Argentina
Este cambio hacia soluciones financieras alternativas está lejos de ser una moda. Se trata de mejoras prácticas que realmente satisfacen las necesidades de un mercado cada vez más global.
Para las pymes, gestionar de forma eficiente el flujo de caja internacional es fundamental. La rapidez en las liquidaciones, las cuentas locales para recibir pagos y el acceso a fondos en múltiples divisas ayudan a respaldar tanto las operaciones diarias como la estrategia a largo plazo.
Reducir la ambigüedad en las transacciones globales
Las deducciones ocultas, los tipos de cambio fluctuantes y la falta de visibilidad en tiempo real siguen frustrando a muchos empresarios. La posibilidad de evitar comisiones ocultas en las transacciones internacionales desde Argentina marca una gran diferencia.
Para empresas que operan con márgenes ajustados, cada pequeño ahorro suma. Y para las compañías en crecimiento que se expanden a nuevos mercados, la previsibilidad es tan valiosa como la reducción de costes.
Cómo enviar pagos comerciales internacionales desde Argentina
Empezar a utilizar Payoneer es muy fácil. A continuación, te explicamos cómo:
- Regístrate: Visita el sitio web de Payoneer y haz clic en el botón Abrir tu cuenta o Registrarse.
- Proporciona información personal y comercial.
- Completa la verificación con la documentación requerida.
- Vincula tu cuenta bancaria argentina para realizar retiros en pesos.
- Recibe pagos internacionales de clientes y plataformas de todo el mundo.
Construir una base sólida para Argentina
Las pymes argentinas son emprendedoras, resilientes y están listas para crecer. Lo que necesitan ahora es acceso a herramientas que respalden sus ambiciones, y no que las frenen.
Con la integración estratégica de Stripe y la infraestructura de Payoneer, ahora cuentan con un ecosistema financiero diseñado para impulsar su competitividad internacional.
Explora la plataforma de pagos internacionales de Payoneer para Argentina, obtén la asistencia que necesitas y descubre cómo reducir las comisiones por pagos internacionales en condiciones que se adapten a tu negocio.
Acerca de Payoneer
Payoneer es la plataforma financiera global que impulsa a millones de pymes, marketplaces y profesionales en más de 190 países y territorios. Desde pagos transfronterizos hasta capital de trabajo y soluciones de gestión de divisas, Payoneer ofrece una infraestructura financiera moderna diseñada para la economía digital. Nuestra misión es facilitar que cualquier negocio, sin importar su tamaño o ubicación, pueda crecer y competir a nivel internacional.
Para más información, visita www.payoneer.com.
Información General
Estaban pescando la vera de Ruta 11 y encontraron un cadáver con un disparo en la cabeza
Un hombre fue encontrado sin vida en una alcantarilla sobre la Ruta Provincial N° 11, a la altura del kilómetro 168, en jurisdicción del paraje Cerro de la Gloria, partido de Castelli, durante el mediodía del domingo 24 de agosto. La víctima fue identificada como Juan Oscar Zarantonello, de 69 años, con domicilio en la ciudad de Chascomús.
El hallazgo fue realizado por pescadores, quienes dieron aviso inmediato a la Prefectura Naval Argentina. Personal de esa fuerza trabajó en el lugar junto a efectivos del Destacamento Vial de Cerro de la Gloria.
Tras las pericias correspondientes, el cuerpo fue trasladado a la morgue de Dolores, donde se le practicó la autopsia.
Fuentes de la investigación confirmaron que Zarantonello presentaba un disparo de arma de fuego en la cabeza, según determinaron las pericias realizadas el mismo domingo en sede pericial.
La Policía intervino en el hecho y dio actuación a la Fiscalía N° 10 de Chascomús, a cargo del doctor Robert, quien caratuló la causa como homicidio.
Información General
Balcarce será sede del 2° Congreso Internacional de Almacenamiento de Granos en Silo Bolsa
referentes internacionales en el marco del 2° Congreso Internacional de Almacenamiento de Granos en Silo Bolsa, un evento único en el mundo dedicado a esta tecnología que revolucionó la poscosecha y consolidó a la Argentina como líder global.
El encuentro, organizado por el INTA, la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNMdP y la Fundación ArgenINTA, se realizará en la Unidad Integrada Balcarce (RN 226 km 73,5) y tendrá como ejes la actualización técnica y el debate abierto sobre los desafíos y oportunidades que plantea este sistema de almacenamiento.
El uso de los silobolsas con tecnología aplicada al almacenamiento de granos fue desarrollado por un grupo de empresas argentinas en colaboración con un equipo de investigación del INTA en la década del 1990. El objetivo era preservar y conservar forrajes para alimentación animal y se convirtió en un producto clave para el acopio de la cosecha.
Las bolsas plásticas presentan una tecnología muy dúctil, adaptable a distintas escalas agrícolas y con grandes beneficios. La bolsa más usada es la de 60 metros de largo y 9 pies de diámetro, con una capacidad de almacenaje de 200 toneladas de soja, maíz o trigo. Es un producto garantizado por 24 meses, siempre y cuando se cumplan con las recomendaciones de uso y mantenimiento.
La agenda contempla dos jornadas de conferencias y paneles con especialistas nacionales e internacionales, además de un día de campo con demostraciones dinámicas de maquinaria de embolsado, extracción y tecnologías de monitoreo y conservación.
Entre los temas destacados se abordarán:
- Buenas prácticas y calidad de granos en silo bolsa.
- Innovaciones en maquinaria y equipamiento.
- Estrategias de control de plagas.
- Experiencias de usuarios, logística, trazabilidad y economía.
- Hongos, micotoxinas y ecosistemas de granos almacenados.
- Reciclado de plásticos y sustentabilidad.
El Congreso contará también con la presentación de trabajos científicos, cuyos resúmenes podrán ser enviados por investigadores y técnicos. Los aceptados serán expuestos en formato póster durante el evento.
La primera edición, realizada en 2014, reunió a más de 300 participantes de distintos continentes. Esta segunda edición busca superar esa convocatoria y proyectar aún más el liderazgo argentino en la aplicación del silo bolsa como herramienta clave en la poscosecha a nivel mundial.
Más información e inscripciones: www.congresosilobolsa.org – Consultas: congresosilobolsa@gmail.com