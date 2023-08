"Un astronauta argentino viajará a la Estación Espacial Internacional", dijo el director de la NASA

Un proyecto para estudiar el impacto del ruido generado por el tráfico marítimo en las Ballenas Francas Australes de Península Valdés en Argentina ha sido preseleccionado para competir por una importante fuente de financiamiento que otorga la organización GreenWay Global. Votar acá a NOISE POLLUTION– ¡31/7 último día hasta las 17 horas!

Este proyecto lo lideran miembros del Laboratorio de Mamíferos Marinos (LAMAMA), perteneciente al Centro para el Estudios de los Sistemas Marinos (CESIMAR) del Centro Nacional Patagónico (CENPAT), CONICET, entre los que se encuentra la Casarense Virginia Tortolini.

En la foto: Biólogos: Dr. Santiago Fernández, Investigadora Dra. María Constanza Marchesi, becarias doctorales Virginia Tortolini y Ayelén Tschopp, y el Ingeniero en Sonido y becario doctoral Ciro Martinez. En el proyecto también participan el Investigador Dr. Mariano Coscarella y la Dra. Ailén Chalbcosky.

“Entre los 5 proyectos preseleccionados, el nuestro se encuentra peleando la punta con un proyecto presentado por un grupo de investigación de Italia, también para estudiar Ballenas en las costas de Sicilia. Es como una especie de Finalissima, pero de las ballenas, y contar con tu voto es fundamental para poder ganar el financiamiento que nos ayudará a llevar este proyecto adelante”, expresó a Todoprovincial.com la casarense e investigadora, Licenciada en Ciencias Biológicas, Virginia Tortolini.

“Sabemos de lo difícil que puede resultar conseguir financiamiento para este tipo de proyectos, pero insistimos en que son estudios que arrojan información clave para la conservación de las especies marinas y sus entornos”, contó la Licenciada en Ciencias Biológicas.

Además agregó “En este caso puntal, además, buscamos hacer visible un tipo de contaminante que a menudo es pasado por alto por la comunidad y las autoridades, el sonido producido por los barcos”

“Quedan pocos días para votar, hay tiempo hasta el 31 de Julio de 2023. Esperamos contar con la ayuda de todos”.

A continuación te dejamos las instrucciones para Votar !!!

¡ Ayudanos a seguir escuchando a las Ballenas !

Votá nuestro proyecto : “NOISE POLLUTION studies the effects of noise on whales on the Valdés Peninsula in Argentina.”

¡Es fácil!

Entra al siguiente Link: https://t.me/greenwayEUofficial/4862, descargate telegram y vota en la encuesta por Noise Pollution para apoyar al equipo argentino.

Compartilo con todos aquellos que se puedan sumar!!!

De esta forma nos ayudas a recibir financiamiento para poder seguir estudiando las Ballenas en Península Valdés, Argentina.

Las ballenas cuentan con tu apoyo !!!

Podes seguirnos en nuestras redes @labmamiferosmarinos

Foto: Madryn.org