UDOCBA exige garantizar la “desconexión digital docente” para frenar la sobrecarga laboral

El secretario Gremial de la UTA, Gabriel Gusso, se refirió al paro nacional de colectivos y dijo que “están muy contentos con el apoyo de los trabajadores a la medida de fuerza”. sobre las líneas del grupo DOTA que no adhirieron a la medida de fuerza, el dirigente gremial aseguró: “El padre de Milei es accionista”.

“Hemos logrado parar, con el apoyo de los trabajadores y el cuerpo de delegados, inclusive líneas del grupo Dota, que es donde tiene acciones Milei”, apuntó Gusso en diálogo con Radio Provincia.

El dirigente gremial le pidió disculpas a “los usuarios por el trastorno ocasionado” y explicó: “Nosotros hicimos un estudio con especialistas, porque no son viables los índices del Indec de los que habla el Gobierno, y allí se indica que necesitamos cobrar $2 millones y medio para que nuestros trabajadores no tengan un segundo trabajo, se nos queden dormidos y pongan en riesgo al pasaje y a otros conductores y transeúntes”.

Seguido, puntualizó que en los encuentros paritarios de estos dos últimos años donde “la empresa Dota no se presentó porque está Milei de presidente”, las compañías “han ofrecido un incremento de entre $40 y 70 mil por mes” sobre un sueldo de $1 millón 300 mil cuando “un trabajador pobre debe ganar $1 millón 700 mil, monto que debería ser el salario mínimo vital y móvil real”.

Además, explicó que la oferta presentada por el Gobierno son “sumas no remunerativas, como bonos” es decir que “el salario no se toca” y por lo tanto “no van para la jubilación. Y vamos a tener una jubilación paupérrima porque no tenemos un sueldo que vaya creciendo al ritmo de la inflación”.

Asimismo, Gusso explicó que “en el grupo Dota tenemos trabajadores, que son compañeros nuestros que están cobrando por debajo de la línea de la pobreza” y denunció que “son amenazados con despidos si acatan el paro”.

En ese marco aclaró: “Dota es una empresa que tiene socios y uno de ellos es el papá de Javier y Karina Mieli”. Y enfatizó que en Argentina, “a través de Milei no tenemos nada que envidiarle a Elon Musk, porque se ha producido un milagro en economía, que tendríamos que inscribirlo en el Libro Guinness de los Récords», toda vez que «una persona, el viejo Milei, que tenía un colectivo de la línea 21 pasó a tener explotaciones de miles de hectáreas de campo, cuentas off shore y departamentos en Miami que le dan un nivel de vida a Javier que le permite, sin laburar, tener la posibilidad de clonar al perro Conan”.

Y concluyó: “El padre de Milei es accionista del grupo Dota. Vamos a las pruebas. El año pasado el único que no paró es el grupo Dota porque el tipo es el dueño. Y no le van a hacer un paro al dueño. Eso no va a pasar”.