Gremios
UDOCBA advierte por atraso salarial y violencia en las escuelas en medio del ajuste nacional
Alejandro Salcedo, secretario general de UDOCBA, advirtió en diálogo con Todo Provincial RADIO que la situación del sector docente es “muy grave” y reiteró que la prioridad del gremio es lograr la recuperación del salario, afectado por la inflación y el fuerte ajuste impulsado por el gobierno nacional.
Durante la reunión paritaria de este martes con el gobierno bonaerense no hubo propuesta salarial, pero se pasó a cuarto intermedio hasta el viernes, jornada en la que se espera que la Provincia realice una oferta formal. Salcedo señaló que “la paritaria sigue abierta y eso es importante, recuperamos algunos puntos respecto a diciembre pero todavía seguimos abajo por lo sucedido el año anterior”.
En ese marco, el dirigente remarcó que la deuda del gobierno nacional con la provincia de Buenos Aires asciende a 12 billones de pesos, según las denuncias realizadas por la administración provincial. “Todos esos eran fondos con los que contaba la Provincia hasta diciembre de 2023 y que se perdieron desde enero del 2024”, sostuvo.
Salarios, sobrecarga y violencia: las urgencias docentes
Entre los reclamos más urgentes, UDOCBA subraya el mejoramiento salarial, pero también la sobrecarga laboral, que afecta cada vez más a los docentes bonaerenses. Sin embargo, uno de los ejes más preocupantes que planteó Salcedo fue el aumento de hechos de violencia en las escuelas: “Han habido muchos casos de padres que le han pegado a docentes. Estamos en una campaña para frenar esto, no puede ser que entren a una escuela a golpear a un maestro”, expresó con firmeza.
El gremio también reclama una recuperación de la autoridad social del docente, que considera debilitada por el ataque permanente de algunos sectores de la política y los medios. “Hay una denostación de la escuela pública y de los docentes desde sectores con poder comunicacional”, lamentó.
Salcedo afirmó que se le pidió al gobernador Axel Kicillof que actúe con “toda la firmeza de la ley” en casos de agresión a docentes y que además “dé la pelea discursiva y política” para reivindicar la tarea diaria de quienes sostienen la escuela pública.
Críticas al modelo económico de Milei
Salcedo fue tajante al evaluar las políticas del presidente Javier Milei: “Quiere terminar con el principio de solidaridad que sostuvo históricamente a la sociedad argentina”, sentenció. En ese sentido, criticó el giro ideológico del gobierno nacional, orientado a la reforma tributaria, laboral y a una mayor apertura comercial: “Le bajan los impuestos al campo y no le dan la plata a los jubilados”, denunció.
El secretario general de UDOCBA también advirtió por la desaparición del Estado en áreas clave: “Ya murieron 63 personas en situación de calle desde enero. No hay presupuesto para nada, salvo para pagar la deuda y beneficiar a los grupos concentrados. Gobernar es asignar prioridades, y este gobierno las asignó a la oligarquía”.
Finalmente, llamó al peronismo a dar una disputa cultural y política que defienda los valores de la solidaridad y el rol del Estado: “Si no lo hacemos, tendremos que acostumbrarnos a vivir en una sociedad distinta, donde rija el ‘sálvese quien pueda’”.
Desde la calle, cartoneros de la Provincia le responden a Macri: “Se ve que nunca pasaron hambre”
Luego del anuncio de multas para las personas que revisen los containers de basura en CABA, Todo Provincial RADIO entrevistó a una trabajadora recicladora integrante de la Cooperativa Amanecer de los Cartoneros. “Me llena de angustia porque no sabemos qué más nos pueden llegar a hacer”, expresó con preocupación.
El jefe de gobierno porteño Jorge Macri anunció multas de hasta 900 mil pesos para quienes “hurguen la basura” y publicó un video en redes sociales donde policías de CABA requisan a dos jóvenes que estaban revolviendo un container.
En diálogo con Todo Provincial RADIO, Jésica Espíndola, trabajadora cartonera de la cooperativa Amanecer de los Cartoneros de CABA, aseguró: “Es increíble que le hagan esto a personas que están buscando la vida para llevar un plato de comida a casa. Es muy preocupante y me llena de angustia porque no sabemos qué más nos pueden llegar a hacer”.
Y reprochó: “No sé en qué país viven, se ve que nunca pasaron hambre ni tuvieron necesidades. Pero en nuestro país está lleno de gente que no tienen para comer, hay mamás que se van a dormir con dolor de panza porque eligen darles de comer a sus hijos”.
En el video difundido por Macri se enfatiza que los jóvenes provenían de la provincia de Buenos Aires. La recicladora explicó que a diario llegan más de 3500 trabajadoras desde distintos puntos del Conurbano para limpiar la Ciudad.
“Quieren instalar que todo lo malo de CABA viene de la provincia. Es una realidad que todos los días llegamos 3 millones de bonaerenses a trabajar a CABA pero nosotros somos los que vamos a reciclar el residuo beneficiando a la ciudad. Lo mismo sucede en salud, educación y muchos otros servicios fundamentales”, expresó Jésica Espíndola.
Los recicladores de la Cooperativa Amanecer de los Cartoneros realizan todas las tardes la recolección puerta a puerta de material reciclable que luego es clasificado en los galpones de la cooperativa y comercializado.
“Todos los días somos más de 3500 cartoneros de la provincia que todos los días llegamos a limpiar la Ciudad de Buenos Aires. No es real que vayamos a ensuciar, es todo lo contrario, reducimos el impacto ambiental de los residuos”, aseguró la trabajadora y subrayó: “Nuestra cooperativa tiene reconocimiento nacional e internacional, somos personas dignas que trabajamos”.
Antes de esta medida, el gobierno porteño había eliminado el transporte gratuito para los recicladores y también prohibió el uso de carritos para transportar los bolsones. Por ahora, mantiene el pago de un incentivo de 390 mil pesos al mes como contrapartida por la labor realizada.
Sobre el video, la trabajadora lamentó: “Como pueden multar a alguien que revuelve la basura porque tiene una necesidad. Están denigrando cada vez más a quienes menos tienen”
Y advirtió: “Hay cada vez más gente revolviendo la basura, personas en situación de calle y es todo consecuencia de las medidas que tomó el gobierno nacional que le cierra todas las puertas a los pobres. Le están pegando a quienes menos tienen”.
APINTA lanza 36 horas de paro para frenar el “vaciamiento del INTA”
El INTA no se vende, se defiende, es la consigna de la jornada de protesta que encabezará la Asociación del Personal del INTA este miércoles frente al Congreso Nacional. El sindicato lanzó un paro nacional de 36 horas en repudio al Decreto 462/25, al que consideran una amenaza directa a la existencia y el funcionamiento del organismo.
La medida de fuerza comenzará este martes 5 de agosto a las 12 horas y se extenderá hasta el miércoles 6 a las 24, con una movilización central prevista para las 11 del miércoles frente al Congreso, en la calle Rivadavia 1439. La protesta coincidirá con la sesión especial convocada en Diputados para tratar el decreto, que APINTA exige rechazar en forma contundente.
“El INTA no se vende, el INTA se defiende”, es el lema elegido por APINTA para sintetizar el reclamo, que también apunta directamente a los gobernadores y legisladores nacionales para que “asuman un compromiso concreto en defensa del organismo”.
En un comunicado público, el gremio afirmó que el decreto representa una “avanzada en la destrucción del INTA”, y pidió a la dirigencia política que actúe con responsabilidad frente a la sesión parlamentaria del miércoles 6. “Hemos solicitado a Diputados, Diputadas y Gobernadores que garanticen el quórum necesario y voten el rechazo al decreto 462/25”, remarcó el sindicato.
APINTA defendió el carácter estratégico del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria como eje de desarrollo para las economías regionales, señalando que el trabajo de investigación, extensión y transferencia tecnológica del organismo “es vital para el país”.
En este contexto, la jornada de lucha sindical se proyecta como un hito clave en la disputa por el rol del Estado en el sistema científico y productivo nacional. Desde APINTA se advierte que lo que está en juego no es solo el futuro de los trabajadores del INTA, sino también el impacto que un vaciamiento del organismo tendría sobre miles de productores, comunidades rurales y regiones enteras del país.
Abrió la inscripción para trabajar como Auxiliares de la Educación en la Provincia de Buenos Aires
Desde el 1 y hasta el 31 de agosto se lleva a cabo la inscripción de aspirantes a Auxiliares de la Educación a través de la plataforma del ABC. Es para cubrir las vacantes 2026 de porteras, porteros, peones y peonas de cocina.
La inscripción de aspirantes a personal de servicio se divide en los siguientes listados: generales, veteranos de Guerra de Malvinas (Ley 13559), personas con discapacidad (Ley 10592) y personas travesti, transexuales y transgénero (Ley 14783).
Quienes ya estuvieron inscriptas o inscriptos deben ingresar con el usuario abc para verificar íntegramente los datos personales. Además, accederán a la planilla de puntajes donde podrán corroborar si se corresponde con los datos ya consignados para aceptar o modificar, según corresponda.
Quienes realizan la inscripción por primera vez deberán crear un usuario dentro del portal en la fecha establecida y presentar la documentación pertinente.
Con respecto a las inscripciones en el listado de personas con discapacidad, se deberá presentar el certificado único de discapacidad (CUD), como establece la Ley 10592.
En este caso el porcentaje mínimo a ocupar es del 4 % (1 cada 25), según la cantidad de cargos autorizados que tenga cada distrito. Las y los aspirantes al listado solo podrán acceder a cargos temporarios, previa declaración de aptitud psicofísica.
En relación a la inscripción al listado de personas travesti, transexuales y transgénero, deberán adecuarse a lo establecido en la Ley 14783, y su decreto complementario 1473/18, que establece un piso a ocupar del 1 %.
Esta inscripción a auxiliares de educación se realiza en el marco del artículo 5 de la Ley 14783 que establece ser mayor de 18 años, reunir las condiciones de idoneidad al cargo y haber o no accedido a los beneficios de la Ley 26.743 de Identidad de Género.
Las consultas se llevan a cabo a través de un correo oficial específico. A través del siguiente link se podrá acceder al instructivo: Instructivos | abc