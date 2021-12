Tres Lomas: Renunció el intendente por “cuestiones de salud y edad”, una enseñanza para muchos

El intendente de Tres Lomas, Roberto Alvárez de 78 años anunció en el día de hoy que dejará, a partir del 31 de diciembre y para siempre, la intendencia de su distrito que gobierna desde hace 10 años. “Si, por cuestiones de salud y de edad he tomado la decisión de renunciar al cargo”, expresó el jefe comunal.

“Considero que mi tiempo ya pasó y no estoy en condiciones psicofísicas, para ponerle la fuerzas que estoy dos años me exigen ya que me aproximan los 79 años y no lo voy a poder resistir”, dijo en FM amanecer de su comunidad.

Esta salida de Roberto Alvárez es un faro para observar, analizar y discutir como sociedad hasta que edad estan en condiciones los gobernantes y los jueces para ejercer sus cargos.

Mientras tanto, el propio intendente de Tres Lomas envió una misiva al peronismo de su ciudad, de la provincia y también el nacional; “Queridos compañeros quiero comentarles que ya tome la decisión y a partir del 31 de diciembre presento la renuncia al cargo de Intendente que recupere para el Peronismo hace 10 años , después de 16 años de gobierno Radical”.

“Compartí con ustedes excelentes días de trabajo y compañerismo, tanto en la época de Scioli y mucho más con la de Axel , dejo a Jorge Carrera un municipio económicamente muy bien y con una gran cantidad de obras en marcha y otras a comenzar , para lo que será para estos dos años un importante crecimiento para mi ciudad”, dice Alvarez.

Y agrega, “dejo un equipo armado con una gran vocación de trabajo por nuestro distrito. Sería mucho lo que tendría para contarles , pero no es la forma”.

“Me llevo en el corazón el compañerismo de todo el Peronismo y muy especialmente , el haber trabajado con los equipos de Alberto Fernández y Axel Kicillof que me han brindado siempre todo su apoyo”, subrayo el jefe comunal de Tres Lomas hasta el 31 de diciembre.

Mientras que por último sostiene “Hay en mi alma un dejo de tristeza por este alejamiento, pero hay que dejar a los más jóvenes introducir los cambios necesarios para estar preparados para el 2023”.

“Fuimos durante estos 10 años , un faro en la región q copiaban lo mucho q hacíamos , pero inentediblemente para mí, el pueblo dijo no, en estás elecciones, habrá q corregir el rumbo cambiando algunas caras , incluida la del intendente”, dice Roberto Alvarez y finaliza “Abrazo a todos con un inmenso corazón peronista queridos compañeros”.