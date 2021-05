El municipio del sureste bonaerense descendió a Fase 2, la más restrictiva de las que se aplican actualmente. Desde el próximo lunes suspenderá las clases presenciales por al menos 14 días. El intendente advirtió que en el hospital no hay más camas de terapia intensiva.

“Creo que el momento da para eso. Esto no da para más”, expresó el intendente vecinalista Carlos Sanchez. El martes se había conocido que bajaban a Fase 2 de seis municipios. Estos son: Carlos Tejedor, Junín, La Costa, Monte, Tandil y Trenque Lauquen.

“No hay más camas, no se puede atender, estamos tratando de no internar llegando con la ambulancia a las casas y tratando de que los familiares y alguna enfermera pase de vez en cuando a ver si puede frenar un poco la situación de la persona contagiada. Eso no es normal, se va a empezar a morir gente en las casas”, sostuvo en declaraciones a La Brújula 24.

Qué implica pasar a Fase 2

Se permitirán las siguientes actividades:

-Eventos religiosos en espacios públicos al aire libre con concurrencia máxima de 20 personas.

-Actividades en RESTAURANTES y BARES, con atención en el EXTERIOR de cada local, hasta las 19.00 horas, pudiendo permanecer los servicios de DELIVERY –debidamente identificados- hasta las 23.00 horas.

-Actividades en COMERCIOS –DESPENSAS, PANADERÍAS, ALMACENES, FÁBRICAS de PASTAS- desde las 06.00 horas y hasta las 20.00 horas.

-Actividades en COMERCIOS en GENERAL –incluidos SUPERMERCADOS – desde las 06.00 horas hasta las 19.00 horas.

-La LIBRE CIRCULACIÓN de PERSONAS y ACTIVIDADES NO ESENCIALES desde las 06.00 horas y hasta las 20.00 horas.

Quedarán restringidas:

-Las competencias oficiales regionales y provinciales, de deportes en lugares cerrados y/o en espacios al aire libre.

-Talleres culturales de hasta 20 personas al aire libre o en espacios cerrados.

-Jardines maternales y centros de atención de desarrollo infantil. A partir del día lunes 17 del cte. mes.

-Clases presenciales y las actividades educativas no escolares presenciales en todos los niveles y en todas sus modalidades, salvo educación especial. A partir del día lunes 17 del cte. mes

-Artes escénicas y musicales (con o sin asistencia de espectadores)

-Museos

-Prácticas de deportes en lugares cerrados

-Celebración de ritos religiosos en espacios cerrados con ventilación natural

-Actividades sociales y familiares hasta 20 personas en espacios públicos al aire libre

-Salas y complejos cinematográficos

-Actividades y reuniones sociales en domicilios particulares hasta 10 personas

-Gimnasios en espacios cerrados con amplia ventilación natural.

-Natatorios en espacios cerrados

-Actividades en casinos y bingos

-Bibliotecas

-Mercados y ferias de artesanías o alimentos en espacios cerrados

-Actividades y prácticas colectivas deportivas con o sin contacto, al aire libre o en espacios con amplia ventilación natural

-Discotecas, salones de fiestas y establecimientos afines

-Viajes grupales de egresados, de jubilados, de estudio, de competencias deportivas no oficiales, de grupos turísticos y de grupos para la realización de actividades recreativas y sociales.