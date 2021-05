La Municipalidad de Tres Arroyos anunció una ampliación en su cementerio municipal para poder dar respuesta al aumento de los fallecimientos, en el marco de la segunda ola de la pandemia de Covid.

“Las crudas estadísticas que arroja la pandemia hacen que las autoridades municipales deban tomar diferentes medidas. El ejemplo más concreto es el de las obras de ampliación del cementerio municipal, el cual recibió en lo que va de este mes de mayo el doble de fallecidos que en igual mes del año pasado”, indicó el municipio del sur bonaerense.

El jefe comunal recorrió el terreno sobre el que se emplazará la ampliación en el cementerio parque, además de la construcción de un nuevo crematorio.

El vecinalista Carlos Sánchez participó de la última reunión de intendentes con el gobernador, Axel Kicillof, y le comunicó que su distrito se encuentra en “estado sanitario crítico”, principalmente por el alto nivel de ocupación de camas.

La semana pasada, Tres Arroyos descendió a Fase 2 con suspensión de las clases presenciales por al menos 14 días.

Al anunciar la medida, Sánchez advirtió: “No hay más camas, no se puede atender, estamos tratando de no internar llegando con la ambulancia a las casas y tratando de que los familiares y alguna enfermera pase de vez en cuando a ver si puede frenar un poco la situación de la persona contagiada. Eso no es normal, se va a empezar a morir gente en las casas”.

Tres Arroyos acumula 139 fallecidos por coronavirus desde el inicio de la pandemia. Según el último reporte municipal, en el distrito hay 405 casos activos y 10 internados en terapia intensiva.