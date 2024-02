“Tren de la Resistencia”: el “Pollo” Sobrero pide que los usuarios “se involucren en la lucha”

A mitad de febrero aún no salieron a la venta los pasajes de trenes larga distancia para viajar en marzo. Todavía no designaron autoridades en Trenes Argentinos y por falta de importación escasea el material rodante. En el sector temen que, como en los ’90, se abandone el servicio para luego privatizar a precio vil los ramales que sólo son rentables.

En diciembre, antes del cambio de gobierno, Trenes Argentinos puso a la venta los pasajes de larga distancia para enero y febrero. Como suele suceder en cada temporada, los servicios más solicitados como Mar del Plata, Córdoba, Rosario y Tucumán viajaron con los coches completos durante toda la temporada.

Sin embargo, con el cambio de administración todavía no hay ninguna certeza sobre los trenes de pasajeros. Avanzado febrero aún no salieron a la venta los pasajes para marzo y en Trenes Argentinos todavía no hay autoridades nombradas oficialmente.

Hace algunas semanas, en asamblea fue elegido Luis Adrián Luque como nuevo presidente de SOSFE y Matías Galparsoro como vicepresidente, pero las designaciones todavía no aparecieron en el Boletín Oficial.

“La sospecha es que quieren paralizar los servicios y luego privatizar aquellos que sean rentables, principalmente los trenes a Mar del Plata y a Rosario que son los que más pasajeros tienen durante todo el año”, aseguró a Todo Provincial un trabajador del tren a Pehuajó.

A imprevisibilidad sobre la continuidad del servicio se agrega el problema de la falta de material rodante que SOSFE arrastra desde hace años por la escacez de repuestos y que se agravó en el último tiempo.

“Desde diciembre directamente no entró una sola importación, no ingresó ni un tornillo. Muchos de los coches chinos CNR se encuentran parados por falta de repuestos”, comentó el mismo trabajador.

Las intenciones de provatización fueron confirmadas por el propio Milei que incluyó a Trenes Argentinos entre las empresas que el Estado está dispuesto a vender en la Ley Bases, que finalmente cayó en el Congreso.

Actualmente, los servicios larga distancia son: Retiro – Rosario Norte; Retiro – Tucumán; Retiro – Córdoba; Retiro – Junín; Retiro – Palmira; Once – Bragado; Once – Pehuajó; Constitución – Mar del Plata ; y Constitución – Divisadero de Pinamar. El último servicio en ser paralizado fue el tren a Bahía Blanca que desde hace casi un año que no circula por problemas en las vías.

«Como pasó en los ’90, primero destruyen lo que queda en pie y después rematan a precio vil sólo lo que les interesa a los privados. Lamentablemente muchos pueblos volverán a quedar totalmente aislados”, lamentó.