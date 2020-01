¡Tremendo! Al jugador Jonathan Blanco le robaron y le quebraron el peroné

Esto le sucedió el 1 de Enero a la madrugada al jugador de Agropecuario de Carlos Casares, Jonathan Blanco cuando dejaba a su hermano y su familia en la casa de sus padres en el distrito de José Clemente Paz. El mediocampista deberá ser operado y no podrá jugar por 3 o 4 meses.

En dialogo exclusivo con el portal digital de Carlos Casares, PortalElToro.com, el jugador sojero relató “El primero de enero alrededor de las 4 y 30 de la madruga fui a llevar a mi hermano y su familia hasta la casa, que es donde viven mis padres, llego, los ayudó a bajar las cosas que habían llevado más a mi sobrina que estaba dormida, cuando me estoy por subir a la camioneta me pasa un auto por detrás, frena y bajan del auto dos personas una es la que me tira de la camioneta y cuando caigo me ocasiona la fractura del peroné de la pierna derecha”.

“Mientras que este veía que no me moviera el otro me sacaba las cosas de adentro de la camioneta”, cuenta el ex jugador de Olimpo de Bahía Blanca, Jonathan Blanco.

Además, el medio campista recuerda “como yo no paraba de gritar salió mi papá y mi hermano a los gritos y al verlos salir se subieron al auto y se fueron”.

La caída le causó una fractura en el peroné que lo dejará entre 3 y 4 meses fuera de las canchas. “Ahora en los próximos días me tengo que operar la pierna y la recuperación me demanda 3 meses aproximadamente”, sentenció Blanco al medio casarense PortalElToro.com.

Fuente: PortalElToro.com

Comparte esto: Twitter

Facebook

WhatsApp

Imprimir

Instagram