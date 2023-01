El techo de una habitación se derrumbó y murieron cuatro hermanitos tras quedar bajo los escombros de la vivienda. Este trágico hecho causó enorme dolor y conmoción en localidad bonaerense de Monte Grande.

Fuentes policiales indicaron que todo ocurrió durante la madrugada en una vivienda ubicada en la calle Talcahuano al 1100, en el Jagüel.

Allí, cuatro pequeños de 4 años, mellizos de 6 y uno de más de 10 años fueron víctimas del derrumbe.

Personal de Bomberos de Esteban Echeverría llegó al lugar luego de ser alertado por un quinto hermano que no se encontraba en el lugar y logró rescatar con vida al menor de los chicos.

Aunque todavía se están haciendo los peritajes para conocer las causas del desmoronamiento trascendió que la construcción del techo era reciente, estaba sin apuntalar y, sobre la losa, habían depositado 5 metros (un peso de 5.000 kg aproximadamente) de escombros para una posterior ampliación; esto que habría generado la caída.

Tras recolectar testimonios de los testigos y del personal de bomberos que se acercaron a la zona, la Dra. Vanesa González decidió recaratular la causa -que había comenzado por “averiguación causales de muerte”- como “homicidio culposo agravado por el vínculo”.

Murieron cuatro hermanitos: detuvieron a la pareja de la madre

Además, la funcionaria, dispuso la detención del concubino de Pamela Sabrina Nisi. El acusado es un hombre de 51 años y no es el padre biológico de ninguno de los niños. Las víctimas fueron identificadas como Benicio y Noa Nisi, de 4 años, Lorenzo del Río, de 6, y Santino Hardoy, de 10 años.

En sus redes sociales, la madre de las víctimas publicó: “fallecieron mis cuatros hijos, me siento morir, no quiero vivir mas, se me fueron al cielo”.