Tragedia en San Nicolás: madre e hijo cruzaban la Ruta 9 caminando y fueron atropellados por un camión

Javier Martínez, intendente de Pergamino, habló con Todo Provincial RADIO y manifestó su enojo ante la marcha atrás que sufrió la obra de la Presa de Regulación del Arroyo Pergamino luego de conocerse que la provincia rescindiría el contrato con la empresa adjudicataria. «Ni siquiera nos explicaron las causas», lamentó.

La Presa de Regulación del Arroyo Pergamino es la obra hidráulica más importante de la historia de la ciudad. La misma permitiría para proteger el casco urbano a través de la construcción de una contención aguas arriba que permitiría regular el paso del agua.

«A partir de una charla con funcionarios de Obras Públicas bonaerense nos enteramos que se rescindirá el contrato de esta obra fundamental que nunca arrancó a pesar de que su comienzo fue anunciado con bombos y platillos», reprochó Martínez.

Y apuntó: «Se trabajó mucho, se logró el fondeo internacional del BID pero ahora nos desayunamos que la provincia rescindió el contrato con la empresa».

La obra consiste en una presa de materiales sueltos, de embalse no permanente, ubicada aproximadamente a 3,5 km aguas arriba de la ciudad, regulando los caudales provenientes de los arroyos Pergamino y Botija. Con una longitud de 6500m y una altura máxima de 16m desde la fundación, su función es asegurar que los niveles del arroyo permitan el funcionamiento eficiente de la red urbana de desagües pluviales aun cuando se produzcan lluvias de importancia en las cuencas. La licitación incluye también el alteo de la RN N° 178 de unos 2800 metros de longitud

«Esta obra se viene estudiando desde 1995. En la gestión de Vidal se llegó a licitar y desde que ingresó Kicillof se fue empantanando», aseguró el intendente de Pergamino.

Y apuntó: «Ni siquiera nos explicaron las causas a pesar de que dos meses antes de las elecciones se hizo un acting con las máquinas trabajando. Pedimos explicaciones y que la obra se retome en forma urgente».

Pergamino también sufre la crisis económica

El intendente Javier Martínez aseguró que la baja de la actividad «se nota en Pergamino» pero aseguró que «muchos empresarios creen que el gobierno está haciendo lo que corresponde para ordenar las cuentas». De todos modos, advirtió que crecen «también crecen las quejas por las tarifas y el panorama por lo que viene».

«En el municipio estamos recibiendo más pedidos de trabajo y también de ayuda alimentaria. Hay cada vez más gente revisando los contenedores de basura para ver que puede rescatar. Esto era algo que no se veía», alertó.

Sobre la recaudación municipal, Martínez aseguró que actualmente es la «más baja de las tasas municipales desde que asumí en 2011» pero destacó que gracias a una gestión austera «todavía podemos seguir cumpliendo con las obras proyectadas».

En cuanto a la situación del agro, el intendente de uno de los municipios que integran la zona núcleo planteó: «Los productores rurales no ven ninguna baja de impuestos, no están bien y menos con la brecha cambiaria, por eso no liquidan los cereales. El campo no ve ninguna medida en beneficio del sector pero todavía esperan, aunque todo tiene un límite».