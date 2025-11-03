Tragedia en Ruta 51: murió un adolescente tras chocar en moto contra un camión

Una tragedia vial sacudió a la ciudad de Coronel Pringles durante la noche del jueves. Un adolescente de 16 años identificado como Joaquín Sáenz Valiente murió en el acto y otro, de 14 años, resultó herido luego de que la motocicleta en la que viajaban impactara contra un camión sobre la Ruta Provincial 51.

El siniestro ocurrió a la altura de los boulevares 64 y 68. Según informaron fuentes policiales, la moto —una Corven Hunter 150 cc— era conducida por un chico de 14 años, acompañado por Joaquín Sáenz Valiente, de 16 años.

Ambos salían del Club de Pelota, ubicado sobre la misma traza, cuando por causas que aún se investigan embistieron de lleno contra un camión Scania que circulaba en sentido norte-sur. El vehículo de carga era conducido por Sebastián Díaz, de 43 años, oriundo de Río Gallegos.

Producto del violento impacto, Sáenz Valiente falleció en el lugar, mientras que su acompañante logró saltar de la motocicleta segundos antes de la colisión. El joven fue trasladado de urgencia al Hospital Municipal de Coronel Pringles, donde permanece internado fuera de peligro.

El conductor del camión, en tanto, fue atendido por una crisis nerviosa y trasladado al mismo centro de salud para su contención.

Las autoridades trabajan para determinar las circunstancias exactas del hecho.