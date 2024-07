Tragedia en Ostende: una mujer y sus dos pequeños hijos murieron al incendiarse una vivienda

El ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, visitó este miércoles junto a funcionarios de su gabinete el municipio de Las Flores, en donde suscribió un convenio con el intendente Alberto Gelené para el fortalecimiento de las políticas destinadas a los niños, niñas y adolescentes de la localidad. Además, recorrió distintos espacios e hizo entrega de equipamiento y materiales deportivos.

En primer lugar, Larroque acompañado de la directora ejecutiva del Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia, Andrea Cáceres, firmó un convenio con el intendente local para incorporar 20 nuevas becas al programa de Fortalecimiento Comunitario. Las mismas serán destinadas a la inclusión de niñas, niños y adolescentes, para garantizar la creación y desarrollo de sus proyectos de vida.

En ese sentido, el ministro destacó que en un contexto donde “el gobierno nacional se ha replegado y no solo no asiste sino que también agrede y quita recursos” a la Provincia, por el contrario, el gobernador Axel Kicillof estableció a la política social “como prioridad”. Y agregó que “las cuestiones urgentes y acuciantes de hoy requieren de un Estado presente y a la vez eficiente”.

“No alcanza solamente con la presencia si no hay eficacia a la hora de gestionar y no hay coordinación con las organizaciones comunitarias y asociaciones civiles, que tanto hacen por asistir a quienes más lo necesitan”, argumentó Larroque.

Al mismo tiempo, resaltó que mientras “la Nación se queda arbitrariamente con 5.8 billones de pesos que le corresponden a Buenos Aires”, el gobernador “asiste a los 135 distritos sin distinción de bandería política”, a partir de una gestión provincial “prolija y responsable que determina con claridad las prioridades”. En ese marco, subrayó que a través de los distintos programas que tiene el ministerio en el distrito, “llegamos con políticas sociales prácticamente a un tercio de la población de Las Flores”.

Luego de la firma, el ministro recorrió también el Centro de Promoción Comunitaria Oeste, al que asisten 120 chicos y chicas que reciben contención y asistencia coordinada entre el municipio y la cartera de Desarrollo de la Comunidad, donde entregó kits deportivos. Asimismo, la recorrida incluyó una visita al Taller Protegido Alma, del que participan personas con discapacidad y se capacitan para su inclusión laboral, y posteriormente en el Centro de Jubilados Renacer se otorgaron distintos elementos deportivos, en este caso para adultos mayores.

Actualmente, la provincia a través de la cartera que conduce Larroque, invierte cerca de 100 millones de pesos en Las Flores, alcanzando a más de 6600 destinatarios. Incluye, además de las acciones del Organismo de Niñez y Adolescencia, el Servicio Alimentario Escolar (SAE), el Módulo Extraordinario de Seguridad Alimentaria (MESA) y los programas Más Vida, Envión, Unidades de Desarrollo Infantil (UDI), de Asistencia Alimentaria para personas con celiaquía (PAAC), de Asistencia Alimentaria para personas que viven con VIH (PAAI) y de Discapacidad.

De la jornada, además participaron la subsecretaria de Políticas Sociales, Bernarda Meglia; el subsecretario de Organización Comunitaria, Santiago Fidanza; los directores provinciales de Deporte Social, Marcos Cianni, y de Seguridad y Soberanía Alimentaria, Bruno Bozzano; y la asesora de Unidad Ministro, Juliana Petreigne.

Por el municipio estuvieron presentes la secretaria de Desarrollo Humano, Mariangeles Basile, la directora de Adultos Mayores Ariana Pertusi y el presidente del Concejo Deliberante Fabián Blaisten, entre otros funcionarios.

Larroque también visitó Tres Arroyos y Benito Juárez

En la jornada de ayer, el ministro desarrolló una intensa agenda de trabajo en la Sexta Sección. En Tres Arroyos, por un lado, junto al intendente Pablo Garate suscribió un convenio por más 1000 millones de pesos para destinar a 150 mejoras habitacionales y la construcción de dos SUM de la comunidad. Y en ese marco, pactaron la entrega de un subsidio para el equipamiento del nuevo Hogar Convivencial por 10 millones de pesos, firmaron la adhesión del municipio al Pacto Social por las Niñeces y la incorporación al programa Juguemos Piola.

También rubricaron convenios para tres nuevas Unidades de Desarrollo Infantil (UDI) y recorrieron la Escuela Municipal de Boxeo y el Club Social y Deportivo Unión, en donde el ministro entregó kits deportivos.

En Benito Juárez, por otra parte, Larroque fue declarado Huésped de Honor y en el Palacio municipal firmó un convenio de fortalecimiento comunitario junto al jefe comunal Julio Marini, para la entrega de 30 becas del OPNyA y otro para el desarrollo de 50 mejoras habitacionales con una inversión de 20 millones de pesos.

Luego ambos compartieron la jornada con jóvenes del programa Envión y además suscribieron un acuerdo para otorgar 25 becas para el mantenimiento institucional de la iniciativa Residencias Estudiantiles y Universitarias para la Integración Regional (REUNIR). La recorrida concluyó con una visita al Museo Militante Eva Duarte de Perón y al polideportivo municipal Gabriel Atilio Solís, en donde se estaban disputando las finales de la etapa local de vóley de los Juegos Bonaerenses.