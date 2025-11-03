Información General
Tragedia en la Ruta 32: una joven bombera murió al caer con su vehículo desde un puente
María Paz Guasco Bengochea, una joven de 24 años e integrante del cuerpo de Bomberos Voluntarios de Florentino Ameghino, perdió la vida al caer con su vehículo desde un puente sobre el arroyo Las Escobas, en la Ruta Provincial 32.
El hecho ocurrió el domingo alrededor de las 2 de la madrugada, cuando la joven viajaba sola sentido Rosario-Pergamino sola en una Peugeot Partner, propiedad de la empresa Agroceres PIC para la que trabajaba. Por causas que aún se investigan, el vehículo cayó al vacío del puente que cruza el Arroyo Las Escobas, provocando su muerte de su conductora en el acto.
La policía fue alertada cerca de las 5:30 de la mañana por un automovilista que vio la escena. En el lugar trabajaron bomberos voluntarios de El Socorro y efectivos policiales.
La causa fue caratulada como “averiguación de causales de muerte” por la UFIJ N°8 del Departamento Judicial Pergamino.
Vecinos de la zona señalaron que el sitio del accidente se encuentra en obra pero que la misma carece de señalización y delineado vial, lo que representa un riesgo para los conductores.
Ante la conmoción, el gobierno de Florentino Ameghino emitió un comunicado anunciando la suspensión de los festejos por el aniversario de la ciudad “debido al lamentable fallecimiento de María Paz Guasco Bengochea, vecina de nuestro distrito e integrante del cuerpo de Bomberos Voluntarios”.
La víctima fatal era oriunda de El Socorro, localidad del partido de Pergamino pero vivía en Ameghino. La comunidad la recuerda como una persona querida, activa y solidaria, con fuerte compromiso social.
El SMN elevó a naranja la alerta por tormentas para el centro bonaerense: los municipios alcanzados
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) actualizó este lunes su reporte y elevó a nivel naranja la alerta por tormentas para gran parte del centro y noroeste de la provincia de Buenos Aires. Se prevén lluvias intensas, ráfagas que podrían superar los 90 km/h, caída de granizo y fuerte actividad eléctrica durante la noche de este lunes y la madrugada del martes.
La alerta naranja rige para los municipios de Laprida, General Lamadrid, Olavarría, Henderson, Bolívar, Pehuajó, Carlos Tejedor, Carlos Casares, 9 de Julio, 25 de Mayo, Bragado, Los Toldos, Alberti y Chivilcoy, donde se esperan tormentas fuertes o severas durante la madrugada del martes.
Según el organismo, en esas zonas podrían registrarse precipitaciones acumuladas de entre 50 y 80 milímetros, valores que podrían ser superados de manera puntual, además de intensas ráfagas de viento y posible caída de granizo.
Qué implica la alerta naranja por tormentas
El nivel naranja significa que existe riesgo meteorológico para la población, por lo que se recomienda evitar actividades al aire libre, mantenerse informado por canales oficiales y tener a mano elementos de emergencia ante posibles cortes de luz o anegamientos.
Municipios bajo alerta amarilla
En tanto, el nivel amarillo se mantiene para otras zonas de la provincia, donde las tormentas serán de menor intensidad, aunque también podrían provocar abundante caída de agua en cortos períodos, ráfagas de hasta 70 km/h y actividad eléctrica frecuente. En esas regiones, los acumulados podrían oscilar entre 30 y 65 milímetros.
Recomendaciones del SMN
El organismo nacional aconseja no refugiarse debajo de árboles, evitar circular por calles inundadas y desconectar aparatos eléctricos durante las tormentas. Además, se recomienda asegurar objetos sueltos que puedan volarse con las ráfagas.
El SMN emitió alertas amarillas por tormentas fuertes para casi toda la Provincia
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas de variada intensidad que afectarán la zona desde la noche de este lunes y durante la madrugada del martes. El aviso rige entre las 18 y las 6 horas, período en el que se prevé actividad eléctrica, intensas ráfagas y posible caída de granizo.
Según el sistema de alertas del SMN, las tormentas podrían provocar abundante caída de agua en cortos períodos, con acumulados de entre 15 y 45 milímetros, aunque en algunos sectores estos valores podrían superarse de forma puntual. Las ráfagas de viento podrían alcanzar los 70 kilómetros por hora en algunos puntos del territorio.
Para este lunes se espera una temperatura máxima de 27 grados, mientras que el martes presentará una mínima de 14 grados y una máxima de 20.
Durante el resto de la semana, el SMN anticipa tiempo más estable, aunque no se descartan tormentas aisladas durante la madrugada y la mañana del viernes. Las temperaturas máximas hasta el domingo oscilarán entre 20 y 22 grados, con valores más frescos de 17 grados previstos para jueves y viernes.
Tragedia en Ruta 51: murió un adolescente tras chocar en moto contra un camión
Una tragedia vial sacudió a la ciudad de Coronel Pringles durante la noche del jueves. Un adolescente de 16 años identificado como Joaquín Sáenz Valiente murió en el acto y otro, de 14 años, resultó herido luego de que la motocicleta en la que viajaban impactara contra un camión sobre la Ruta Provincial 51.
El siniestro ocurrió a la altura de los boulevares 64 y 68. Según informaron fuentes policiales, la moto —una Corven Hunter 150 cc— era conducida por un chico de 14 años, acompañado por Joaquín Sáenz Valiente, de 16 años.
Ambos salían del Club de Pelota, ubicado sobre la misma traza, cuando por causas que aún se investigan embistieron de lleno contra un camión Scania que circulaba en sentido norte-sur. El vehículo de carga era conducido por Sebastián Díaz, de 43 años, oriundo de Río Gallegos.
Producto del violento impacto, Sáenz Valiente falleció en el lugar, mientras que su acompañante logró saltar de la motocicleta segundos antes de la colisión. El joven fue trasladado de urgencia al Hospital Municipal de Coronel Pringles, donde permanece internado fuera de peligro.
El conductor del camión, en tanto, fue atendido por una crisis nerviosa y trasladado al mismo centro de salud para su contención.
Las autoridades trabajan para determinar las circunstancias exactas del hecho.