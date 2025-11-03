Tragedia en la Ruta 32: una joven bombera murió al caer con su vehículo desde un puente

María Paz Guasco Bengochea, una joven de 24 años e integrante del cuerpo de Bomberos Voluntarios de Florentino Ameghino, perdió la vida al caer con su vehículo desde un puente sobre el arroyo Las Escobas, en la Ruta Provincial 32.

El hecho ocurrió el domingo alrededor de las 2 de la madrugada, cuando la joven viajaba sola sentido Rosario-Pergamino sola en una Peugeot Partner, propiedad de la empresa Agroceres PIC para la que trabajaba. Por causas que aún se investigan, el vehículo cayó al vacío del puente que cruza el Arroyo Las Escobas, provocando su muerte de su conductora en el acto.

La policía fue alertada cerca de las 5:30 de la mañana por un automovilista que vio la escena. En el lugar trabajaron bomberos voluntarios de El Socorro y efectivos policiales.

La causa fue caratulada como “averiguación de causales de muerte” por la UFIJ N°8 del Departamento Judicial Pergamino.

Vecinos de la zona señalaron que el sitio del accidente se encuentra en obra pero que la misma carece de señalización y delineado vial, lo que representa un riesgo para los conductores.

Ante la conmoción, el gobierno de Florentino Ameghino emitió un comunicado anunciando la suspensión de los festejos por el aniversario de la ciudad “debido al lamentable fallecimiento de María Paz Guasco Bengochea, vecina de nuestro distrito e integrante del cuerpo de Bomberos Voluntarios”.

La víctima fatal era oriunda de El Socorro, localidad del partido de Pergamino pero vivía en Ameghino. La comunidad la recuerda como una persona querida, activa y solidaria, con fuerte compromiso social.