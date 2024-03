Tragedia en Ameghino: murieron seis personas en un intento de rescate en una estación cloacal

El Intendente de Rivadavia pronunció un duro discurso en la Apertura de Sesiones del Concejo Deliberante local. Habló de irregularidades en las compras del Hospital Municipal, cuestionó el cobro de vacaciones no gozadas de exfuncionarios, y dio detalles de déficit heredado.

“Como les dije hace casi tres meses en este mismo lugar, cuando llegamos al Municipio no sabíamos desde dónde partíamos, con qué nos ibamos a encontrar, ni con qué herramientas contábamos para brindar respuestas a los rivadavienses. Y creánme, lo que encontramos no fue nada alentador”, indicó el Intendente.

En tal sentido, marcó que “recibimos las cuentas en rojo. El déficit del ejercicio 2023 al 10 de diciembre era de 266 millones de pesos ($266.286.306,31). La deuda con proveedores era cercana a los 100 millones de pesos. En las cuentas bancarias quedaron solo 47 millones de pesos ($47.899.342,79), en su gran mayoría afectados a compromisos asumidos previamente y sin poder ser utilizados para otros fines”.

“Pese a ello, con orden y responsabilidad, y con el enorme trabajo de mi equipo económico, pudimos revertir rápidamente esa situación financiera, pagar gran parte de las deudas y poner en funcionamiento el Municipio lo más rápido posible”, dijo Martínez.

También habló de que “nos encontramos personal sin contrato o con el contrato vencido, en una situación totalmente irregular. También había personal que facturaba y no existía registro de las tareas que cumplía”.

Y agregó: “nos encontramos también con un festival de horas extras, coordinaciones y breras. Distintas artimañas para que algunos pocos privilegiados cobraran salarios altos, en contraposición a la pérdida del salario de los trabajadores municipales”.

“Desde 2019 a la fecha, los municipales perdieron su poder adquisitivo año a año. Solo en 2023, la pérdida de los salarios municipales fue de más del 100% respecto a la inflación”, dijo.

En tal sentido, Martínez destacó que “por nuestra parte, en diciembre otorgamos un bono de compensación de 50 mil pesos, para reducir la pérdida de 2023, y desde enero comenzamos a otorgar aumentos aún antes de que se conocieran las cifras de inflación”.

Parque automotor “catastrófico”

El Intendente aseguró que “uno de los mayores déficit lo encontramos en el Parque Automotor. Ahí el escenario que encontramos fue catastrófico”.

“De 13 motoniveladoras, funcionaban solo 4. De las retroexcavadoras que encontramos, solo funcionaba 1. La mayoría de los camiones funcionaban con anomalías y se encontraba en un estado de deterioro avanzado”, dijo.

El Jefe Comunal de Rivadavia, precisó: “Hallamos 192 vehículos registrados en la Dirección Nacional de Registro del Automotor a nombre del Municipio. Y nos preguntamos ¿Dónde están esos vehículos? Se pagaban 122 seguros sin identificar a qué vehículos correspondían. En su mayoría, estaban registrados como seguros genéricos, sin número de chasis ni motor que identifique su destino”.

Irregularidades en el Hospital local

En otro tramo de su discurso, Martínez aseguró que “el Hospital no estaba habilitado como tal ante el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires. Había camas que no estaban declaradas y no se aprovechaba la totalidad de la capacidad instalada, lo que permitiría percibir más recursos coparticipables”.

En tal sentido, precisó que “el software que utilizaba el Hospital para la carga de información, se encontraba completamente desactualizado. Se emitían facturas a obras sociales con valores viejos, lo que originaba una pérdida de dinero significativa para la institución”.

“En febrero de este año, el recupero de gastos por obras sociales fue de 40 millones de pesos ($40.112.692,18). En febrero del año 2023, el Hospital había recuperado gastos por tan solo 1 millón de pesos ($1.065.306,38)”, detalló Martínez.

Además, remarcó que “la Farmacia del Hospital era la única dependencia del Municipio que tenía descentralizado el proceso de compras, sin pasar por la Oficina de Compras”.

“Al ingresar nuestro equipo de Salud, inmediatamente se realizó un inventario y se constató una diferencia con el stock cargado en el sistema. Había muchos menos medicamentos de los que se encontraban cargados. Muchos insumos no estaban, y otros tantos estaban vencidos. No sabemos desde qué fecha no se realizaba un inventario, pero se encontraron insumos vencidos desde 2017”, cerró.

Vacaciones no gozadas

Por último, Martínez informó que «al asumir, descubrimos que una decena de funcionarios habían llevado a cabo la liquidación de sus vacaciones no gozadas, incluido el exintendente municipal. Estamos hablando de alrededor de 14 millones de pesos que el Municipio debió pagarle a exfuncionarios luego de abandonar su cargo. Un privilegio del que ningún empleado municipal goza».