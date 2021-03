Trabajadores Municipales de San Martín firmaron Convenio Colectivo de Trabajo

Con este acuerdo ya son 66 los municipios que adhirieron a la Ley de Paritarias impulsada por la Fesimubo a fines de 2014 y que pone en pié de igualdad a los trabajadores con el Ejecutivo a la hora de discutir salarios y condiciones de trabajo.

El intendente Fernando Moreira y representantes de las entidades sindicales firmaron el Convenio Colectivo de Trabajo para los Trabajadores Municipales de San Martín. En representación del Sindicato de Trabajadores Municipales estuvieron: el Secretario General José María Carosio, Jorge del Viso, y el Secretario de Estadísticas, Capacitación y Formación Profesional de la Fesimubo Gustavo Seva.

Tras el acuerdo, Seva destacó las negociaciones llevadas adelante por el gremio local para que la comuna adhiera finalmente a la ley provincial 14656 impulsada por la Fesimubo y que fue sancionada en 2014. “Lo que nos parecía un ideal, se va haciendo realidad, ya son 66 convenios firmados en la provincia”, destacó y agregó: “Si bien a seis años de su sanción todos los intendentes deberían cumplir con esta ley, nos parece importante que sigamos avanzando y casi la mitad de los municipios ya cuenten con el Convenio Colectivo de Trabajo”.

En ese sentido, remarcó que a pesar de la pandemia, las negociaciones hayan proseguido. La Fesimubo viene de firmar Convenios con los municipios de Hurlingham y Esteban Echeverría mientras que las tratativas continúan avanzando en otros dos municipios.

Asimismo, destacó que en la localidad de San Martín son más de 5 mil los trabajadores que dependen de la comuna y que a partir de este acuerdo van a tener paritarias. En esa línea informó que el lunes próximo las partes vuelven a reunirse para discutir el seguimiento del CCT, el escalafón y el ajuste salarial.

En cuanto a la recomposición salarial para el sector, el dirigente de la Fesimubo manifestó que la Ley 14656 establece que debe “equiparse al SMVM en forma proporcional”, pero que en la mayoría de los municipios no se cumple. “Lamentablemente tengo que decir que solo en algunos municipios se da esa equiparación, a la memoria me vienen cuatro o cinco de los 135 que tiene la provincia”, dijo al tiempo que destacó el reclamo que la Fesimubo viene llevando a cabo ante los intendentes: “Hoy los sueldos municipales en su mayoría no alcanzan a cubrir la mitad de la canasta básica, cercana a los 58 mil pesos”, alertó.

En ese marco Seva destacó la importancia de este acuerdo, ya que como sostuvo “Los CCT prevén un ámbito exigible de negociación que es la paritaria que antes no lo teníamos”. “Antes se fijaba la partida que el intendente estimaba, lo que nos transformaba en trabajadores de segunda, porque en el resto del país los trabajadores estatales tenían paritarias, un ámbito de negociación y los municipales los veíamos de costado”, dijo.

“Con esta ley nos convertimos en trabajadores de primera, y exigimos los mismos derechos que tiene el resto de los trabajadores en la actividad tanto pública y estatal como en la privada. Es sentarnos en igualdad de condiciones con quienes representan al sector empleador”, completó.

Finalmente, señaló: “Dejamos asentado que nos complace que todos los trabajadores gocen de los beneficios de esta ley pero siempre reafirmamos que fue la Fesimubo la que la consiguió y lamentamos que la otra estructura federativa la haya impugnado ante la Corte Suprema de Justicia”. “Tuvo un resultado adverso pero es lamentable que un sector que se dice representativo de los trabajadores impugne una ley que permite que sus representados tengan paritarias”, agregó.

En ese sentido cabe mencionar que a menos de un año de sancionada la ley en la Legislatura bonaerense el gremio liderado por Oscar Ruggiero hizo un pedido de inconstitucionalidad de la normativa, que fue rechazado por la Corte Suprema de Justicia Bonaerense en diciembre de 2015.

También, que años más tarde y luego de que la Corte hiciera lugar a una cautelar presentada por la Fesimubo ante el Decreto reglamentario 784 de María Eugenia Vidal al considerar que atentaba contra el espíritu de la norma, el gremio de Ruggiero volvió a ir en contra de la norma forjada por los trabajadores municipales para erradicar aquella otra sancionada en los ’90 y que flexibilizaba el empleo municipal.

https://www.todoprovincial.com/fesimubo-denuncia-un-intento-de-desvirtuar-la-ley-de-paritarias-municipales/

Fue en 2019 cuando integrantes de la vieja estructura se reunieron con el senador Gustavo Soos, quien venía de presentar un proyecto de reforma de la Ley 14656 y que entre otros puntos habilitaba el ingreso discrecional de trabajadores, reinstalaba la disponibilidad laboral, y permitía al intendente disponer aumentos salariales en forma unilateral.

Para cerrar, Gustavo Seva reafirmó: “La Fesimubo no va a descansar hasta que los 135 distritos tengan sus Convenios Colectivos y también desde la Confederación de Trabajadores Municipales (CTM) vamos a seguir exigiendo la conformación del Consejo del Empleo Municipal Decente para unificar criterios laborales en todo el ámbito nacional”.