Tornquist se plantó en defensa de los concejales detenidos con marihuana: “Ayudaban a la gente”

Los concejales Federico Labarthe y Cristian Raising fueron detenidos este miércoles cuando intentaban sacar diez plantas de marihuana de la sede local del INTA. Un nutrido grupo de vecinos se acercó al lugar para defender a los ediles. Aseguran que son cultivadores solidarios que brindan aceite de cannabis a personas que lo necesitan.

Enterados de las detenciones, vecinos se acercaron hasta la sede del INTA para apoyar a los concejales Labarthe y Raising que fueron detenidos y enfrentan una causa por “tenencia simple”.

Un grupo de manifestantes cuestionó el proceder de Gendarmería y defendieron a los detenidos. Aseguran que los concejales radicales ayudaban a vecinos que necesitaban aceite de cannabis para tratar distintas patologías.

Incluso, varios se plantaron frente a la combi de Gendarmería que trasladaba a los detenidos y reclamaron su inmediata liberación. “Son personas que ayudan a la gente”, gritó una mujer con enojo a un gendarme que repetía la frase “es ilegal”.

El intendente Sergio Bordini intentó calmar a los vecinos que se manifestaban. “Es tenencia simple, no hay narcotráfico. No podemos saber más nada que esto, está la justicia trabajando y esperemos que se resuelva lo mejor posible. No queda otra que esperar”, expresó.

“Manifestarse está bien pero no hay que hacer desmanes porque no ayudamos ni a Federico ni a Cristian. Me parece muy loable que estén acá, pero tenemos otras responsabilidades que aceptar que es la justicia, no queda otra”, remarcó Bordoni y continuó: “Acá no hay nada que ocultar, sabemos quién es quién. Estamos apoyando a alguien que estaba ayudando a la gente”.

La fiscalía de Mauricio Del Cero que está a cargo de la causa informó: “Se realizaron varios allanamientos en la localidad de Tornquist por una denuncia recibida tiempo atrás y corroborada por la Fiscalía, que daba cuenta de la presencia de una plantación de cannabis sativa en un domicilio”.

Del Cero marcó como un agravante que los detenidos hayan intentado ocultar las plantas luego de enterarse del procedimiento judicial. A pesar de que el municipio adhirió a la Ley de cannabis medicinal en 2019, el INTA local no estaba habilitado para realizar una plantación.

El fiscal aseguró que en la casa de Raising había unos “200 kilos de planta de marihuana” aunque la realidad es que se encontraron 7 plantas y mostró una gran ignorancia al hablar sobre el cannabis. “En la casa de Raising se encontraron 150 gramos de marihuana, que es mucho, presentada en cogoyo y, para entenderlo más fácil, pega más”, aseguró. Del Cero fue repudiado al salir del INTA.

