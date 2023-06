Torchio y Stadnik entregaron 65 jubilaciones en Carlos Casares

El Senador Walter Torchio junto al intendente municipal de Carlos Casares, Daniel Stadnik y la titular de la ANSES local, Luisina Delponte, hicieron entrega de las resoluciones jubilatorias incluidas en el Plan de Pago de Deuda Previsional.

“Me llena de satisfacción porque es una nueva demostración del Estado presente ante aquellas personas que por alguna razón, durante su etapa de vida laboral, no habían podido cumplir con todos los aportes necesarios”, manifestó Torchio.

En ese sentido, el legislador agregó que se trata de “una justa acción, y necesaria, de un Estado que garantice derechos, y sobre todo pensando en aquellas personas adultas mayores que comienzan a transitar una etapa diferente en su vida”.

Por último, el ex alcalde casarense felicitó a Fernanda Raverta “por todo el accionar, no sólamente en esta materia, sino en todas las políticas públicas que la ANSES viene llevando adelante. Y por supuesto a todo el equipo de trabajo de la ANSES de Carlos Casares, que está absolutamente en línea con lo que se baja desde la región y desde la casa central de ANSES, que tiene que ver con dar respuestas inmediatas y concretas, y acciones eficientes en pos de beneficiar a los y las argentinas, a los y las bonaerenses, y en nuestro caso particular, a los y las casarenses”.

El plan de pago posibilita que 800 mil argentinas y argentinos que tienen la edad jubilatoria pero no cuentan con 30 años de aportes, regularicen su situación y accedan a una jubilación. Al día de hoy, 150 mil iniciaron el trámite en las oficinas de ANSES.