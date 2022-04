Torchio analizó con Insaurralde y Nardini la compleja situación hídrica que atraviesa Carlos Casares

El ex intendente de Carlos Casares y actual Senador del Frente de Todos por la IV sección electoral, Walter Torchio está llevando adelante diversas gestiones en el ámbito de la Provincia debido a la problemática que está padeciendo la zona sur de su Distrito, pero que también afecta en parte al Municipio de Pehuajó, Hipólito Irigoyen y Bolívar.

Según lo señalado por el legislador, Walter Torchio “hoy Carlos Casares es la que tiene la situación más compleja”.

“La situación hídrica de la zona Sur del Distrito es muy complicada, no solo por la cantidad de agua caída (alrededor de los 800 milímetros, la media anual es 900 milimetros) en estos primeros 4 meses del año, si no también por el ingreso de agua de otros distritos y la topografía de la zona”, comentó el ex jefe comunal.

En esa misma dirección, Torchio sostuvo que “Estamos en cosecha, está la producción láctea que no puede parar y tenemos 4 localidades en esa zona más los parajes con escuelas rurales. Se está trabajando desde el Municipio, el Ing. Stadnik está haciendo un seguimiento personal sobre la situación , pero es muy difícil, ya los días son cortos, el agua no evapora, los cultivos ya no necesitan agua , por ello es muy importante toda articulación de tareas entre el municipio y la Provincia cosa que se está llevando adelante”.

El senador se reunió con el Ministro de Infraestructura de la Provincia Leonardo Nardini y con el Jefe de Gabinete, Martín Insaurralde, al respecto señaló “destacó la enorme voluntad de Martin y de Leo en atendernos, en articular y ponerse a disposición”.

Finalizó diciendo “a mí me pasó en el año 2012, el clima, la naturaleza nos pone a prueba, pero lejos de bajar los brazos vamos a trabajar todo lo que sea necesario para recuperar poco a poco la normalidad”.