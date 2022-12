“Todo mentira”: nadie consigue las latas de cerveza gratis que prometió Budweiser a los argentinos por ganar el Mundial

La marca de cerveza oficial de la Copa del Mundo, había prometido regalar las latas que no pudo vender en los estadios de Qatar al país campeón del mundo. Si bien, la página entrega los vouchers, luego resulta casi imposible conseguir un comercio que entregue las latas de Budweiser gratis.

@budweiser_ar fui a 3 puntos de cambio de latas y los 3 dijeron que no tienen más …. Quiero mi budweiser — JuniorS 🇦🇷 (@nothingbuttina) December 27, 2022

Unos chantas, recien fui a la direccion que publicaste (Espinosa 1602) y el que me atendio me dice que no tenia y que no sabia si iba a tener 🤬 — JAViERDLX (@JAViERDLX) December 26, 2022

En la provincia de Buenos Aires y en todo el país se dispusieron puntos de entrega que pueden ser consultados en forma online en este mapa. Sin embargo en las redes sociales, muchos usuarios expresan reclamos asegurando que los locales indicados rechazan la entrega de latas por “no tener stock”.

Ante la prohibición de vender cerveza en los estadios, desde Budweiser prometieron que las latas serían regaladas al país de la selección campeona del mundo. Como todos saben, finalmente se coronó Argentina y todo el pueblo festejó.

@budweiser_ar sigue habiendo locales que figuran en el mapa y recién me acerque y adivinen? No tienen mas latas jaja no pude canjear los códigos — 🗣 Маriano 🇦🇷 (@MarianoPandoOk) December 26, 2022

Dicen que no tienen stock. Que no les llevaron stock para la promo 🤬🤬🤬🤬 — Fernandita Betrayed (@srita_capricho) December 26, 2022

Según la promoción, Budweiser regala hasta tres latas de cerveza de 410 ml por día a todos los mayores de edad todos los días de la semana a través de la aplicación Segunda Quincena.

Para ello, los interesados en conseguir tres latas Budweiser gratis debían completar un rápido registro y conseguir sus vouchers para luego canjearlos en los puntos establecidos. Sin embargo, cuando los argentinos se acercan a los comercios la respuesta siempre es la misma: “aquí no está la promoción”.