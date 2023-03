“Todavía no mandaron ningún gendarme”, reprochó Kicillof y pidió “coordinación” con Nación

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, aseguró que no está “para la polémica” sino “para la coordinación” en materia de seguridad, al referirse al envío de gendarmes dispuesto por el Gobierno nacional al territorio bonaerense.

Días atrás se conoció que por decisión de la Casa Rosada se crearán cinco unidades con fuerzas federales en La Plata, La Matanza, Tigre, Pilar y Avellaneda, para lo cual el Ministerio de Seguridad enviará unos mil gendarmes en los próximos días al distrito más poblado del país.

En ese sentido, el gobernador Kicillof le envió una carta al ministro de Seguridad nacional, Aníbal Fernández, en la que le pidió que informe si la propuesta fue coordinada con algún funcionario provincial, como también las funciones, responsabilidades y capacidades operativas que tendrán dichas bases.

“Yo no voy a polemizar con el ministro Aníbal Fernández. Creo que no vale la pena. Venimos solicitando el envío de gendarmes desde que estaba como ministra Sabina Frederic. Siempre solicitamos enfáticamente el envío de 6 mil gendarmes. Hubo muchas conversaciones, incluso con el presidente, sobre este tema, pero todavía no mandaron ninguno de esos 6 mil”, dijo Kicillof esta mañana en declaraciones a radio Provincia.

Luego, el mandatario provincial planteó que “si los gendarmes son para el narcotráfico, es una atribución y una tarea de Nación que no deben coordinar con nosotros; pero si despliegan gendarmes por temas de seguridad ciudadana, hay que coordinar con el Ministerio de seguridad bonaerense”.

“Estamos pidiendo coordinación. No estamos para la polémica, sino para la coordinación: cuándo, dónde y con qué fin los van a desplegar“, reiteró Kicillof y añadió que “nunca quiso entrar en polémicas”.

Y agregó: “Quiero resultados y hace 3 años que pujamos por esto. Sigo esperando que haya un despliegue de gendarmes en la provincia de Buenos Aires”.

Por otro lado, al ser consultado por el proceso electoral y por la posibilidad de buscar la reelección, Kicillof analizó que “es temprano para definir candidaturas” y remarcó que “nos estamos dedicando a la gestión”.

“Nuestra oposición tiene no sé cuántos candidatos ya lanzados, porque no se pueden poner de acuerdo o porque tienen problemas en encuestas. Parecen noteros o movileros de canales de televisión, que recorren la provincia señalado errores pensando que la gente es tonta como si no hubieran gobernado”, dijo y reiteró que “es prematuro” hablar de candidaturas.

Además, agradeció la muestra de apoyo de la CGT de la región capital a su reelección, pero dijo que “la estrategia electoral es un conjunto de decisiones que deberemos tomar entre todo el Frente de Todos”, aunque reconoció estar “deseoso de continuar trabajando en la provincia” de Buenos Aires.

En ese marco, dijo que “la vocación de sectores del Poder Judicial y de sectores la oposición es la proscripción de Cristina Kirchner”, lo que tildó de “escandaloso”, y analizó que “lo hacen porque es la dirigente política con más intención de votos del país”.

“Toda estrategia electoral que haga el peronismo resulta teñida por esta situación”, indicó y enfatizó que, en ese contexto, “no puede haber aventuras personales” sino que todo debe definirse “colectivamente”.

“No puede ser que algunos sectores piensen en cortarse solos”, concluyó.