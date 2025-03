Tignanelli: “A los trabajadores les quitan la moratoria pero a los fugadores les ofrecen blanqueos”

El presidente del bloque de diputados bonaerenses de Unión por la Patria, Facundo Tignanelli, criticó hoy la decisión del gobierno nacional de dar de baja el sistema que permitió a más de 4 millones de personas acceder a una jubilación, mientras que ofrece facilidades de pago y otros tipos de derechos a quienes hayan fugado dinero del país.

«Una moratoria es un plan de pagos de una deuda que vos tenés. Eso es lo que está quitando Javier Milei. Sin embargo, cuando hay personas que fugan guita al exterior les arman un blanqueo que no sólo les permite no pagar un peso sino que les reconocen todos los derechos» explicó Tignanelli en declaraciones a la AM 750.

En este sentido agregó: «El gobierno le quita a los trabajadores y las trabajadoras que no tienen sus aportes hechos, y que en muchos casos los mismos empleadores que no les hicieron los aportes tal vez se hayan beneficiarios del blanqueo».

Para el legislador matancero «este modelo solo se sostiene con represión y por eso está una persona como Patricia Bullrich al frente del Ministerio de Seguridad».

Asimismo, agregó que «este gobierno no puede llevar adelante estas políticas sin el apoyo de los medios y de un sector importante del Poder Judicial. Cuando Milei propone ‘volver a la Argentina de principios de siglo XX’ está hablando de una Argentina en la que no había derechos para las grandes mayorías, un país que cerraba esa falta de derechos a fuerza de bala y estar reprimiendo cada una de las protestas que existieron».

«Es una situación muy vieja, no trae nada de novedoso. La responsabilidad de la dirigencia política es estar poniendo la cara al lado de la gente, no en una situación vanguardista de decir «vamos a hacer esto» sino poniendo la cara primero y haciéndose cargo», agregó.

Jornadas Solidarias en Bahía Blanca

Desde la localidad de General Cerri, en la ciudad de Bahía Blanca, Tignanelli contó las tareas de limpieza y reconstrucción que se encuentra realizando junto a vecinos del lugar, militantes locales y más de mil que han llegado desde distintos puntos de la provincia de Buenos Aires: «Todas las instituciones están trabajando en conjunto con el Municipio. La primera parte, que fueron las 48 horas posteriores al temporal, consistieron en armar puntos calientes para poner en condiciones los lugares donde se entregaron viandas y también para que se pudiera evacuar a aquellos que tuvieron que dejar sus casas».

El diputado contó además como se está organizando el trabajo de las miles de personas que están prestando su ayuda: «En Cerri estamos llevando adelante las jornadas de trabajo solidario con los fomentistas y la delegación municipal. Hay una solidaridad organizada a través de los clubes y otras instituciones, y también de gente que estaba en su casa esperando a ser convocada ante situaciones como esta».

«El trabajo que estamos llevando adelantes ahora es juntar las cosas que la gente que perdió casi todo tuvo que sacar de sus casas, eso se fue acumulando por las cuadras y ahora hay que ponerlo en camiones para su disposición final parra que no aparezcan otro tipo de problemas. Por otra parte, también encaramos la limpieza de las instituciones, porque una vez que se han limpiado las casas los vecinos necesitan una mano para que volver a la actividad», detalló.

Asimismo, Tignanelli contó el trabajo que viene realizando el municipio: «Se ha visto al intendente recorrer los barrios con el agua hasta la cintura. Hubo una presencia municipal muy fuerte«, pero a su vez reclamó la llegada inmediata de ayuda nacional dado que «ningún municipio está preparado para afrontar una tragedia de estas características. El agua se ha llevado hasta la canalización de una parte del arroyo Maldonado, hay vecinos que todavía no pudieron volver a sus casas porque el agua se comió el asfalto y no hay manera de llegar porque se les cayó el frente de sus casas. Sin la ayuda del gobierno nacional va a ser imposible llevar la reconstrucción adelante».