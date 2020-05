Teatro por Zoom: Una metodología inclusiva que crece y rompe fronteras

Por: Mariano Gandini (@marianogandini)

La cuarentena agudizó y profundizó la aplicación de las tecnologías en las prácticas educativas y en la transmisión del conocimiento. Sucede en las Universidades, en las escuelas, actividades deportivas y hasta en los teatros. Talleres de monólogos, teatro y narración, algunas de las posibilidades que coexisten con estas nuevas herramientas. “Hay muchos lugares de la provincia que no tienen la posibilidad de clases presenciales de teatro y es una buena idea no solo para esta cuarentena, sino también para cuando la cuarentena finalice”, aseguró Lorena Velázquez directora del Teatro El Escape de la ciudad de La Plata.

Estas nuevas aplicaciones que permiten realizar conferencias de centenares de personas, no solamente aseguran la continuidad pedagógica en las currículos de los centros de estudios, sino que rompe con un paradigma fenomenal para nuestra era, la presencia “en situ”, logrando una horizontalidad magnífica para la transmisión del conocimiento.

“Lo que me parece que está bueno de esta metodología es que viviendo en cualquier lugar podes acceder a las clases. Hay muchos lugares de la provincia que no tienen la posibilidad de clases presenciales de teatro y es una buena idea no solo para esta cuarentena, sino también para cuando la cuarentena finalice”, expresó entusiasmada la directora del espacio teatral “El Escape”, ubicado en calle 44 entre 23 y 24 de la ciudad de La Plata.

“Como profe sé que quizá son necesarias las clases presenciales, pero es una buena manera también ésta para que todos puedan acceder”, remarcó Velázquez a TODOPROVINCIAL.

Sobre los talleres que se dictan actualmente a través de la plataforma Zoom y que pueden incorporarse todos los que tengan intensiones, sin importar el lugar donde residan son: “Taller de Teatro – Taller de monólogos – Taller de montaje de una obra de teatro por zoom – Taller para narradores y periodistas y además un taller que ese ya no puede sumarse nadie más que es de montaje de la Obra Macbeth”.

Taller de Teatro

“En el taller de teatro lo que intento es abordarlo más desde el juego debido a que en este momento no pueden hacerse clases presenciales. Se busca desde algunos ejercicios que pueden realizarse en espacios reducidos dar herramientas para que puedan seguir aprendiendo”, remarcó la profesora.

En esa misma línea, Lorena agregó “luego doy alguna tarea para que suban al grupo que tenemos por whatsapp en base a los ejercicios que vamos haciendo. Porque desde esos ejercicios componen distintos personajes. Y los que se animan hacen videos más elaborados. Los talleres de teatro que estoy dando por zoom en este momento son pensando en que los alumnos pasen un lindo momento, pero además que sigan aprendiendo y que todo lo que realizan lo puedan aplicar”.

Taller de Monólogos

Sobre el taller de Monólogos comentó “fue otra salida que se me ocurrió y que era válida para poder realizarla on line. Cada uno de los alumnos tiene un monologo asignado, elegido por ellos o por mi y clase a clase lo van mostrando y yo como profe les voy dando indicaciones para que el mejore”

Taller de Narración

“En este taller de narración lo que buscamos básicamente intento también dar herramientas teatrales para que puedan aplicarse al espacio de los narradores y periodistas”, dijo Velázquez.

Montaje de una obra

En tanto, sobre el último taller que está brindando contó “es de montaje de una obra de teatro por zoom. Esta metodología es sumamente novedosa. Es una obra que escribió mi socio Carlos Fiasconaro y que es una reunión familiar por zoom, para poder festejar la navidad a través de zoom, pero al final de la reunión dan el anuncio de que la cuarentena llegó a su fin y pasan algunas cosas. Es una Comedia que toma muchas cosas de la cotidianidad que suceden cuando hay una reunión on line.

“La modalidad es taller porque de esa forma nos aseguramos el pago para seguir sosteniendo el espacio. Luego de 6 encuentros realizaremos la función mediante zoom. Quienes quieran ver la función se tendrán que contactar por las redes sociales del teatro: Instagram Facebook o al número de whatsapp mediante mensaje 221 5474124”, remarcó la titular del Teatro El Escape de la capital bonaerense a TODOPROVINCIAL.

“Por ese medio se enviará un link para que puedan hacer un aporte y de esa forma poder presenciar la función desde sus casas. Todo será a través de zoom. En el momento que realizan el pago se les otorgará el id y contraseña para que puedan entrar. Este taller comienza el primer lunes de junio. Y es una manera de utilizar la tecnología al servicio del teatro. Es raro pero posible”, aseveró la directora teatral.

Sobre los Desafíos de cara al futuro, arremetió “Escribir para hacer una obra por zoom no es lo mismo que escribir para hacer una obra presencial. Y además manejar lo que sería la operación técnica también es un desafío. Porque no se puede filtrar ningún ruido y para eso hay alguien que tiene que estar pero que no tiene que participar activamente en la trama de la obra. Así que hubo que pensar en un personaje que lo permitiera. Y también dirigir desde esta aplicación no es igual. De hecho es una obra que uno tiene que hacer frente a la cámara que termina siendo un personaje más. Es todo muy diferente pero hay que aggiornarse. En este momento no nos queda otra. Nos encantaría que a este proyecto se sume mucha gente!. La obra está escrita pero sabemos que se puede modificar debido a la cantidad de personas que quieran sumarse. Así que eso también fue un desafío”.

“Queremos que El Escape siga en funcionamiento y esto es una forma de continuar. Obviamente que siempre tenés que contar con la buena voluntad de la gente que por suerte ha sido muy solidaria”, concluyó la titular del espacio.

Vías de contacto: teatroelescape@gmail.com, Instagram: @teatroescape

