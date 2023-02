¿Te vas a otro país? No te desconectes

Cuando las personas se encuentran de viaje ya sea por negocios o por el simple placer de conocer el mundo, en muchas ocasiones les surge el temor de quedarse sin datos en sus teléfonos celulares, es decir, sin conexión a Internet. Esto para la gente implica no poder conectarse con servicios de emergencia o con su familia o amigos cuando haya una necesidad.

¡A no preocuparse! La tecnología dedicada a la comunicación internacional de celulares actual se encuentra mucho más avanzada a lo que era hace años, y su máximo exponente es la itinerancia de datos o roaming. La mayoría de las personas han oído hablar de este servicio, pero pocos realmente conocen sus funciones, ventajas y cómo hasta puede salvarles la vida un día.

Roaming: ¿qué es y cómo funciona?

Cuando hablamos de roaming nos referimos a un servicio exclusivo para celulares inteligentes o “Smartphone” que permite a los viajeros conectarse a una red distinta a la que tienen contratada en su país de origen. Esta opción existe por una simple razón: no todas las naciones tienen las mismas empresas de telecomunicaciones.

El servicio aplica tanto para hacer llamadas telefónicas como para utilizar aplicaciones conectadas a Internet tales como el mapa, la ubicación y la mensajería instantánea. La gran ventaja del roaming es que ahorra a las personas el trabajo tedioso y costoso de tener que abrir una línea nueva en otro país, perdiendo de esa forma algo más importante que dinero: su precioso tiempo.

El funcionamiento de la itinerancia de datos es casi infalible debido a que prácticamente no hay una zona en el mundo que no tenga cobertura satelital, de hecho, el planeta tiene unos 2200 satélites de comunicación orbitando alrededor. De esta manera se garantiza una futura conexión con la civilización en caso de que alguien se encuentre con una sorpresa no muy placentera durante su viaje.

Antes de contratar la función de itinerancia de datos es esencial, primero, que el usuario elija cuidadosamente entre los planes de pago y servicios que ofrece su operadora original. Estos se diferencian tanto entre las empresas de telecomunicaciones como en los beneficios que prometen cada uno. Por ejemplo, es usual que el beneficio de llamadas internacionales gratuitas pertenezca al plan que ofrece más gigabytes de datos.

¿Cómo activar y desactivar el roaming de datos?

Para activar el servicio de roaming no alcanza con tan solo tener el celular prendido o la opción de “datos móviles” encendida, sin embargo, es muy fácil de hacerlo. Es necesario llevar a cabo unos simples pasos que podrán variar más o menos dependiendo de qué tipo de Smartphone la persona posea, ya que las opciones que ofrece un celular Android no son las mismas que las de otro con sistema operativo iOS.

En este caso, veremos paso por paso cómo activar el roaming de datos en un celular que opera por Android dado que son, por lo general, los más utilizados en el mundo.

Lo primero que hay que hacer es dirigirse al botón de “Ajustes” (cuyo ícono es una tuerca). Una vez dentro de Ajustes (o también Configuración), se debe buscar la pestaña que reza “Acerca del Teléfono” y hacer clic en ella. “Acerca del Teléfono” expone todos los datos necesarios del celular en cuestión. En este caso hay que dirigirse a otra pestaña llamada “Información de estado”. Dentro de esa última pestaña solo queda entrar donde dice “Estado de la tarjeta SIM”. Es aquí donde cualquier usuario puede encontrar la pestaña de “Roaming”, la cual suele encontrarse desactivada. Una vez que tenemos el plan de roaming de nuestro operador de servicio contratado ya es posible hacer clic en “Roaming” y activarlo. Puede ocurrir que a algunos no les ofrezca esa posibilidad, por lo que solo es necesario llamar a la compañía que contrataron y pedir que les habiliten el servicio en su celular. Así como así, ¡voilá! El servicio de roaming de datos ya se encuentra activo y en funciones. Siempre es recomendable desactivarlo cuando una conexión con los operadores del sitio a donde viajamos no es necesaria, a fin de ahorrar los datos.

Aquellos con dudas sobre la activación del roaming en los iPhone no deberían preocuparse demasiado: los pasos son casi los mismos que los que se hacen en los celulares Android. Por lo general, la única gran diferencia es que los celulares iOS suelen tener las especificaciones sobre roaming en la pestaña referida a los datos móviles.

El roaming es una herramienta que promueve la conexión con el mundo sin hacer demasiados gastos. Son esta clase de servicios los que colaboran a reducir el estrés de las personas o, como es en este caso, los viajeros en general. Cuando estos le evitan gastos innecesarios y horas perdidas en trámites banales, se sienten de verdad aliviados: es de esta forma como los operadores se ganan la confianza de sus clientes.