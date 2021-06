Por: “Acquaforte” (Especial, en “lunfardeta”)

“A poco de que los “chochamus” del Provincial le abrieran “las gateras” al “pibe” Colombo para correr con los “Tangazos”, largó “Polvorin”.

En la monta “El Mago” se le “apiló” sobre el cuello, le cantó a las orejas con su voz de zorzal, para comerse la pista y cruzar el disco por varios cuerpos…Los “burreros” la recuerdan. Pero me hacen enchinchar, diciendo que ya no me anoto ni en una “cuadrera”. Já!. “¡Es un frezer que juna “los chuchos” desde la tele!”, empúan.

Por suerte, me dieron labia pa´salir a contestar. Revisé mi pila del “Alma que canta” y el “Mundo Deportivo”, más mis 78 r.p. y saltó la ficha: el 15 de junio del ´53, Angelito Vargas grabó el tango “N.P. (No Placé). Salió como licor de “eucaliptus”. ¡Para juntar aliento en la última recta!”…y tirar el gorro arriba cuando te suben el número.

NO PLACE…Y OTRAS “CON MINAS” Y “PALO Y PALO”

N.P. es muy propia del “animal más guapo y sufrido de la historia”. (¿Qué duda cabe…si lo montaron San Martín, los gauchos de Güemes y el “Chacho” Peñaloza?.

Es que la letra comienza: “Mirando tu performance / del hipódromo platense, / nunca al marcador llegaste. / Siempre fuiste “No Placé”…(Así le dicen al caballo o la yegua que “no figuran en el marcador”). Aunque este, es un matungo que no se entrega, que insiste en la derrota y se gana el cariño del patrón, quién ríe pa´ no llorar y renueva esperanzas.

Y bué!, recordando “clásicos” en “los eucaliptus” del Bosque, “palo a palo” y buscando letra con minas o sin ellas (que en el tango y turf se varean o se mancan), uno sueña con “Leguisamo solo” y crece el mito del invencible. Por si el troesma fayara, no hay achique mientras sobre pa´un boleto. ¡A correr a la ventanilla por el desquite!…A tentar la suerte, por corazonada o con estudio de “La Fija”.

Es que´l jugador “reincide”, sin remedio y sin futuro. Y después de añorar a nuestro “Mago” Néstor Yalet, que puso ocho de un tirón, me dije: “Mirá si estarán chiflaos que cantan: “Palermo”…más me tira una carrera que una bonita mujer”; y que tientan así al diablo: “Por una cabeza” / si ella me olvida / que importa perderme / mil veces la vida / ¡Para qué vivir!. Todo un bolonqui este deporte. ¡Qué lo jueguen los Reyes!, que la juntan sin laburarla…Devuelvo la parada y recomiendo “Bajo Belgrano” (¡¡¡¡”Bifacho” de zochori”!!!!). ¡Nunca jueguen!. ¡Salute a la “Popular”!.

MÚSICA (Todos en “la gatera”, que´l starter ya está listo)…

(N.P. (No Place). Canta Angelito Vargas con Armando Lacava)

(“Bajo Belgrano”, Canta Jorge Vidal con Roberto Grela)

(“Palpitando el escolazo” y “Milonga burrera”. Canta Jorge Vidal, con guitarras) Para “despanzurrarse de risa”