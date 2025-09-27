Nacional
Taiana contra Milei: “Se endeuda, se somete, se humilla para obtener un resultado electoral”
El primer candidato a Diputado del Frente Patria por la Provincia de Buenos Aires, Jorge Taiana, cuestionó al presidente Javier Milei por su viaje a Estados Unidos y el pedido de rescate a Donald Trump, «Como argentino me da vergüenza que el gobierno vaya como una colonia a pedir apoyo y que se lleve la copia de un tweet impreso”, cuestionó.
“Es una disminución de nuestra soberanía», expresó esta mañana el primer candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, Jorge Taiana.
«Se endeuda, se somete, se humilla para obtener un resultado electoral. ¿Y se festeja qué? Que vamos a tener más deuda, mayor pobreza para los argentinos el día de mañana. Es un acto de indignidad y de enorme subordinación a Estados Unidos», agregó Taiana.
«Creo que va a haber una ayuda aunque no sabemos con qué características ni por qué monto. Pero sí sabemos que las condiciones son lesivas: las que tienen que ver con defensa, con temas estratégicos y con nuestra soberanía para comerciar con otros países. La Argentina ya está endeudada hasta el cuello con una deuda impagable. Tomar más deuda no es la solución, es parte del problema«, explicó el ex canciller.
En cuanto a las elecciones nacionales, el candidato de Fuerza Patria habló de sus expectativas positivas: «La sociedad le ha dado un tiempo al gobierno y ese tiempo ya ha empezado ha terminarse en la conciencia de la gente, porque el dinero alcanza cada vez menos, porque castigan a trabajadores, a jubilados, al comercio, se lanzan contra la industria pequeña y mediana, castiga a todos menos a los grandes inversores o a los que viven de la especulación financiera. Eso no hace un país vivible para todos los argentinos, sino que aumenta la desigualdad. Estamos en una recesión y nos super endeudamos», señaló.
«El Congreso tiene que ser muy severo en cuanto a las condiciones en las que se va a pagar. Si no es legítimamente obtenido no tiene que asumir el compromiso tal cual se lo dan, sino que como la ley establece debe pasar por el Congreso Nacional. No es aceptable que este gobierno siga violando la ley. Quieren actuar como un único poder y subordinar al resto. Vamos camino a un autoritarismo» expresó el candidato de Fuerza Patria.
Finalmente, indicó que “Se está destruyendo todo el tejido industrial, que ya estaba debilitado en la Argentina y estamos destruyendo ciencia y técnica. Hay una cosa absurda: decimos que este es el siglo de la gran tecnología, de la inteligencia artificial y resulta que destruimos el presupuesto de las universidades, el presupuesto del sistema científico tecnológico y el presupuesto del INTA, de todo lo que tenga que ver con la ciencia y la tecnología. Pero entonces, ¿cómo es que vamos a formar eso? Estamos renunciando a eso; estamos renunciando a eso y a quedarnos, como fue hace más de un siglo, en un modelo exportador de productos primarios sin elaborar, que además de los del agro será la minería y un poco de hidrocarburos.”
Y concluyó: “Lo que logramos es que nos saquen lo valioso y que no nos quede nada más que algún dinero que se van a llevar afuera. Y eso es un mal negocio para los argentinos.”
Donald Trump a Javier Milei: «Tiene mi total respaldo para la reelección»
El presidente Javier Milei mantuvo en Nueva York un encuentro con Donald Trump, en el que recibió el respaldo “total” del mandatario estadounidense de cara a las elecciones legislativas del 26 de octubre. La reunión se extendió por unos 20 minutos y allí el republicano elogió al jefe de Estado argentino por su “trabajo fantástico”, y manifestó su voluntad de seguir profundizando el vínculo.
Desde sus redes sociales, Milei compartió una foto en la que aparece sonriente junto a Trump y exhibiendo una hoja con un mensaje manuscrito en el que el exmandatario lo describe como un líder “fantástico”, “poderoso”, “muy respetado” y capaz de haber transformado la Argentina en “tiempo récord”. El posteo fue acompañado por su habitual “Viva la libertad carajo”. A la par, el vocero presidencial Manuel Adorni se limitó a señalar: “Gran encuentro, gran momento”.
Durante la reunión, Trump se dirigió directamente a Milei: “Haré algo que no suelo hacer, le daré mi total apoyo como Presidente”. Y agregó: “Tiene una elección pronto y estoy seguro de que le irá bien, pero ahora espero que esto lo asegure. Gente de Argentina, lo estamos respaldando al 100%. Creemos que está haciendo un trabajo fantástico”.
En el video difundido por la Casa Rosada, de menos de tres minutos, Trump insistió en que Milei “heredó un desastre y lo que ha hecho para arreglarlo es bueno. Scott (Bessent) está trabajando con su país para que tengan buena deuda (sic) y todas las cosas que necesitan para hacer a la Argentina grande otra vez”. Además, lo definió como el “próximo presidente de Argentina” y, citado por la agencia Noticias Argentinas, subrayó: “Vamos a ayudarlos, no creo que necesite un rescate. Si mirás dónde estaba cuando compitió por primera vez para presidente y dónde está ahora, diría que es muy increíble”.
Desembolso del Banco Mundial
Casi en simultáneo, el Banco Mundial informó que en “los próximos meses” desembolsará préstamos por US$ 4.000 millones para acompañar “la reforma del país y su agenda de crecimiento a largo plazo”. El organismo que conduce Ajay Banga precisó que la asistencia combinará financiamiento público con inversiones privadas.
La imagen de Milei en su peor momento: Se pone en práctica el Plan «Leonidas» y queda en boxes Plan «Sacrificio»
En apenas dos meses, las expectativas económicas bajaron casi 20 puntos. Crece el descontento entre quisieron un cambio pero su economía empeoró mucho en muy poco tiempo. El golpe del 7S impactó de llenó en el corazón de la gestión, la imágen y las expectativas de un gobierno débil desde lo político, lo económico y ahora lo social.
Por: Mariano Gandini
Las reuniones en Olivos en los últimos días rondan en tres puntos centrales, que son las claves para los cercanos a Javier Milei. Remontar la credibilidad del gobierno y la imagen deteriorada del propio Presidente de la Nación (por eso el acto en Córdoba para volver a demostrar fuerza popular), retomar la centralidad en la agenda mediática; para generar sensación de tranquilidad y lograr un súper acuerdo con Estados Unidos para recolectar fondos que le dan paz hasta las elecciones.
Según un informe conocido este domingo por la Consultora Zuban y Córdoba la imágen del presidente continúa en un toban descendente y sin freno.
El 60,9% de los consultados cree que la dirección en la que está yendo el gobierno Libertario es la incorrecta. Es la primera vez en 20 meses que perfora el 60% negativo y donde solamente el 35% apoya al presidente.
A esto se le suma que la imagen del propio Javier Milei también cayó a sus peores números desde que comenzó su gestión. Con una aceptación que no supera los 40 puntos, mientras la negativa aumenta a casi 6 de cada 10.
Para colmo de males, la imagen de su hermana Karina Milei (El Jefe como lo llama el propio presidente) roza los 70 puntos negativos.
Evidentemente las malas decisiones políticas en el armado bonaerense son algunos de los motivos que explican estos números preocupantes para el mundo Libertario. Pero según el informe de Zuban y Córdoba las elecciones arrojaron un descontento por el rumbo económico que propone Luis Caputo, Federico Sturzzeneger y el propio Javier Milei.
Ante los números que preocupan al gobierno a solo 35 días de las elecciones generales de medio termino, intentarán aplicar un PLAN «LEONIDAS», para generar anticuerpos. Donde en las próximas 2 semanas continuarán acelerando a fondo sobre la teoría que «La casta política y el partido del Estado, diputados, senadores y gobernadores» buscan desestabilizar al gobierno, para que los mercados duden y eso impacte en el precio del dólar que tuve una fuerte subida en la última semana.
Sumado a esto, buscan lograr un buen acuerdo con Estados Unidos para que le preste unos 25 mil o 30 mil millones de dólares para poder llegar estabilizado hasta el 26 de octubre que son las elecciones y poder lograr una buena performance que le de aire para los próximos dos años
Si esto no funciona, y en los próximos 10 días, la situación no cambia, lo que le plantean a Javier Milei, a pesar de su pensamiento, es tener que cambiar rotundamente el destino y pegar un golpe de timón. «PLAN SACRIFICIO» dicen desde los entornos más cercanos a la Quinta de Olivos.
Este Plan «Sacrificio«, sería un similar a «quemar las naves» y cambiar su política económica e ideológica. Sacar las bandas cambiar y dejar que el dólar se posicione donde el mercado pretenda, corriendo riesgo a un fuerte impacto en la inflación; la bandera más grande que sostiene Milei; y la otra decisión que debería tomar, es la de correr a su propia hermana de la Secretaria General, demostrando que si hubo corrupción hay que atacarla por más de que sea un familiar y de esa forma logrando un poco más de aire.
Se vienen dos semanas muy complejas para el gobierno libertario de Javier Milei, donde deberá demostrar calma, tenacidad y firmeza, de lo contrario, el espiral descendente en el que se encuentra podría acelerarse de forma abrupta.
Durísimo golpe para Milei: Diputados rechazó los vetos a Emergencia del Garrahan y Financiamiento Universitario
La oposición consiguió los dos tercios y revirtió los vetos de Milei a las leyes de Emergencia en el Garrahan (181-60) y Financiamiento Universitario (174-67).
La Cámara de Diputados le propinó este miércoles una durísima derrota política al presidente Javier Milei al rechazar, con la mayoría especial de dos tercios, los vetos a las leyes de Emergencia Pediátrica en el Hospital Garrahan y de Financiamiento para las Universidades Nacionales. Ambas iniciativas ahora pasan al Senado, que deberá ratificar la decisión para su promulgación definitiva.
La sesión, cargada de tensión, marcó la primera gran derrota parlamentaria del Gobierno tras el revés electoral en la provincia de Buenos Aires. Según supo Noticias Argentinas, la oposición logró articular los votos necesarios para insistir con ambas leyes, superando ampliamente el umbral que exige la Constitución para anular un veto presidencial.
Voto por voto: las leyes que ahora pasan al Senado
La primera votación fue sobre la Ley de Emergencia del Hospital Garrahan. El veto de Milei fue rechazado por 181 votos afirmativos contra 60 negativos, consiguiendo así la mayoría calificada.
Minutos después, se trató el veto a la Ley de Financiamiento para las Universidades Nacionales. En este caso, el resultado fue de 174 votos a favor de rechazar el veto y 67 en contra. Al finalizar la votación, los diputados de los bloques opositores se levantaron de sus bancas y entonaron cánticos en defensa de la universidad pública.
Ahora, ambas leyes deberán ser tratadas en la Cámara de Senadores, donde la oposición también necesitará reunir una mayoría de dos tercios para convertir en ley las iniciativas que el Poder Ejecutivo había bloqueado.