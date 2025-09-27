Taiana contra Milei: “Se endeuda, se somete, se humilla para obtener un resultado electoral”

El primer candidato a Diputado del Frente Patria por la Provincia de Buenos Aires, Jorge Taiana, cuestionó al presidente Javier Milei por su viaje a Estados Unidos y el pedido de rescate a Donald Trump, «Como argentino me da vergüenza que el gobierno vaya como una colonia a pedir apoyo y que se lleve la copia de un tweet impreso”, cuestionó.

“Es una disminución de nuestra soberanía», expresó esta mañana el primer candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, Jorge Taiana.

«Se endeuda, se somete, se humilla para obtener un resultado electoral. ¿Y se festeja qué? Que vamos a tener más deuda, mayor pobreza para los argentinos el día de mañana. Es un acto de indignidad y de enorme subordinación a Estados Unidos», agregó Taiana.

La egolatría de Milei lo humilla ante todo el mundo. El tuit impreso que le regaló Trump no fue idea suya, sino que se lo trajo Milei para que luego se lo entregara aparentando ser un regalo para luego presumir en redes.

«Creo que va a haber una ayuda aunque no sabemos con qué características ni por qué monto. Pero sí sabemos que las condiciones son lesivas: las que tienen que ver con defensa, con temas estratégicos y con nuestra soberanía para comerciar con otros países. La Argentina ya está endeudada hasta el cuello con una deuda impagable. Tomar más deuda no es la solución, es parte del problema«, explicó el ex canciller.

En cuanto a las elecciones nacionales, el candidato de Fuerza Patria habló de sus expectativas positivas: «La sociedad le ha dado un tiempo al gobierno y ese tiempo ya ha empezado ha terminarse en la conciencia de la gente, porque el dinero alcanza cada vez menos, porque castigan a trabajadores, a jubilados, al comercio, se lanzan contra la industria pequeña y mediana, castiga a todos menos a los grandes inversores o a los que viven de la especulación financiera. Eso no hace un país vivible para todos los argentinos, sino que aumenta la desigualdad. Estamos en una recesión y nos super endeudamos», señaló.

«El Congreso tiene que ser muy severo en cuanto a las condiciones en las que se va a pagar. Si no es legítimamente obtenido no tiene que asumir el compromiso tal cual se lo dan, sino que como la ley establece debe pasar por el Congreso Nacional. No es aceptable que este gobierno siga violando la ley. Quieren actuar como un único poder y subordinar al resto. Vamos camino a un autoritarismo» expresó el candidato de Fuerza Patria.

Finalmente, indicó que “Se está destruyendo todo el tejido industrial, que ya estaba debilitado en la Argentina y estamos destruyendo ciencia y técnica. Hay una cosa absurda: decimos que este es el siglo de la gran tecnología, de la inteligencia artificial y resulta que destruimos el presupuesto de las universidades, el presupuesto del sistema científico tecnológico y el presupuesto del INTA, de todo lo que tenga que ver con la ciencia y la tecnología. Pero entonces, ¿cómo es que vamos a formar eso? Estamos renunciando a eso; estamos renunciando a eso y a quedarnos, como fue hace más de un siglo, en un modelo exportador de productos primarios sin elaborar, que además de los del agro será la minería y un poco de hidrocarburos.”

Y concluyó: “Lo que logramos es que nos saquen lo valioso y que no nos quede nada más que algún dinero que se van a llevar afuera. Y eso es un mal negocio para los argentinos.”