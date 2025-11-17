Gremios
“Suspendieron 175 trabajadores y cerraron sectores enteros”, alertó una trabajadora de Textilana Mar del Plata
La crisis que atraviesan Textilana e Hilamar derivó en un conflicto de enorme impacto social y laboral en Mar del Plata. La semana pasada, la empresa convocó a los delegados al Ministerio de Trabajo bonaerense y comunicó su decisión de paralizar la producción, suspender al 80% del personal e imponer polifuncionalidad de tareas para los pocos sectores que continuarán trabajando. “Suspendieron 175 y quedamos solo 65 personas trabajando”, explicó la delegada sindical María Demateís en una entrevista con Todo Provincial.
Según la información surgida de la asamblea del jueves 13, la empresa pretendía suspender a 175 trabajadores desde el 16 de noviembre, con el pago del 75% del salario de bolsillo, el aguinaldo fraccionado en tres cuotas y montos no remunerativos, sin aportes jubilatorios. Demateís recordó que “ellos dicen que tienen un problema financiero, no de producción, y lo primero que hacen es sacarse de encima a los trabajadores”.
Los sectores más afectados incluyen tejeduría, tejido grueso, lavadero, plancha y áreas productivas donde se redujo drásticamente la dotación. “Hay sectores totalmente cerrados”, detalló la trabajadora de la fábrica textil que hasta fines del 2023 tenía 420 empleados.
Suspensiones en Textilana bajo amenazas de quiebra
La Comisión Interna planteó una fuerte resistencia al esquema original y, tras las deliberaciones, las asambleas consiguieron acortar la suspensión a 4 meses y medio, mejorar el pago al 78% del salario de bolsillo y reducir el fraccionamiento del aguinaldo a dos cuotas: el 28 de diciembre y el 8 de enero. También se rechazó de manera contundente la polifuncionalidad de tareas.
“Yo no estoy de acuerdo, hubiese resistido, pero una sola persona no puede hacerlo”, expresó Demateís. Sin embargo, reconoció que frente a la amenaza de cierre, “los compañeros dijeron: ‘me voy 4 meses y medio con el 78%, me busco una changa y no pierdo el trabajo’”.
Caída de ventas, sobrestock y sospechas de reforma laboral
El sindicato viene alertando desde hace meses sobre el deterioro de la situación. “Desde que asumió Milei hubo más 150 despidos encubiertos”, señaló la delegada, en referencia a retiros voluntarios forzados. La empresa sostiene que enfrenta un problema financiero agravado por la brutal caída del consumo y la avalancha importadora, factores que impactaron en toda la industria.
En la gacetilla difundida por las y los trabajadores, se remarca que “los trabajadores NO somos responsables de la caída del consumo” y se advierte sobre una posible especulación empresarial: “Textilana puede estar anticipándose a una reforma laboral para después contratar gente nueva con nuevas reglas”.
Demateís describió además la capacidad productiva de la firma: “Textilana produce todo: tiene campo propio, hace el hilado, los botones, los cierres, confecciona sweaters con máquinas de última tecnología”. Esa estructura llevó a un sobrestock que hoy la empresa utiliza como argumento para las suspensiones.
Un gremio ausente y una perspectiva incierta
La delegada criticó duramente la actitud sindical. “Es la primera vez en 18 años que el sindicato aparece, pero solo para mediar con la patronal”, afirmó. “No hay un plan de lucha. Al contrario, nos decían que si no aceptábamos el 78%, la empresa iba a presentar quiebra”.
También cuestionó la falta de reacción de las centrales obreras: “Hay una pasividad pasmosa ante una ofensiva brutal contra los trabajadores”.
Con una planta donde el 70% son mujeres, la preocupación se multiplica. “Los jóvenes no tienen ninguna perspectiva de un trabajo con condiciones mínimas de seguridad”, sostuvo Demateís, quien además reveló su situación personal: “Tengo 60 años y no me puedo jubilar porque trabajé en negro; me espera una jubilación mínima que no alcanza para vivir”.
El mayorista Yaguar cerró su supermercado en Bahía Blanca y hay 60 despidos
El supermercado mayorista Yaguar cerró de manera repentina su sucursal de Bahía Blanca, dejando sin empleo a unos 60 trabajadores. El domingo la empresa había notificado despidos parciales, pero horas más tarde comunicó el cierre total del local, decisión que sorprendió tanto a empleados como a clientes.
Directivos enviados desde Buenos Aires informaron este lunes que el sábado fue el último día de actividad. Según la empresa, las razones del cierre incluyen la caída de ventas y el freno de la obra pública que paralizó completamente la obra del Paso Urbano de Bahía Blanca en la Ruta Nacional 33.
Sin embargo, desde el gremio remarcaron que la sucursal “tenía ventas” y cuestionaron la forma en que se ejecutó la medida.
“Fue muy rara la comunicación, entre gallos y medianoche te dicen que mañana no abren las puertas”, expresó Alejandro Olea, secretario gremial del Sindicato de Empleados de Comercio de Bahía Blanca.
“Ya sabían que el sábado había sido su último día de apertura, se ve que lo sabían ellos solos, porque no lo sabían los empleados, no lo sabían los clientes, no lo sabía nadie”, cuestionó.
La compañía aseguró que no hay otras sucursales en riesgo y que la de Bahía Blanca era la única que venían “sosteniendo” desde hace meses. La empresa aduce que la paralización por parte del gobierno nacional de la obra vial denominada Paso Urbano, en la ruta nacional 33, afecta severamente la accesibilidad al local.
Cerró Yaguar en Bahía Blanca: reclamo por una compensación adecuada
La empresa informó que pagará la indemnización mínima, mientras que el sindicato reclamará una compensación adecuada en reconocimiento al esfuerzo del personal, especialmente tras la inundación del 7 de marzo, cuando los trabajadores recuperaron el local y lo dejaron nuevamente operativo.
El cierre deja sin empleo a unos 50 trabajadores de comercio y 10 choferes de camiones. Este lunes se realizó una asamblea para definir los pasos a seguir y acompañar a las familias afectadas.
Yaguar fue fundada hace más de 30 años en Tigre por José y Eulogio Blanco. Actualmente cuenta actualmente con más de 20 sucursales y alrededor de 1.500 trabajadores directos y 1.000 indirectos.
La Suipachense: los trabajadores celebran la quiebra y se ilusionan con la reactivación
La histórica fábrica láctea La Suipachense, nacida como cooperativa en 1947, quedó intervenida judicialmente luego de que la justicia dictara la quiebra de Lácteos Conosur SA, empresa del grupo Maralac. Para los trabajadores, la medida representa un paso necesario hacia la recuperación. “Si seguíamos con esta gente, ni siquiera iba a alcanzar la fábrica para pagar las deudas”, aseguró a Todo Provincial Cristian Fenoglio, secretario general de ATILRA Chivilcoy.
La Suipachense nació el 9 de junio de 1947 como una cooperativa de productores de Suipacha. En 1961 inició la industrialización de la leche y en los años 90 fue vendida a Lácteos Conosur, de capitales chilenos. En 2015, el grupo Maralac adquirió las operaciones y, según los trabajadores, aquel traspaso marcó el inicio de un proceso de deterioro.
En diáloto con Todo Provincial, Fenoglio explicó que “la empresa estaba concursada desde hace años, luego hubo una etapa post concursal pero los dueños nunca cumplieron con las cuotas y además fueron adquiriendo nueva deuda”. Los empleados históricos aseguran que los empresarios venezolanos Manuel y Carlos Fernández “nunca administraron la empresa en forma correcta” y que la situación se volvió insostenible.
El conflicto se profundizó en septiembre, cuando la firma despidió a nueve empleados administrativos y amenazó con avanzar sobre otros 60. Desde entonces, los trabajadores mantienen un paro con acampe frente a la planta. No cobran sus salarios desde junio.
Con la quiebra, los empresarios venezolanos perdieron la administración de la compañía, que quedó a cargo de los síndicos designados judicialmente. “Para nosotros la quiebra dictada por el juez es un paso adelante porque el grupo Maralac seguía con la administración sin ningún plan viable. Lo único que planteaban era tomar más deuda”, remarcó el dirigente.
Con Maralac fuera de la fábrica, los trabajadores se entusiasman con un horizonte de reactivación. “Estamos buscando inversores porque estamos seguros de que La Suipachense es un negocio muy rentable, es una fábrica que puede producir todo tipo de lácteos y una marca muy instalada en el mercado que se vende sola”, destacó Fenoglio. Además, subrayó: “La planta está equipada para elaborar todos los productos de la cadena láctea, hasta secadora de leche en polvo tiene”.
El dirigente adelantó que desde el gremio analizan posibles inversores, aunque prefieren evitar la generación de “falsas expectativas” entre los trabajadores y la comunidad de Suipacha.
En caso de que no prospere la llegada de un capital privado, ATILRA tampoco descarta una recuperación en manos de los trabajadores. “No descartamos nada, pero primero intentaremos que lleguen inversores privados para sacar la fábrica adelante”, señaló.
Fenoglio fue contundente al referirse a los antiguos administradores: “Sabemos más que nadie que los hermanos Fernández no son empresarios sino delincuentes, porque hicieron lo mismo en ARSA en Arenales, Lincoln, y en otra fábrica de Córdoba Capital”. Y concluyó: “Los que están cuidando la fábrica son los trabajadores, que son sus verdaderos dueños”.
La justicia ordenó la quiebra total de Lácteos Conosur y la clausura de la fábrica de La Suipachense
El juez comercial Leandro Julio Enríquez decretó la liquidación total de Lácteos Conosur S.A., la empresa que operaba la tradicional fábrica La Suipachense de la localidad bonaerense de Suipacha, tras meses de parálisis productiva y deuda millonaria. La medida impacta directamente en 140 trabajadores, en una comunidad fuertemente dependiente de la industria láctea. El principal directivo de la firma, de origen venezolano, quedó inhibido de sus bienes y con prohibición de salir del país.
La justicia comercial de Mercedes dictó la quiebra de Lácteos Conosur S.A., operadora de la histórica planta La Suipachense, gestionada desde 2012 por el grupo venezolano Maralac. La resolución, firmada el 8 de noviembre, se concedió de inmediato tras la presentación del abogado Julián Coronel, apoderado del gremio Atilra y de la firma acreedora Watt’s S.A.
El fallo ordena la liquidación completa de la compañía (CUIT 30-68714743-6) y la clausura inmediata de la planta de Suipacha, al constatar que la empresa «carece de toda generación de ingresos».
La Suipachense, un conflicto que escaló sin freno
La crisis de La Suipachense se profundizó en septiembre, cuando la dirección despidió a nueve empleados administrativos y amenazó con echar a otros 60. La producción se detuvo, dejando a los 140 empleados sin tareas. El gremio Atilra denunció un proceso de vaciamiento empresarial y mantuvo un campamento frente a la planta junto a vecinos de Suipacha y Chivilcoy.
A fines de octubre, el juez de Mercedes intimó a la empresa a presentar un plan de acción. Aunque el documento fue entregado el 4 de noviembre, ni la Sindicatura ni los acreedores lo consideraron viable. Coronel lo calificó como una “burla hacia todos los acreedores”.
El dictamen detalla un pasivo millonario: La Suipachense acumuló una deuda postconcursal de 8.458 millones de pesos por cheques rechazados, con más de 1.000 instrumentos impagos registrados en el Banco Central, lo que constituye una cifra récord para el sector. A eso se suman 1.000 millones de pesos en aportes impagos al gremio y su obra social.
Además, la firma debía 293.857 dólares correspondientes a cuotas del acuerdo homologado. Ante la intimación judicial, no respondió.
El empresario venezolano Jorge Luis Borges León, señalado como dueño de Conosur S.A., perdió el control de la compañía y fue inhabilitado para disponer de bienes o capitales. La justicia ordenó además que no pueda salir del país sin autorización y que entregue las llaves y accesos digitales del establecimiento.
El colapso del grupo Maralac
El caso de La Suipachense se enmarca en la crisis del grupo Maralac, que días antes sufrió la quiebra de Alimentos Refrigerados S.A. (ARSA), productora de postres y yogures SanCor, con más de 400 trabajadores afectados. Con la salida del grupo venezolano del negocio lácteo argentino, más de 600 trabajadores quedaron sin empleo.
La justicia fijó el 10 de febrero de 2026 como fecha límite para la verificación de créditos, y el 14 de mayo se presentará un informe general sobre el estado de la compañía.