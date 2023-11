Susbielles sumó a Gustavo Trankels como secretario de Obras Públicas de Bahía Blanca

Con más del 65 % de los votos, el pueblo de Monte Hermoso eligió a su nuevo intendente, Hernán Arranz, quien conducirá el destino de la ciudad durante los próximos cuatro años. El espaldarazo que nos dio la gente en las urnas nos permitió poder concentrarnos en gobernar. Y, como siempre digo, no hay mejor campaña que gobernar bien», expresó el flamante intendente electo.

“Estoy muy emocionado por lo que se está viviendo esta noche, fueron mucho años de trabajo hasta llegar a ser el intendente de mi ciudad. Quiero agradecer a las diferentes personas que me acompañaron en las secretarías en las que fui trabajando durante todos estos años, las llevo en mi corazón. Siempre formé equipos de trabajo de los que me sentí parte y no jefe, gracias a ellos hoy soy el intendente de Monte Hermoso”, sostuvo el flamante intendente. ¿Quiénes son los otros candidatos que superaron la media del 60 %?.

“Quiero felicitar a toda la lista que me acompañó por el compromiso y el trabajo realizado, por como militaron el día a día. Hubo un cambio en la manera de militar y logramos llegar al hogar de cada vecino y vecina, que nos abrieron sus puertas, nos recibieron, nos escucharon y, por sobre todo, nos acompañaron en las urnas con su voto”, afirmó Arranz y añadió: “Como fui diciendo en diferentes entrevistas, estos meses pos PASO fueron de tranquilidad y alegría. El espaldarazo que nos dio la gente en las urnas nos permitió poder concentrarnos en gobernar. Y, como siempre digo, no hay mejor campaña que gobernar bien”.

Respecto del resto de las y los candidatos que superaron el 60 % de votos, cabe destacar el caso de Emilio Cordonnier, candidato de Juntos por el Cambio en Ayacucho, quien obtuvo la reelección con el 67,52 % de los votos. También Mario Secco sumó un nuevo triunfo a su extenso historial como intendente de Ensenada, donde fue reelecto y tendrá su sexto período. En esta nueva elección, Secco acumuló el 63,04 % con 25.528 votos.

En Carlos Tejedor, la lista de Unión por la Patria a nivel local, encabezada por María Celia Gianini, obtuvo el 60,67 % de los votos. Por su parte, el candidato de Unión por la Patria en Ezeiza, Gastón Granados, resultó electo como intendente por una amplia diferencia con un 60,21 %.

Cabe señalar que una de las victorias más contundentes de la provincia de Buenos Aires tuvo lugar en el partido de General Madariaga, donde el respaldo conseguido por el actual intendente Carlos Santoro fue notorio. El jefe comunal radical de la fuerza Juntos logró cautivar al 67,19 % del electorado.

Recordemos que, en las elecciones legislativas de medio término de 2021, Monte Hermoso también fue noticia ya que, de la mano de Alejandro Dichiara, llegó la mayor victoria del por entonces Frente de Todos en la provincia de Buenos Aires.

Quien fuera intendente del municipio de Monte Hermoso fue el hacedor de la mayor victoria del Frente de Todos entre los 135 municipios de la provincia, consagrándose diputado provincial por la Sexta Sección electoral en el año 2021.

En esa ocasión, el 61,39 % fue un respaldo inexorable por parte del pueblo a su gestión. Aún se recuerda que, sin cartelería durante los meses de campaña, caminando, hablando con las y los vecinos y gestionando un municipio que queda a 7 horas de la capital, logró posicionarse como la victoria del por entonces llamado Frente de Todos en la provincia.