Su hijo de 12 años le robó el auto y viajó 450 Km: “Estoy indignado con la seguridad”

Un chico de 12 años le robó el auto a su padre en Bahía Blanca y viajó hasta General Villegas junto a un amigo de su misma edad. El padre contó su historia de vida y explicó lo sucedido.

En un trabajo conjunto entre la policía de Comisaría 6ta y sus colegas de General Villegas, se logró ubicar a los menores que se dirigían a General Villegas a “visitar a una amiga”.

Juan es el dueño del auto Volkswagen Gol y padre del chico que manejó hasta Villegas con un amigo. “Ahora estoy un poco más tranquilo, sabiendo que el nene está bien y que esto no pasó a mayores. Pero muy indignado con la seguridad, porque se gastan tanta plata en cámaras y no entiendo cómo no vieron nada. Incluso les dije que podían haber ido para el lado de Villegas”, aseguró a La Brújula 24.

El hombre contó su historia de vida y comentó: “La madre nos dejó hace 6 meses y recién ahora empezó a tener contacto con él. Nosotros siempre la hemos luchado como pudimos, yo laburaba en Villegas, por eso él conocía la ruta. Pero renuncié y me tuve que quedar acá con ellos porque me tocó criarlos solo, a él y sus dos hermanas”.

“El sábado a la mañana se levantó a eso de las 9, agarró el auto y salió. Pasó a buscar a un compañerito, se llevó el auto y 10 mil pesos. No entiendo tampoco cómo una estación de servicio le vendió nafta a un menor. Hablé con el que le cargó, en Don Bosco y el canal, y dice que ellos no pueden hacer nada porque no le corresponde”, aseveró.

Y agregó: “Mi hijo está acostumbrado a andar con personas grandes para todos lados, conmigo, maneja karting. Hacía dos días que me había pedido manejar y dimos una vuelta en un descampado. Ya tenía noción, pero nunca había agarrado solo el auto. Nunca lo dejé ni ir a la esquina”.

“A la hermana le dijo que quería ir a ver a una amiga en Villegas con quien se estaban escribiendo por WhatsApp. Por eso le pedí a la policía que cortara la ruta, porque se fue para aquel lado”, detalló.

“Fue una cagada de una criatura que podía terminar en desgracia”, dijo el papá del niño de 12 años que le robó el auto y agregó: “Él todavía está en Villegas porque hay un tema legal con la madre. Él le dice a la policía que yo lo voy a matar porque me robó el auto. Sabe que se lamando en grande, está asustado y se quiere ir a lo de la madre”.