Sturzenegger afirmó que «el DNU no fue redactado para Javier Milei»

El presidente de la nación, Javier Milei habría tomado prestado el DNU que leyó en cadena nacional a todos los Argentinos. El propio Federico Sturzenegger que estuvo acompañando al presidente en la lectura de los 30 puntos confirmó que el trabajo no era para Milei, sino que lo realizó para la ex candidata a presidenta de Juntos por el Cambio.

«Es cierto q he preparado un trabajo sobre desregulación de la economía, pero dicho trabajo ha sido hecho no para Javier Milei sino para @PatoBullrich», dijo el ex funcionario macrista, Sturzenegger.

Además informó que «Hace un año acordamos con @PatoBullrich hacer una revisión de la legislación argentina en busca de trabas a la competencia, excesos regulatorios, privilegios económicos y opacidad en el gasto público. Abordaría áreas complementarias al trabajo q estaban haciendo sus otros equipos».

«Esta revisión legislativa se ha finalizado y ya ha sido discutida con los equipos técnicos de @PatoBullrich. La semana pasada, cuando se ungió a @CarlosMelconian como referente económico, el trabajo fue transferido en su totalidad a ese equipo», comentó el creador del DNU que leyó el presidente Milei.