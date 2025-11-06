Cuarta Sección
Stadnik a Bullrich: “La ayuda del gobierno nacional desde febrero hasta hoy es 0”
Tras el anunció del gobierno nacional de emplazar un Centro de Operaciones en la Ciudad de 9 de Julio, el jefe comunal de Carlos Casares, Daniel Stadnik lo tomó como positivo «toda ayuda y en cualquier momento es bienvenida».
Al ser consultado sobre el anuncio de Bullrich y la llegada del Centro de Operaciones a la ciudad de 9 de Julio, el jefe comunal de Carlos Casares expresó «lo tomamos muy bien, más allá que hace 10 meses que estamos con este flagelo, nunca es tarde y cualquier ayuda es bienvenida».
«Hablé con el director de emergencias y me pregunto si me podía reunir con la Ministra, y le dije que no tenía ningún problema, Casares llevará las necesidades que tiene y ojalá tengamos respuestas», sostuvo el jefe comunal.
«Ya estuve hablando con el gobernador y con autoridades del ministerio de infraestructura porque se prendieron todas las alarmas, nosotros con la Provincia venimos trabajando desde siempre, y aparece esta ayuda de nación pero nos los llaman a ellos, lo hacen directamente con los intendentes, nos llama mucho la atención, porque tienen que entender que los municipios no somos autónomos», remarcó Stadnik.
En esa misma línea remarcó, «nos hubiera gustado que tengan una comunicación con la provincia y con los canales habituales como es la dirección de hidráulica o la autoridad del agua».
El intendente de Carlos Casares, recordó que «En el 2021 ya tuvimos una emergencia, pero no fue como esta, fueron solo tres municipios afectados, Pehuajó, Bolívar y Carlos Casares, el gobernador nos citó y nos dio un ATP de 800 millones para afrontar la situación; lo que quiero decir, es que si el gobernador tuviera los fondos que le debe nación, ya nos hubiera ayudado muchísimo más».
«La ayuda del gobierno nacional desde febrero hasta hoy es cero», esa es la realidad, dijo Stadnik.
«Si la ayuda llega será bienvenida, si me tengo que reunir con la ministra en 9 de julio o en Buenos Aires no tengo ningún problema en ir. Cualquier funcionario que quiera ayudar yo no tengo drama en reunirme», finalizó Daniel Stadnik.
Cuarta Sección
Pablo Zurro denunciará ante la Justicia Federal el ingreso irregular de agua a Pehuajó
El intendente de Pehuajó, Pablo Zurro, anunció que presentará una denuncia ante la Justicia Federal por el ingreso irregular de agua al distrito desde campos ubicados en Lincoln y Carlos Tejedor. La medida incluirá el envío de cartas documento a los jefes comunales de ambos municipios, a quienes responsabiliza por la situación.
Durante una entrevista en los estudios de FM Del Sol, Zurro expresó su malestar y aseguró que su decisión busca defender los intereses de Pehuajó frente a una problemática que, según advirtió, ya genera serios perjuicios en la zona rural.
“Hoy o mañana les voy a enviar cartas documento a los campos de Lincoln y Carlos Tejedor, y a los intendentes por el ingreso de agua. Me aburrieron y lo voy a judicializar, está entrando agua”, afirmó el mandatario local.
El jefe comunal recordó que el tema ya fue planteado en el Comité de Cuenca y ante la Autoridad del Agua (ADA), aunque sin obtener avances significativos. “Ahí me dijeron que están estudiando el tema, bueno que lo sigan estudiando pero mientras tanto yo lo judicializo. No me interesa de qué partido político sean, están perjudicando a Pehuajó”, remarcó.
Zurro viene insistiendo desde hace meses en la necesidad de una coordinación intermunicipal real que permita evitar el desvío o la canalización de agua hacia Pehuajó desde zonas rurales de distritos vecinos. Según explicó, esta práctica agrava los anegamientos y afecta la producción agropecuaria local.
Denuncia por una alcantarilla cerrada
El intendente también informó que presentó una denuncia en el Juzgado Federal contra un vecino de Pehuajó, acusado de cerrar una alcantarilla sobre la Ruta 5, lo que complicó el escurrimiento natural del agua. “Es algo que yo no puedo debatir y lo tiene que investigar el Juzgado”, explicó.
Zurro subrayó que su objetivo es que la Justicia y los organismos competentes intervengan de manera urgente para evitar mayores daños y garantizar un manejo responsable del agua entre los municipios.
Cuarta Sección
“El peronismo tiene claro el norte”: el inesperado elogio de un intendente radical a sus rivales políticos
El intendente de General Viamonte, Franco Flexas, dialogó con Todo Provincial RADIO sobre la situación política y económica del país, el panorama electoral y la relación del gobierno nacional con los Estados Unidos. También se refirió al impacto de las lluvias en Los Toldos y a la necesidad de fortalecer el debate sobre los intereses bonaerenses.
Obras hídricas y situación en Los Toldos
Flexas aseguró que el distrito atraviesa un escenario “contenido” pese a las intensas lluvias que afectaron a gran parte de la región. “Nosotros recibimos el agua de Lincoln, 9 de Julio y Junín. Somos el anteúltimo punto antes de Bragado. Hemos tenido muchísima agua, sobre todo de los distritos de alrededor que están muy complicados. Por ahora, dentro de todo estamos bien, aunque hay campos que no pueden sembrar”, explicó.
El jefe comunal destacó el rol de las obras hídricas en los cascos urbanos, pero advirtió que la Cuenca del Salado sigue siendo una deuda estructural: “Esa obra tendría que haber estado terminada en 2010. Es una lástima que no se haya hecho, todavía padecemos las consecuencias y eso genera pérdidas económicas para el país”.
Franco Flexas: “No está en juego el país, pero sí su rumbo”
En relación al clima electoral, Flexas analizó: “A veces se dice que está en juego el país y me parece exagerado. No es que va a reventar todo, pero sí está en juego el rumbo. Lo importante es tener legisladores que piensen en el país a largo plazo”.
Sostuvo que la elección “debería ser provincial, pero se nacionalizó” y consideró que “la gente toma posición como si fuera una elección nacional”. “En la provincia de Buenos Aires hay una oposición fuerte al kirchnerismo y eso hace que muchos voten en contra del gobernador más que a favor de una propuesta”, apuntó.
Según su visión, “la elección está muy polarizada” y tanto Provincias Unidas como la Coalición Cívica “van a tener dificultades para alcanzar los pisos electorales”. “El tercero va a estar lejos”, afirmó.
“Nos estamos entregando otra vez”
El intendente de Los Toldos advirtió sobre el riesgo de una nueva dependencia económica: “Se nota que hay una entrega de gran parte de nuestra economía. Es repetir la historia. El problema no es lo que quieren hacer los de afuera, sino lo que dejamos de hacer nosotros”.
En ese sentido, criticó la intromisión de Estados Unidos en la política económica argentina: “No me gusta la intromisión de nadie. El problema es que debemos más de 300 mil millones de dólares. Las deudas las generaron distintos gobiernos, algunos con deuda externa, otros interna, pero todos siguieron endeudando al país”.
“Cuando gastás más de lo que te entra, eso antes o después es deuda. Tenemos un problema de horizonte, de hacia dónde vamos y cómo construimos”, agregó.
También comparó la planificación internacional con la falta de rumbo local: “Estuve en China hace un año y tienen proyectados los próximos 100 años. Tienen un norte claro. Nosotros vivimos el día a día y así nos van a comer las potencias”.
“El peronismo sabe lo que quiere”
Flexas reconoció la capacidad de organización del oficialismo provincial: “El único que tiene claro que hay que votar y movilizar es el peronismo. Aun cuando estén peleados internamente, trabajan con un norte definido. No comparto muchas cosas, pero los aplaudo porque tienen claro hacia dónde van”.
De cara al futuro inmediato, el intendente de General Viamonte consideró que el escenario post electoral “va a depender del resultado y del nivel de participación”. “En septiembre muchos votantes de Juntos por el Cambio no fueron a votar. Si se repite eso, el peronismo puede hacer una buena elección en la provincia de Buenos Aires”, analizó.
Cuarta Sección
Barenghi advirtió por la situación hídrica en Bragado y cuestionó la paralización de las obras del Río Salado
El intendente de Bragado, Sergio Barenghi, aseguró que la situación hídrica del distrito es “preocupante pero no desesperante”, aunque advirtió que las obras del Río Salado están paralizadas por decisión del gobierno nacional. “El casco urbano no tuvo inconvenientes, pero sí ingresó muchísima agua en los caminos rurales y hay muchos campos inundados”, explicó el jefe comunal en diálogo con Todo Provincial RADIO.
Barenghi sostuvo que el municipio está afrontando con recursos propios trabajos de reparación y mantenimiento de caminos rurales, lo que representa un gran esfuerzo económico. “Estamos teniendo que realizar obras que para el municipio son muy costosas, pero todavía tenemos la posibilidad de salir adelante si para de llover”, señaló.
El intendente remarcó que todas las localidades del distrito continúan comunicadas, aunque algunas con accesos limitados. “No tenemos comunidades aisladas. En algunos casos nos quedó solo un camino habilitado y concentramos ahí los trabajos para mantenerlo operativo”, indicó.
“Bragado es receptora de una gran masa de agua”
El jefe comunal recordó que Bragado recibe el escurrimiento de más de tres millones de hectáreas provenientes de distritos vecinos y provincias como Santa Fe, Córdoba y La Pampa, a través de los canales San Emilio, Mercante y Sarabillo. “Por eso es tan importante la obra del ensanche del Río Salado, que el gobernador Axel Kicillof tuvo la decisión política de incluir en el presupuesto 2026”, destacó.
El proyecto prevé el ensanche del río y obras complementarias como la reconstrucción de puentes y la vinculación entre lagunas y canales del distrito. “Es una obra fundamental para evitar futuras inundaciones y mejorar la capacidad de evacuación del agua”, afirmó Barenghi.
Críticas al gobierno nacional
Barenghi cuestionó con dureza al gobierno nacional por frenar las obras hídricas y no utilizar los fondos del fideicomiso específico para ese fin. “El Gobierno Nacional se ha quedado con el fondo hídrico, lo tiene en plazo fijo y no ha hecho ningún tipo de obra. No hay interés ni siquiera por venir a la región a ver cómo estamos”, criticó.
En ese sentido, consideró que el reclamo del sector productivo debería dirigirse a Nación y no al gobierno provincial. “El fondo hídrico y el fondo vial se cobran en cada litro de combustible, lo hemos pagado entre todos y no hubo ninguna contraprestación. Ese dinero se fumó”, afirmó.
La situación económica e industrial
Barenghi también se refirió a la crisis económica que afecta a la industria local y al empleo. “La acería AcerBrag sigue funcionando pero redujo turnos y personal. Además, hay una apertura indiscriminada de importaciones que genera una competencia desleal”, señaló.
El intendente destacó que Bragado es una ciudad con fuerte perfil industrial y textil, y que las importaciones sin control “están afectando seriamente a las empresas locales”. “Para una ciudad como la nuestra, perder 100 o 200 puestos de trabajo es muchísimo”, advirtió.
“El Estado municipal sostiene lo que el sector privado abandona”
Barenghi aseguró que el Estado municipal está sobrepasado por la demanda social y sanitaria. “La falta de trabajo y la suba de los medicamentos son los principales reclamos de la gente. Hoy el hospital público es prácticamente el único prestador de salud del distrito”, sostuvo.
El intendente cuestionó la idea de un Estado ausente promovida por el gobierno nacional: “En nuestras comunidades es el Estado el que tiene que hacerse cargo de todo porque el sector privado no tiene interés en temas como la salud. Es una situación inversa a lo que plantea el Gobierno Nacional”.