“Soy personal de salud y trabajo hace 10 años en PAMI”, aclaró uno de los vacunados en Chivilcoy tras la polémica

Tomas Garibotti es psicólogo y coordinador ejecutivo de PAMI en Chivilcoy. En las últimas horas circuló una foto suya recibiendo la “Sputnik V”, en el marco de las acusaciones al gobierno provincial por la supuesta reparto de vacunas en favor de militantes del oficialismo. El funcionario aclaró que su inoculación se dio en forma totalmente debida.

“En primer lugar tengo 36 años”, dijo Garribotti a la AM 530, en referencia a que en todas las noticias se hablaba de jóvenes de 18 años recibiendo la Sputnik V.

Luego, aclaró: “Trabajo hace 10 años en el PAMI y soy el coordinador ejecutivo, acompaño al director y tenemos a cargo 26 agencias, entre ellas, ciudades y distintas localidades de las agencias de PAMI. Soy personal de salud porque soy licenciado en Psicología”.

Garibotti dijo que además se suma “la particularidad de que la prestación de salud que se le brinda a esos afiliados son personas mayores, con más vulnerabilidad teniendo en cuenta el contexto de pandemia por COVID19”.

Garibotti habló además sobre el tratamiento mediático que tomó su vacunación y manifestó: “Es una sinrazón, un hostigamiento que sufrí y se falseó totalmente la verdad. No solo en la edad, que hasta se puede tomar como una humorada. Se paseó la imagen faltando a la verdad, con periodistas conocidos insultando, haciendo de compungidos cuando están falseando la realidad”.

Sobre su trabajo en PAMI, remarcó: “Estamos desde el día cero de esa fatídica semana en marzo del 2020 poniendo el cuerpo en la pandemia, trabajando, aun cuando hubo rotación de personal, por estas nuevas formas laborales. Nosotros, como autoridades y responsables, teníamos que estar adentro del PAMI. Incluso cuando rotaba tanto el personal como los médicos, estábamos ahí”.

Sobre la foto que circula, Garibotti dijo que fue tomada cuando recibió la primera dosis el 14 de enero de 2021, contexto en el que aún desde varios sectores mediáticos y políticos había una fuerte campaña de desprestigio hacia la vacuna rusa Sputnik V.

No obstante, reconoció que el gesto de la V de la Victoria pudo “generar alguna molestia”, pero que se trató de mostrar su apoyo y sus fuertes convicciones sobre la campaña de vacunación. “En ese momento, los que pudimos poner el cuerpo, nos anotamos como corresponde como personal de la salud, esto está avalado legalmente por el Ministerio de Salud. Lo hicimos con mucha alegría y con convicciones”, remarcó.

“Cómo no iba a estar contento cuando me vacunaron si, por mis funciones, tengo que ver diariamente a 100 jubilados y jubiladas; para mi era la felicidad y la tranquilidad de saber que yo no sería un riesgo potencial para esas personas que, en el caso de contagiarse, podrían debatirse entre la vida y la muerte”.