Justo en el día de inicio de clases, un sorpresivo paro de colectivos en el AMBA dejó sin transporte a los pasajeros en el Área Metropolitana de Buenos Aires. Más de 50 líneas de colectivos no circulan por un reclamo gremial de trabajadores del Grupo DOTA.

Según mencionaron voceros, la protesta de los chóferes es en reclamo “del pago de una deuda salarial” abarca a gran parte del servicio de micros de la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano.

El paro de colectivos rige desde las 0 horas de este lunes 27 de febrero y “hasta regularizar la situación”.

En este marco, el personal se presentará en las distintas cabeceras, pero no prestará servicios hasta no les abonen el dinero adeudado. Otras 30 líneas podrían adoptar la misma postura.

Paro de colectivos en el AMBA: qué líneas no funcionan

Las líneas que no funcionan, hasta el momento, son la 5, 6, 7, 8, 9, 20, 21, 23, 24, 25, 28, 31, 44, 50, 51, 56, 57, 74, 76, 79, 84, 91, 99, 101, 107, 108, 117, 135, 146, 150, 161, 164, 168, 177, 188, 263, 271, 299, 370, 373, 384, 385, 388, 403, 405, 421, 429, 435, 503 San Vicente, 514 Almirante Brown y 520 Lanús.

“Hay varios colectivos que no están andando; no sabía que había paro, me enteré esta mañana”, manifestó uno de los tantos usuarios que, en diálogo con Crónica, transmitió su sorpresa por la decisión gremial.

“Hay que tener mucha paciencia”, lamentó una pasajera que esperaba el colectivo para llegar a su trabajo en un inicio de semana complicado.

“Voy a esperar y sino tomaré otro”, agregó un usuario que se encontraba esperando en Constitución, quien a la vez reconoció que el colectivo es su única opción para viajar a su trabajo ya que tomar un taxi “es muy caro”.