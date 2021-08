Solidaridad que conmueve: un hombre en General Madariaga regala 100 pares de calzado a quienes los necesiten

El comerciante dispuso los zapatos y zapatillas sobre una mesa en la vereda de su negocio. “Estamos atravesando un momento duro para la Argentina”, sostuvo.

Un enorme gesto en las últimas horas por parte de un comerciante en la localidad boanaerense de General Madariaga, despertó el agradecimiento de cientos de vecinos que elogiaron su acto. El hombre puso a disposición 100 pares de calzado para quienes más lo necesitan.

Se trata de David Rosford, dueño de una zapatería ubicada en dicha ciudad, y que tuvo la generosa idea de regalar zapatos, zapatillas y hasta botines. La noticia la publicó en su red social de Facebook.

“Te ruego: sé prudente, respetá. No llevés más de un par, llevate solo un par. Te lo regalamos. Llevate sólo el que te hace falta para vos. Recordá que otros también necesitan”, expresa el posteo en su cuenta personal.

En el anuncio a su vez hace hincapié en la necesidad de replicar esta acción, para de esta forma ayudar a los vecinos que no pueden acceder a comprar vestido. Él se encuentra en la vereda de Sarmiento nº 1014.

“A algunos les hace falta una p, tienen alguna manchita, le falta la caja o alguna costura. Y otros están en excelente estado, pero si realmente te hace falta puedes venir a buscar. No guardamos, no reservamos, no sabemos bien la numeración. Si te hace falta vení y tomá 1 par. Estamos atravesando un momento duro para la Argentina… Así que sé responsable, no te lleves más de 1 par. Otros también necesitan”, ruega su publicación.