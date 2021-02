Soledad Quereilhac, esposa de Kicillof dijo: “No soy primera dama, ni acompañante, él fue elegido por que es un gobernante”

La doctora en Letras de la UBA y esposa del Gobernador bonaerense explicó su participación en el libro sobre la Historia de la Ciencia Ficción Latinoamericana y además remarcó que “tanto para mí como para Axel, las mujeres no somos primeras damas ni acompañantes. Él fue elegido. No soy apéndice de mi pareja, lo apoyo, pero no debo dejar de ser quien soy porque mi marido es un gobernante”.

En declaraciones a Con Quién Hay Que Hablar por Radio Provincia destacó que está “muy orgullosa de este primer volumen que se edita. Es un libro colectivo y se convocó a investigadores de distintos países para armar esta enciclopedia”.

Quereilhac, que es esposa del gobernador Axel Kicillof, expreso que “claramente fue un año muy especial para todos en la docencia. Todos los que hacemos investigaciones pasamos horas leyendo y con la pandemia se modificó no poder ir a las bibliotecas”.

En ese marco, señaló que “en la Universidad notamos que había una demanda de clases en vivo, es un proceso que desde hace siglos es irremplazable en el proceso de aprendizaje. Por eso es necesaria una presencialidad en pandemia responsable”.

Por otro lado, hizo mención a cómo es ser la esposa del Gobernador y aclaró que “no soy primera dama, no me cierra esa figura y muchas esposas de mandatarios lo dijeron. Es algo que va pereciendo”.

Añadió que “se corrió de ese lugar, tanto para mí como para Axel, las mujeres no somos primeras damas ni acompañantes. Él fue elegido. No soy apéndice de mi pareja, lo apoyo, pero no debo dejar de ser quien soy porque mi marido es un gobernante”.