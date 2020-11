“SokNifedev” y los data-scrapers

Ricardo Sanchez, más conocido como “SokNifedev”, es desarrollador FullStack de software. Ricardo tiene 22 años y es de Mexico. Actualmente vive en la República Argentina y su negocio son los data-scrapers. Su pasa tiempo es la seguridad informática, la seguridad de las redes sociales y el comportamiento humano en internet.

“Un data-scraper podría explicarse de cierta forma, si nos remontamos a la era de los amanuenses, a uno de ellos… Solo claro que en vez de ser un humano quien se encarga de escribir la información, es un código previamente programado o una I.A. previamente entrenada. Es decir, hacer data-scraping puede explicarse cómo extraer la información de un determinado sitio y almacenarla o procesarla en otro para distintos propósitos y/o aplicaciones”, nos cuenta Richard.

Sin embargo, antes de contar cómo llegó allí, es preciso destacar el origen, ya que siempre se han escuchado historias como ésta pero nunca cómo han comenzado realmente.

Su historia se remonta al año 2011, cuando tenía alrededor de 9-10 años de edad, con muchas ganas de ayudar a sus padres de manera financiera ya que en ese tiempo tenían dificultades económicas; hacían largas jornadas laborales de hasta 17 horas de lunes a domingo para poder ofrecerle lo mejor que podían. No compartían demasiado tiempo juntos, y para Ricardo, eso era un motivo suficiente para querer ayudar. Eso fue lo que lo hizo elegir este camino

– ¿Qué te hace destacar dentro de tu industria? ¿Por qué eres único?

En la Industria del data-scraping para lograr tener éxito es muy importante comprender conceptos relacionados a la seguridad informática, tecnologías de automatización, programación, redes de datos y conocimiento básico sobre las Inteligencias Artificiales. No voy a decir que soy único, pero si peculiar, porque lograr reunir todos estos conocimientos y poder aplicarlos no es una tarea sencilla.

– ¿Cómo construiste un prestigio y un nombre para usted o su compañía en su industria, especialmente en los primeros días?

2012 – Me introduje al mundo de los video juegos online; GTA San Andreas MultiPlayer siendo el principal: allí aprendí programación y aprendi diversas técnicas del manejo de texto para crear mi primer I.A: auto-moderación del chat basándome en los “sentimientos” escritos por otros jugadores.

2014 — Ingresé al mundo de las redes sociales, en el auge de Facebook, aprendí inglés a través del traductor de Google, comencé a utilizar el Graph API para analizar la información de cada jugador que ingresaba al servidor de GTA San Andreas para crear estrategias de marketing basándome en la personificación del jugador. (Lo que se conoce ahora como “anuncios personalizados”).

2016 — Inicié un emprendimiento de análisis de datos y automatización de procesos para las redes sociales, e-commerce y casi cualquier sitio web en general, iniciándome realmente en el mundo del data-scraping y data-learning. Las primeras ventas que realicé fueron a sitios e-commerce, generándome una ganancia de 10.000 dólares netos semana a semana.

2017 — Mi emprendimiento había resultado tan bien, que para este año ya había creado un sistema de automatización para vender productos realizando para publicaciones generar engagement y viralizar contenidos en las redes sociales sin o con muy escasa intervención humana, nutriéndose cada vez más gracias al big data. Durante este año, logré recaudar una ganancia aproximada de 100.000 dólares netos con apenas una inversión económica inicial de 100 dólares, invirtiendo de 3 a 5 horas de mi tiempo al día, todos los días.

2018 — Comencé un negocio de abasto de mercadería en mi ciudad de origen junto con un amigo para ayudar a los productores nacionales a vender más productos utilizando Internet y las aplicaciones móviles, impulsado principalmente por la baja en ventas provocada por los grandes supermercados y los altos precios de los productos. Dicho negocio fue delegado a mi socio cuando abandoné el territorio mexicano, y a día de hoy 2020 están operando en las tres centrales de abasto más importantes de la ciudad. (https://www.youthbusiness.org/success-story/ricardo-escobedo

2020 — Me encuentro desarrollando una tecnología que ayudará a mejorar la veracidad de la información en todo el mundo, incluido pero no limitando a las noticias de los medios de comunicación más importantes a nivel regional y mundial haciendo uso de técnicas de machine Learning e interacción de las personas y bots (perfiles creados/pagados para defender intereses creados) en redes sociales e internet en general, siendo este mi proyecto más importante hasta el momento.

Gracias a algunos de anteriores emprendimientos, estoy logrando financiar de manera casi autónoma el proyecto más reciente (que espero no sea el último), cuyo número de socios consta apenas de yo y mi hermano, y damos empleo a 2 desarrolladores de software, 2 diseñadores gráficos y 1 persona en administración.

– ¿Cuáles fueron los mayores desafíos que has enfrentado y cómo los superaste?

Uno de los mayores desafíos que enfrenté a nivel personal fue la falta de tiempo. Es difícil aprender y desarrollarte al mismo tiempo cuando no tienes tiempo suficiente para hacer lo que te apasiona, estudiar, trabajar y emprender al mismo tiempo no es una tarea sencilla, conlleva hacer algunos sacrificios personales, como dejar atrás todo lo que conocías para empezar de cero. La forma de superar esta dificultad es asegurarte de hacer cosas que te ahorren tiempo ya sea en ese momento o en el futuro, tener un pequeño negocio que genere poco pero constante es una buena forma de comenzar. Uno de los mayores desafíos que enfrenté y en algunas ocasiones sigo enfrentando es desconfianza o fe que genera el internet en diferentes sectores de la población, donde su uso todavía no es muy extendido o bien, no muy utilizado. La única forma de superar esta dificultad es generar confianza en el cliente, se debe hacer todo lo posible para que tenga una buena experiencia y no le tema a cambiar la forma de hacer las cosas, porque una vez que se une al mundo del internet, no lo abandona, independientemente de su edad.

– ¿Qué te mantiene corriendo cuando los tiempos se ponen difíciles?

Probablemente sonará a cliché, pero la única cosa que ha logrado ponerme de pie una y otra vez cada vez que las cosas no salen como lo espere, fue hacer lo que me apasiona, es probable que en algunas ocasiones, cuando las cosas se ponen complicadas, tu negocio o tu pasión no generen demasiados ingresos, o apenas alcancen para mantenerse a flote, sin embargo, en un contexto dónde haces constantemente lo que te apasiona, la retribución económica pasa a segundo plano, convirtiéndose la satisfacción personal de hacer lo que te apasiona en el mejor ingreso. Yo siempre he sido de las personas que creen fervientemente que la retribución económica no será suficiente para mover tu propia voluntad o la de tu equipo siempre, el dinero va y viene y ese es el flujo natural de las cosas, intentar retenerlo o alcanzarlo siempre terminará mal. La única forma de alcanzar tus objetivos y realización personal, es hacer siempre lo que dicta tu intuición y pasión, nunca tu ambición.

– ¿Qué consejos le hubiese gustado que alguien le diera al principio de su carrera?

Siendo sincero… uno de los consejos que me hubiera gustado recibir a mas temprana edad, incluso de mis propios padres, es que el mayor problema que deberé enfrentar es… uno mismo. Es difícil salir de tu zona segura, la zona en donde siempre has estado y sabes que si sigues allí, probablemente seguirás igual durante mucho tiempo. Separarte de lo que conoces para aprender cosas distintas, comprender que lo que creías “normal” no lo era tanto, y que ciertas actitudes frenan tu desarrollo personal y profesional… no es una tarea sencilla.

– ¿Dónde te ves a ti mismo y a tu producto en un par de años? ¿Cuáles son algunos de tus sueños y aspiraciones?

Veo un alto potencial para mi, mi producto y mi equipo en el mediano-largo plazo. Esperamos estar operando públicamente y de manera masiva a finales de 2022. Mejorando significativamente el pensamiento crítico de la población, no planeamos ser paladines de la verdad, sino exponentes de la misma.

