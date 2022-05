Sin piedad: Se robaron los cables de 10 cuadras en Pergamino y los vecinos están que trinan

Los robos de cables no se dan solamente en el conurbano bonaerense o en las grandes urbes como lo veniamos informando en Todoprovincial.com sino que también se está viendo esta operatoria en ciudades más pequñas del interior como es el caso de Pergamino.

Durante la madrugada de miércoles se robaron más de mil metros de cable en Zona Norte de la ciudad bonaerense de Pergamino, situación que dejó varios pozos sin agua perjudicando a gran cantidad de vecinos.

“No se puede vivir de esta manera, no tenemos luz ni agua porque se robaron los cables, no tienen contemplación que vivien niños y adultos mayores, no les importa nada”, fustigó muy enojado uno de los vecinos afectados por el robo de los cables.