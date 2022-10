Silvio Zurzolo de ADIBA: “El 2022 arrancó muy bien para la industria, pero se puso un freno de mano”

Todo Provincial RADIO entrevistó al presidente de la Asociación de Industriales de la Provincia de Buenos Aires (ADIBA), Silvio Zurzolo, quien realizó un balance sobre la situación de las pymes industriales.

“Los indicadores todavía son buenos, pero tenemos algunos problemas con la falta de insumos y se empezó a percibir una pequeña baja de las ventas en los comercios que son los clientes de las pymes”, alertó el dirigente pyme.

Y agregó: “Hay falta de insumos que no se producen en Argentina y son necesarios para producir. Lo que buscamos es que ninguna industria deba cortar su línea de producción por falta de insumos. Se hace un trabajo con el Estado para que eso no suceda”.

Silvio Zurzolo aseguró que actualmente se encuentran realizando un trabajo “en el uno a uno” con el gobierno nacional para lograr que ninguna fábrica se paralice por falta de insumos.

“Con De Mendiguren tenemos un excelente diálogo y por eso articulamos para que las industrias puedan seguir produciendo. Aunque no es lo ideal estamos trabajando en el uno a uno para que ninguna fábrica pare”, explicó.

Silvio Zurzolo: “Se puso un freno de mano”

El titular de ADIBA aseguró que el 2022 arrancó “muy bien para la industria” pero que por el faltante de dólares “se puso un freno de mano”, y apuntó: “Frenar de golpe en pleno crecimiento genera muchos problemas a los que en Argentina no estábamos tan acostumbrados. De todos modos, somos optimistas porque sino no tendríamos una industria”.

“Para el 2023 esperamos que los políticos consideren 4 o 5 líneas para seguir creciendo. En años electorales, todos los dirigentes vienen a casarse con nosotros, nos hacen promesas y después se olvidan. El reclamo nuestro siempre es el mismo, tener un proyecto productivo para tener previsibilidad y trabajar a mediano plazo”, remarcó Silvio Zurzolo.

Además, el dirigente pyme pidió priorizar las necesidades de las industrias exportadoras porque “los clientes internos pueden llegar a entendernos, pero los de afuera cuando no cumplimos le compran a otro país”, y advirtió: “Cuando una empresa argentina no cumple afuera, no pierde la empresa sino el país. A las empresas que exportan hay que darle condiciones para que puedan seguir compitiendo porque generan divisas, sino caemos en una contradicción”.

Sobre el impacto de este “freno de mano” en la generación de empleo, Zurzolo aseguró: “La industria estaba en condiciones de tomar gente, pero con la situación actual seguramente no lo hagan. A principio de año el 60 por ciento de esos socios estaba pensando en sumar empleados, pero eso se frenó. Por la coyuntura caímos en un estancamiento”.