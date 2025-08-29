“Si Karina es culpable tiene que ir presa”, aseguró candidato a diputado Libertario de La Plata

El candidato a diputado provincial por el Partido Libertario en la Octava Sección Electoral (La Plata), José Ignacio Campodónico, dialogó en Todo Provincial Radio sobre su reciente incursión en la política, sus diferencias con La Libertad Avanza y las principales propuestas que llevará a la Legislatura bonaerense en caso de resultar electo. El candidato publicó un polémico spot en el que propone «poner una bomba en la Legislatura».

Con 36 años, empresario PYME y emprendedor, Campodónico aseguró que su decisión de militar surgió hace poco más de un año, motivado por la inseguridad y la falta de representación de los sectores productivos:

“Si los que producimos no nos involucramos en política, nos terminan gobernando únicamente los que viven del Estado, que nunca generan valor agregado y repiten las mismas promesas que nunca cumplen”.

José Ignacio Campodónico y su acercamiento al Partido Libertario

El platense explicó que encontró en el Partido Libertario un espacio donde sus ideas tenían mayor afinidad. “Nunca me atrajeron los partidos tradicionales porque siento que son siempre lo mismo con distinto color. En cambio, en el Partido Libertario vi la posibilidad de hacer una diferencia real”, sostuvo.

Actualmente, combina su actividad política con sus emprendimientos en La Plata y proyectos mineros en La Rioja. “Toda mi vida fui empresario y emprendedor. Sé de primera mano lo difícil que es sostener una PYME en la Argentina con esta carga impositiva”, afirmó.

Postura frente al gobierno de Javier Milei

Campodónico reconoció que en parte se siente identificado con el presidente Javier Milei:

“Valoro que sea la primera persona que cumple con lo que prometió. Eso no se veía en la política argentina. Pero no comparto todas las formas. Por ejemplo, creo que antes de abrir las importaciones se debería haber hecho una reforma impositiva que alivie a las PYMES”.

En ese sentido, marcó diferencias con La Libertad Avanza: “Nosotros somos Partido Libertario, no formamos parte de la alianza oficialista. Ellos tuvieron que hacer acuerdos con la misma casta que decían querer eliminar”.

Críticas y propuestas

Consultado sobre el escándalo de presuntas coimas en programas de discapacidad que salpica a dirigentes libertarios, Campodónico se mostró preocupado:

“Me duele porque entré a la política motivado por un cambio de estándares. Si hay culpables, deben ir presos, incluso si se trata de Karina Milei. Estoy cansado de la impunidad de los políticos”.

De cara a la campaña, resumió sus propuestas en cuatro ejes principales:

Reforma impositiva para bajar la carga sobre las PYMES. Seguridad: “El que las hace, las paga. Basta de jueces que liberan delincuentes”. Educación: propone incluir finanzas personales en la secundaria y fomentar el espíritu emprendedor. Salud: que los médicos extranjeros formados en universidades públicas devuelvan al país su formación con años de trabajo o aportes económicos.

Campodónico también hizo hincapié en fortalecer la educación pública: “Soy hijo de un médico que trabajó toda su vida en hospitales provinciales. Defiendo la universidad y la salud pública, pero con reglas claras para que sean sostenibles”.

Partido Libertario, una nueva fuerza

Para cerrar, el candidato libertario de La Plata destacó: