Octava Sección
“Si Karina es culpable tiene que ir presa”, aseguró candidato a diputado Libertario de La Plata
El candidato a diputado provincial por el Partido Libertario en la Octava Sección Electoral (La Plata), José Ignacio Campodónico, dialogó en Todo Provincial Radio sobre su reciente incursión en la política, sus diferencias con La Libertad Avanza y las principales propuestas que llevará a la Legislatura bonaerense en caso de resultar electo. El candidato publicó un polémico spot en el que propone «poner una bomba en la Legislatura».
Con 36 años, empresario PYME y emprendedor, Campodónico aseguró que su decisión de militar surgió hace poco más de un año, motivado por la inseguridad y la falta de representación de los sectores productivos:
“Si los que producimos no nos involucramos en política, nos terminan gobernando únicamente los que viven del Estado, que nunca generan valor agregado y repiten las mismas promesas que nunca cumplen”.
El candidato publicó un polémico spot en el que propone «poner una bomba en la Legislatura».
José Ignacio Campodónico y su acercamiento al Partido Libertario
El platense explicó que encontró en el Partido Libertario un espacio donde sus ideas tenían mayor afinidad. “Nunca me atrajeron los partidos tradicionales porque siento que son siempre lo mismo con distinto color. En cambio, en el Partido Libertario vi la posibilidad de hacer una diferencia real”, sostuvo.
Actualmente, combina su actividad política con sus emprendimientos en La Plata y proyectos mineros en La Rioja. “Toda mi vida fui empresario y emprendedor. Sé de primera mano lo difícil que es sostener una PYME en la Argentina con esta carga impositiva”, afirmó.
Postura frente al gobierno de Javier Milei
Campodónico reconoció que en parte se siente identificado con el presidente Javier Milei:
“Valoro que sea la primera persona que cumple con lo que prometió. Eso no se veía en la política argentina. Pero no comparto todas las formas. Por ejemplo, creo que antes de abrir las importaciones se debería haber hecho una reforma impositiva que alivie a las PYMES”.
En ese sentido, marcó diferencias con La Libertad Avanza: “Nosotros somos Partido Libertario, no formamos parte de la alianza oficialista. Ellos tuvieron que hacer acuerdos con la misma casta que decían querer eliminar”.
Críticas y propuestas
Consultado sobre el escándalo de presuntas coimas en programas de discapacidad que salpica a dirigentes libertarios, Campodónico se mostró preocupado:
“Me duele porque entré a la política motivado por un cambio de estándares. Si hay culpables, deben ir presos, incluso si se trata de Karina Milei. Estoy cansado de la impunidad de los políticos”.
De cara a la campaña, resumió sus propuestas en cuatro ejes principales:
- Reforma impositiva para bajar la carga sobre las PYMES.
- Seguridad: “El que las hace, las paga. Basta de jueces que liberan delincuentes”.
- Educación: propone incluir finanzas personales en la secundaria y fomentar el espíritu emprendedor.
- Salud: que los médicos extranjeros formados en universidades públicas devuelvan al país su formación con años de trabajo o aportes económicos.
Campodónico también hizo hincapié en fortalecer la educación pública: “Soy hijo de un médico que trabajó toda su vida en hospitales provinciales. Defiendo la universidad y la salud pública, pero con reglas claras para que sean sostenibles”.
Partido Libertario, una nueva fuerza
Para cerrar, el candidato libertario de La Plata destacó:
“Somos una fuerza nueva, sin alianzas con la vieja política. Muchos nos decían que era imposible entrar o cambiar algo, pero hoy creo que se puede. Por eso decidí involucrarme en primera persona”.
Encuentro entre industriales y candidatos a concejales y legisladores provinciales de La Plata
De cara a las próximas elecciones legislativas del 7 de septiembre, la UIGLP organizó en su sede, un encuentro con los principales candidatos a ocupar bancas en el Concejo Deliberante de La Plata y en la Legislatura bonaerense por la Octava Sección Electoral.
Se trató de un diálogo abierto con industriales y empresarios de la región del Gran La Plata, quienes plantearon sus inquietudes y problemáticas. Asimismo, los distintos candidatos, presentaron sus propuestas en lo que se refiere al sector productivo y desarrollo regional.
La actividad se desarrolló en 3 bloques de media hora cada uno, del que participaron los espacios políticos de Fuerza Patria, Somos Buenos Aires y la Libertad Avanza.
De Fuerza Patria asistió el primer candidato a diputado provincial, Ariel Archanco.
Por Somos Buenos Aires, estuvieron presentes Pablo Nicoletti, presidente de la UCR de La Plata y primer candidato a diputado provincial, y Leandro Bazze, candidato a concejal.
De la Libertad Avanza, participaron Julieta Quintero Chasman, segunda candidata a diputada provincial, y Sabrina Morales, candidata a concejal.
Se abordaron temas relacionados con políticas industriales, como la reforma laboral y tributaria, tasas, parques industriales, infraestructura, entre otros.
También estuvieron presentes, miembros de la Comisión Directiva, en representación de sus empresas industriales y/o de servicios; el presidente de la CALPO, Walter Mastropietro, y empresarios del sector IT.
Este tipo de iniciativas ayudan a mejorar el diálogo y el intercambio de propuestas, con quienes tienen la responsabilidad de elaborar y sancionar las leyes que fomenten la producción y el trabajo genuino.
Fuerza Patria recorrió centros comerciales de La Plata: “Estamos recuperando el espacio público”
Los candidatos de Fuerza Patria en La Plata realizaron este martes una recorrida por los centros comerciales de las calles 8, 9 y adyacencias, y de calle 12, con el objetivo de poner en común los avances alcanzados en materia de desarrollo productivo en la ciudad y relevar los principales desafíos del sector.
Durante la actividad, los postulantes subrayaron que la actividad comercial constituye una de las principales fuentes de ingreso y PBI en el partido, valoraron el plan impulsado por la Municipalidad para fortalecerla y reforzaron el compromiso de seguir trabajando en conjunto para potenciar el desarrollo económico y la generación de empleo.
El candidato a concejal Sergio Resa afirmó: “Los comerciantes saben mejor que nadie que no hay desarrollo posible en una ciudad abandonada y caótica. Por eso trabajamos para recuperar el espacio público, que estaba ocupado por una actividad comercial irregular que representaba una competencia desleal”.
En esa línea, agregó: “Hoy las veredas y las plazas están despejadas, estamos poniendo en valor el entorno urbano en el que se desarrolla su actividad y los resultados ya se ven: la gente volvió a pasear por los centros comerciales”.
Por su parte, la candidata a concejal Romina Santana sostuvo: “Estamos convencidos de que si a los comerciantes les va bien, la ciudad crece”, y destacó que “es fundamental seguir trabajando juntos por una ciudad ordenada y pujante, con oportunidades y trabajo para todos y todas”.
Obras y programas de fortalecimiento
La gestión local llevó adelante distintas medidas para consolidar la actividad comercial, con eje en la puesta en valor del espacio público. Las intervenciones incluyeron la renovación integral de centros comerciales, plazas y puntos de encuentro en diversos barrios, además de un operativo de limpieza y mantenimiento sostenido.
En las calles 8 y 12 se realizaron obras de reparación de veredas, incorporación de mobiliario urbano, recambio y refuerzo de luminarias, construcción de canteros, instalación de puestos de diarios y estacionamientos exclusivos para motos, lo que mejoró la transitabilidad.
También se avanzó en el ordenamiento de la venta en la vía pública mediante un plan de transformación que liberó el espacio común y ofreció alternativas productivas a quienes desarrollaban su actividad de manera irregular, generando una competencia desleal con los comerciantes.
A estas iniciativas se sumaron el programa Ciudad Limpia, que permitió intervenir más de 7 mil frentes vandalizados, y el Plan de Regularización de Establecimientos Platenses, que posibilitó normalizar la situación de comercios, industrias y empresas de servicios sin habilitación vigente, garantizando además condiciones de higiene y seguridad.
Del recorrido participaron también el presidente del Centro Comercial de Calle 8, Valentín Gilitchensky; el vicepresidente de la entidad, Guillermo Salvioli; el presidente de la Asociación Amigos de Calle 12, Martín Ranea; la presidenta de la Cámara Comercial Platense de Calle 9 y adyacencias, Natalia Raciti; la diputada provincial y candidata a renovar su banca Lucía Iañez; y el candidato a concejal Juan Manuel Granillo Fernández, entre otros.
Un golazo solidario para el fútbol femenino
Lotería de la Provincia y Telekino donaron pelotas y equipamiento deportivo al Club Everton.
Esta mañana, el Instituto de Lotería y Casinos de la provincia de Buenos Aires, junto a la empresa Telekino, realizó una importante donación de pelotas y materiales de entrenamiento al equipo de fútbol femenino del Club Everton de La Plata.
El acto se desarrolló en la sede del Instituto y contó con la presencia de su presidente, Gonzalo Atanasof, el gerente de Telekino, Ricardo Saggese, y el presidente del Club Everton, Marcelo Mazzacane, quien asistió junto a jugadoras de la institución.
La donación incluyó una veintena de pelotas y elementos clave para los entrenamientos como tortuguitas, vallas de salto y escaleras de coordinación.
«Sabemos de la importancia de esta donación para los equipos de fútbol femenino, por el crecimiento que vienen teniendo con la actividad y las expectativas a futuro. Con Telekino venimos haciendo este tipo de donaciones porque valoramos el rol deportivo y educativo que cumplen los clubes de barrio”, afirmó Atanasof.
Marcelo Mazzacane, en tanto, agradeció el acompañamiento institucional: “este año comenzamos con las divisiones juveniles que juegan en la Liga Amateur Platense, con fútbol infantil en tres ligas, y hace dos años que estamos participando en torneos de AFA. Este tipo de herramientas nos permite mejorar los entrenamientos, ser más competitivos y trabajar de forma más ordenada entre todas las categorías”.
Leonor, jugadora del club, también expresó su gratitud: “entrenamos tres veces por semana y con estos nuevos elementos vamos a poder mejorar la calidad de los entrenamientos y sumar ejercicios técnicos y tácticos”.
Cabe destacar que esta iniciativa forma parte del convenio vigente entre el Instituto de Lotería y Casinos y Telekino, cuyo objetivo es acompañar y fortalecer el trabajo que realizan clubes, instituciones y organizaciones sociales de la provincia.
El Club Everton fue fundado en 1905 y este año celebra su 120° aniversario. En ese marco, Mazzacane aprovechó la ocasión para invitar a toda la comunidad platense a los festejos que se realizarán el próximo 27 de septiembre.