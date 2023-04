Sergio Berni: “Volvería a ir, todos hablan desde el escritorio pero yo no soy así”

El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, aseguró que seguirá trabajando del mismo modo y dijo que le habían advertido que en la protesta de choferes habían preparado “una emboscada”. Además criticó “por apagar el teléfono” al fiscal que debe investigar el crimen de Daniel Barrientos en La Matanza.

Foto: @MarinaEspeche

“El fiscal apagó el teléfono a las 9 de la noche y sigue sin atendernos. Así es muy dificil”, reprochó Berni en diálogo con AM530 y apuntó: “Estuvimos trabajando toda la noche para poder detener a los responsables de este fusilamiento”.

“Es muy difícil cuando el fiscal en pleno procedimiento apaga el teléfono y hasta a las 8.30 de la mañana no atendía”, apuntó el ministro de Seguridad que este lunes fue brutalmente golpeado durante la protesta de choferes.

El fiscal a cargo de la investigación es Gastón Duplaá de la UFI de homicidios de La Matanza. “Si no lo resolvemos en las primeras horas no lo encontramos más porque lógicamente saben que los vamos a buscar”, advirtió Berni.

Y reclamó: “Esperamos que el fiscal tenga la dignidad de atendernos. Todavía estamos esperando las directivas para avanzar con la causa”.

En cuanto al crimen, aseguró que “la realidad del conurbano bonaerense no coinciden con los patrones de este asesinato”, y describió: “Lo fusilaron sin haber ningún motivo, nadie se resistió y unicamente se llevaron el bolso de la pasajera que estaba al lado del chofer”.

“Es muy llamativo, había un vehículo de apoyo y un armamento que no es habitual para este tipo de delitos. Esto solo se podrá dilucidar cuando se haga el juicio”, expresó Sergio Berni.

“Cuando fuimos alguien me dijo que me vaya porque era una emboscada y había infiltrados. De todos modos decidí ir a hablar y lo volvería hacer porque la gestión de la seguridad se hace en la calle. Todos hablan desde el escritorio, yo no soy así”, apuntó Berni que además cuestionó el accionar de la Policía de la Ciudad.

Por otra parte, el ministro subrayó: “Tenemos las mejores estadísticas de los últimos 25 años. Cuando asumimos teníamos 3 homicidios por día y actualmente son casi 2. Es un número que no pone la piel de gallinas pero es muy difícil seguir mejorando cuando los demás actores no acompañan”.