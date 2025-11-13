Se volvió a postergar la licitación de la Terminal del Puerto Quequén y la Asamblea por la Soberanía lo celebra como una “batalla ganada”

La Asamblea por la Soberanía del Puerto Quequén anunció que, por cuarta vez consecutiva, se postergó la licitación que buscaba extender por 35 años la concesión de la Terminal Quequén S.A., lo que consideraron una “nueva batalla ganada” frente a las exportadoras transnacionales.

Desde el espacio, sostienen que la medida representa un “freno a las presiones de las corporaciones del sector agroexportador” que buscan mantener el control del puerto y su renta en dólares.

La Asamblea promueve la restatización de la principal terminal del Puerto Quequén y la creación de una Sociedad del Estado bonaerense que opere la terminal y participe directamente en la exportación granaria, con el objetivo de recuperar la renta comercial y evitar la evasión y fuga de divisas.

El comunicado remarca que, desde el vencimiento de la concesión en noviembre de 2022, el Gobierno provincial fue prorrogando la licitación a partir de reclamos y gestiones ciudadanas. Según la Asamblea, el Consorcio de Gestión de Puerto Quequén (CGPQ) “funciona como representante de empresas privadas monopólicas” y actuó con “pactos de confidencialidad” en beneficio de las exportadoras.

Además, denuncian que el Directorio contrató un estudio jurídico propuesto por la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) para confeccionar los pliegos, lo que habría direccionado el proceso en favor de intereses privados. “Al ya abusivo plazo de treinta años se lo incrementó en cinco años más”, señalaron.

La Asamblea también cuestionó que el gerente de la concesionaria actual, Terminal Quequén S.A., integra el Directorio del Consorcio, lo que implicaría un conflicto de intereses, al igual que otro director que representa a CIARA y fue ejecutivo de Viterra, empresa accionista de la concesionaria.

Pedido de intervención al Gobierno bonaerense

Frente a estas irregularidades, el 28 de julio de 2025 la Asamblea presentó un pedido formal al Gobernador Axel Kicillof para que intervenga el Consorcio de Gestión y declare la nulidad de todo lo actuado en relación con el proceso licitatorio.

“Existe el riesgo de sufrir otros treinta y cinco años de despojos”, afirmaron, al tiempo que reclamaron que se avance con su propuesta de una operadora estatal en el marco de la Ley 24.093 y del artículo 40 de la Constitución de 1949.

“El pueblo de la Provincia ha dado su respaldo al gobierno, y es momento de iniciar el nuevo camino señalado esa misma noche”, expresaron, en alusión a los resultados electorales del 7 de septiembre.

“Cuatro batallas ganadas, pero la lucha continúa”

En el cierre del documento, la Asamblea instó a todas las fuerzas soberanistas del país a difundir la situación y acompañar el reclamo para evitar que Terminal Quequén S.A. se convierta en un nuevo caso Vicentin.

“Cuatro batallas ganadas generan mucha fortaleza, pero la lucha no ha terminado”, concluye el comunicado, que reafirma la voluntad del espacio de seguir impulsando una política portuaria soberana, en defensa de los intereses de la Provincia de Buenos Aires y del pueblo argentino.