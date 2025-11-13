Información General
Se volvió a postergar la licitación de la Terminal del Puerto Quequén y la Asamblea por la Soberanía lo celebra como una “batalla ganada”
La Asamblea por la Soberanía del Puerto Quequén anunció que, por cuarta vez consecutiva, se postergó la licitación que buscaba extender por 35 años la concesión de la Terminal Quequén S.A., lo que consideraron una “nueva batalla ganada” frente a las exportadoras transnacionales.
Desde el espacio, sostienen que la medida representa un “freno a las presiones de las corporaciones del sector agroexportador” que buscan mantener el control del puerto y su renta en dólares.
La Asamblea promueve la restatización de la principal terminal del Puerto Quequén y la creación de una Sociedad del Estado bonaerense que opere la terminal y participe directamente en la exportación granaria, con el objetivo de recuperar la renta comercial y evitar la evasión y fuga de divisas.
El comunicado remarca que, desde el vencimiento de la concesión en noviembre de 2022, el Gobierno provincial fue prorrogando la licitación a partir de reclamos y gestiones ciudadanas. Según la Asamblea, el Consorcio de Gestión de Puerto Quequén (CGPQ) “funciona como representante de empresas privadas monopólicas” y actuó con “pactos de confidencialidad” en beneficio de las exportadoras.
Además, denuncian que el Directorio contrató un estudio jurídico propuesto por la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) para confeccionar los pliegos, lo que habría direccionado el proceso en favor de intereses privados. “Al ya abusivo plazo de treinta años se lo incrementó en cinco años más”, señalaron.
La Asamblea también cuestionó que el gerente de la concesionaria actual, Terminal Quequén S.A., integra el Directorio del Consorcio, lo que implicaría un conflicto de intereses, al igual que otro director que representa a CIARA y fue ejecutivo de Viterra, empresa accionista de la concesionaria.
Pedido de intervención al Gobierno bonaerense
Frente a estas irregularidades, el 28 de julio de 2025 la Asamblea presentó un pedido formal al Gobernador Axel Kicillof para que intervenga el Consorcio de Gestión y declare la nulidad de todo lo actuado en relación con el proceso licitatorio.
“Existe el riesgo de sufrir otros treinta y cinco años de despojos”, afirmaron, al tiempo que reclamaron que se avance con su propuesta de una operadora estatal en el marco de la Ley 24.093 y del artículo 40 de la Constitución de 1949.
“El pueblo de la Provincia ha dado su respaldo al gobierno, y es momento de iniciar el nuevo camino señalado esa misma noche”, expresaron, en alusión a los resultados electorales del 7 de septiembre.
“Cuatro batallas ganadas, pero la lucha continúa”
En el cierre del documento, la Asamblea instó a todas las fuerzas soberanistas del país a difundir la situación y acompañar el reclamo para evitar que Terminal Quequén S.A. se convierta en un nuevo caso Vicentin.
“Cuatro batallas ganadas generan mucha fortaleza, pero la lucha no ha terminado”, concluye el comunicado, que reafirma la voluntad del espacio de seguir impulsando una política portuaria soberana, en defensa de los intereses de la Provincia de Buenos Aires y del pueblo argentino.
La Provincia lanza una maratón de vasectomías sin bisturí
En el marco de la Semana de la Vasectomía, el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires puso en marcha una maratón de vasectomías sin bisturí, con el objetivo de llegar a 200 personas en distintos puntos del territorio bonaerense. La iniciativa se apoya en los equipos médicos capacitados durante el año en los ocho hospitales provinciales que ya integran la estrategia.
El cronograma comenzó este lunes 10 en el Hospital Mercante de José C. Paz y en el Hospital San Martín de La Plata; continuará el martes 11 en la Maternidad Estela de Carlotto de Moreno; el miércoles 12 en el Hospital Balestrini de Tres de Febrero; y finalizará el viernes 14 con una jornada especial en La Plata, en calle 51 entre 4 y 5.
Un método seguro, ambulatorio y sin bisturí
La vasectomía sin bisturí es un método anticonceptivo permanente, seguro, ambulatorio y eficaz. Consiste en el bloqueo de los conductos deferentes para impedir el paso de los espermatozoides y está destinada a personas con pene, independientemente de su identidad de género o cantidad de hijos.
El procedimiento es sencillo, de rápida recuperación y sin necesidad de hospitalización. Se realiza con anestesia local, no requiere estudios prequirúrgicos y puede efectuarse en consultorio. En comparación con la técnica tradicional, reduce los tiempos de recuperación y los riesgos quirúrgicos.
Esta implementación forma parte del proyecto conjunto entre el Ministerio de Salud bonaerense y la organización World Vasectomy Day (WVD), que ya permitió la capacitación de 12 profesionales del sistema público.
Crece la demanda de vasectomías en la Provincia
Durante los últimos cuatro años, la cantidad de intervenciones aumentó un 1500%, pasando de 113 en 2020 a 1.774 en 2024. Solo en los primeros meses de 2025 ya se realizaron 1.680 procedimientos con la técnica sin bisturí.
El crecimiento responde a un cambio cultural y a la mayor accesibilidad del procedimiento, que se presenta como una opción rápida y segura. El promedio de edad de los solicitantes es de 34 años, y la mayoría tiene uno o más hijos.
En La Matanza, por ejemplo, en una sola semana se recibieron 2.800 solicitudes, con un 95% de asistencia efectiva a los turnos otorgados.
Hospitales provinciales que realizan vasectomía sin bisturí
- HIGA San Martín de La Plata
- Maternidad Estela de Carlotto de Moreno
- HIGA Evita Pueblo de Berazategui
- HIGA Dr. Alberto Balestrini de La Matanza
- HIGA Gobernador Domingo Mercante de José C. Paz
- HIGA Penna de Bahía Blanca
- HIGA Gandulfo de Lomas de Zamora (desde octubre)
- HIGA Lucio Meléndez de Almirante Brown (desde octubre)
El Banco Nación lanza una línea de créditos especial para que las empresas paguen los aguinaldos
El Banco Nación lanzó una Línea de Asistencia para el Pago de Aguinaldos, una herramienta financiera destinada a facilitar el cumplimiento de las obligaciones salariales de Pymes y grandes empresas de todos los sectores económicos.
La nueva línea ofrece créditos en pesos con una tasa subsidiada, plazo de hasta 150 días y desembolso único, exclusivamente para cubrir el pago del Sueldo Anual Complementario (S.A.C.).
Las empresas que acrediten al menos el 50% de los haberes de su nómina en el Banco Nación podrán acceder a una tasa fija preferencial del 35%, mientras que el resto contará con una tasa del 50%.
El monto de financiamiento no tiene límite reglamentario y será evaluado individualmente, pudiendo cubrir hasta el 100% de la nómina salarial para aquellas cuentas radicadas en la entidad.
“Con esta herramienta, el Banco Nación busca reducir costos financieros para las empresas, apuntalar la actividad productiva y favorecer el desarrollo económico del país”, aseguraron desde la entidad.
Hallaron el cuerpo de Débora Bulacio en el lago del Parque Miguel Lillo y detuvieron a su novio por femicidio
El operativo policial desplegado en Necochea encontró sin vida a Débora Damaris Bulacio del Valle, la mujer de 38 años oriunda de Barker, que había desaparecido el sábado por la noche en la zona del Camping Miguel Lillo. En las últimas horas, los investigadores encontraron su cuerpo en el sector del Lago de los Cisnes, y el novio de la víctima, Ángel Andrés Gutiérrez, fue detenido e imputado por femicidio.
El hallazgo se produjo durante los rastrillajes de Prefectura Naval Argentina en inmediaciones del Lago de los Cisnes del parque Miguel Lillo, donde también trabajaban equipos de la Policía Bonaerense, Defensa Civil, Guardaparques, Policía Ecológica y la División de Canes.
La zona fue rápidamente cercada para permitir el trabajo de los peritos y del fiscal, quien supervisa las primeras actuaciones. Minutos después se confirmó que se trataba de Débora Bulacio.
La denuncia por desaparición había sido radicada el domingo, cuando los familiares de Débora advirtieron que su pareja había regresado solo del camping Miguel Lillo, pero ella nunca hizo el check out, lo que encendió las alarmas.
Desde ese momento, se montó un amplio operativo de búsqueda terrestre y costera que incluyó rastreos en el Parque Miguel Lillo, la playa cercana al caño y el Lago de los Cisnes, donde finalmente fue hallado el cuerpo.
La hija de Débora, Tania, había contado a los medios que su madre estaba acampando con su novio y que lo último que supieron fue que él se retiró del lugar el sábado por la noche. “Mi mamá estaba con el novio acampando y el novio se fue el sábado a la noche y le dijo al del camping, pero de ella no se sabe nada”, relató.
En paralelo, se conoció que la víctima le envió un mensaje a su hija ese mismo sábado, en el que le manifestó haber sufrido violencia, lo que ahora toma relevancia en el marco de la investigación judicial.
Según testigos, el sábado por la noche Débora y Ángel Gutiérrez mantuvieron una pelea en el interior del camping. El presunto femicida oriundo de Necochea la habría asesinado a golpes y luego se bañó en el camping para huir del lugar hasta la ruta 76 donde fue aprehendido el domingo por la mañana.
El fiscal a cargo de la investigación detalló que el acusado se negó a declarar y rechazó las pericias psiquiátricas y psicológicas, mientras continúan las tareas periciales y el análisis de los teléfonos.
Organizaciones feministas y de derechos humanos de Necochea llevan adelante una movilización frente a la Comisaría Primera, en reclamo de justicia por el femicidio de Débora Bulacio.