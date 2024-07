Se viene el 10° Concurso de Pesca de Pejerrey Embarcado “Ciudad de Daireaux”

Leda Bergonzi, conocida como la “Sanadora de Rosario”, estará en Balcarce el sábado 3 de agosto para realizar una «imposición de manos» a 4000 personas que se congregarán en el Complejo Polideportivo Municipal. El evento es organizado por el gobierno local que entregará las entradas en forma gratuita.

En conferencia de prensa, el Director de Juventud, Juan Ignacio Ibarlucía, junto con los curas párrocos Pablo Etchepareborda y David Ochoa, proporcionaron detalles sobre el evento que genera gran expectativa en Balcarce.

Las gestiones para traer a Leda comenzaron con el contacto de una familia balcarceña con su entorno. La Dirección de Juventud, en colaboración con las parroquias San José y Santa María, han trabajado intensamente para concretar este evento que se espera dure entre 12 y 15 horas.

Quienes deseen participar deberán adquirir las entradas físicas en el Teatro Municipal a partir del próximo miércoles 31 de julio a las 8 de la mañana. Se entregarán un máximo de 2 entradas por persona, hasta llegar a las 4.000, el aforo máximo permitido. Las entradas son totalmente gratuitas.

Ibarlucía comentó que las puertas del “Poli” se abrirán a las 7 de la mañana para dar acceso a los asistentes. Durante la mañana se llevará a cabo una misa, seguida de la imposición de manos por Leda.

También pidió a aquellos que no tengan entradas que no se acerquen al predio, ya que no podrán ingresar. “Queremos priorizar la participación de los balcarceños, por eso decidimos entregar entradas físicas en un edificio municipal como lo es el Teatro Municipal”, explicó el funcionario.

A su vez, pidió ser empáticos con quienes realmente necesitan llegar a Leda: “Les pedimos a todos ser solidarios con quienes realmente necesitan esta acción de fe. Tengamos en cuenta que desde el entorno de Leda nos pidieron un aforo máximo de 4 mil personas”.

Respecto a posibles inclemencias climáticas, se tomará una decisión sobre una posible reprogramación durante la próxima semana.

Pablo Etchepareborda destacó la colaboración de voluntarios para asegurar el orden durante el evento, que espera congregar a miles de personas. “Nosotros vamos a acompañar esta organización colaborando en todo lo que sea necesario. Vamos a celebrar una sola misa en la jornada y luego acompañaremos el desarrollo”, afirmó Etchepareborda.

David Ochoa, cura párroco de Santa María, señaló la gran expectativa que genera este encuentro espiritual. “Estamos formando a los voluntarios para que estén preparados para las realidades que vamos a vivir ese día. La fuerza emocional que entrega Leda es algo único”, concluyó Ochoa.