“Se tuvieron que guardar la denuncia en el cajón”: el ANDIS desmiente al PRO y avala la renovación de CUD en Olavarría

El bloque de concejales de Unión por la Patria respondió a las acusaciones del PRO respecto a supuestas irregularidades en la renovación de dos Certificados Únicos de Discapacidad (CUD), luego de que una auditoría reciente de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) ratificara que los procedimientos fueron realizados de forma correcta y ajustados a la normativa vigente. “Les salio el tiro por la culata”, aseguró Federico Aguilera.

Semanas atrás, el gallismo fogoneó una denuncia de una médica ante la ANDIS por supuestas irregularidades en las evaluaciones para la renovación de dos certificados de discapacidad (CUD). El PRO salió a anunciar que pedirían una sesión especial del Concejo Deliberante para tratar el tema y presentarían una denuncia. Finalmente, todo se redujo a la presentación de un modesto pedido de informes ya que el ANDIS realizó una auditoria y avaló el accionar de la oficina municipal.

Ante este evidente repliegue, el presidente del bloque Unión por la Patria, Federico Aguilera, expresó: «Desde que se conoció el mail enviado por esta profesional al ANDIS, el bloque opositor del PRO se montó en un show apresurado y solicitó al ANDIS que audite e intervenga, confiando ciegamente en la agencia nacional como organismo rector”.

“El ANDIS vino a Olavarría, hizo una auditoria, revisó todos los papeles y dictaminó que no hubo ninguna irregularidad. Como no les gusta el resultado y el tiro les salió por la culata ahora desconfían del ANDIS que es parte del gobierno del que ellos integran, totalmente opositor a nuestro gobierno municipal”, disparó Aguilera.

Además, el alfil del intendente Wesner en el Concejo Deliberante acusó a los dirigentes del gallismo de padecer de un síndrome de «indignación selectiva», porque «cuando el gobierno nacional mandó a personas con discapacidad a validar su certificado a una pizzería no dijeron absolutamente nada y hoy votaron en contra del repudio al veto presidencial a la ley de emergencia en discapacidad».

En ese contexto, Aguilera apuntó contra los concejales del PRO que en Olavarría van a las elecciones con LLA de haber hecho “una utilización mediática de este tema, por puro caranchismo político”.

“Dijeron que iban a pedir una sesión especial y una denuncia penal pero vino el ANDIS y les dijo que estaban haciendo un mamarracho por lo que se tuvieron que guardar la denuncia en el cajón. Nos quedamos esperando pero al final solo presentaron este pedido de informes para continuar con la farsa y cubrirse con la gente”, exopresó en tono jocoso.

En clave electoral, el concejal oficialista concluyó: «Como los vecinos de Olavarría le dijeron basta y ahora quieren inventar causas truchas de corrupción, quizás proyectando lo que fueron ellos, pero nosotros somos distintos y no otorgamos certificados truchos, así lo dijo el ANDIS. Cuando fueron gobierno se dedicaron a repartir los pasteles y ahora les molesta que nosotros no seamos iguales”.

Este reproche al uso político de una cuestión tan sensible como la discapacida incluso fue compartido por un concejal libertario. “Obviamente la información es un derecho que no se le debe negar a nadie, pero ¿por qué decidimos no acompañar el pedido de informe en forma escrita? Simplemente porque había muchas cosas raras que han quedado demostradas ahora, pero sospechábamos que detrás de todo esto había un trasfondo de campaña política”, analizó Marcelo Petehs.

La denuncia de la médica replicada por el PRO se basaba en el supuesto uso irregular de evaluaciones virtuales por parte de juntas médicas. Sin embargo, tres profesionales del ANDIS llegaron a Olavarría para revisar los casos apuntados y otros en forma azarosa y dictaminó que el área municipal había actuado acorde a la ley y que las evaluaciones virtuales están habilitadas en todo el país.