“Se tuvieron que guardar la denuncia en el cajón”: el ANDIS desmiente al PRO y avala la renovación de CUD en Olavarría
El bloque de concejales de Unión por la Patria respondió a las acusaciones del PRO respecto a supuestas irregularidades en la renovación de dos Certificados Únicos de Discapacidad (CUD), luego de que una auditoría reciente de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) ratificara que los procedimientos fueron realizados de forma correcta y ajustados a la normativa vigente. “Les salio el tiro por la culata”, aseguró Federico Aguilera.
Semanas atrás, el gallismo fogoneó una denuncia de una médica ante la ANDIS por supuestas irregularidades en las evaluaciones para la renovación de dos certificados de discapacidad (CUD). El PRO salió a anunciar que pedirían una sesión especial del Concejo Deliberante para tratar el tema y presentarían una denuncia. Finalmente, todo se redujo a la presentación de un modesto pedido de informes ya que el ANDIS realizó una auditoria y avaló el accionar de la oficina municipal.
Ante este evidente repliegue, el presidente del bloque Unión por la Patria, Federico Aguilera, expresó: «Desde que se conoció el mail enviado por esta profesional al ANDIS, el bloque opositor del PRO se montó en un show apresurado y solicitó al ANDIS que audite e intervenga, confiando ciegamente en la agencia nacional como organismo rector”.
“El ANDIS vino a Olavarría, hizo una auditoria, revisó todos los papeles y dictaminó que no hubo ninguna irregularidad. Como no les gusta el resultado y el tiro les salió por la culata ahora desconfían del ANDIS que es parte del gobierno del que ellos integran, totalmente opositor a nuestro gobierno municipal”, disparó Aguilera.
Además, el alfil del intendente Wesner en el Concejo Deliberante acusó a los dirigentes del gallismo de padecer de un síndrome de «indignación selectiva», porque «cuando el gobierno nacional mandó a personas con discapacidad a validar su certificado a una pizzería no dijeron absolutamente nada y hoy votaron en contra del repudio al veto presidencial a la ley de emergencia en discapacidad».
En ese contexto, Aguilera apuntó contra los concejales del PRO que en Olavarría van a las elecciones con LLA de haber hecho “una utilización mediática de este tema, por puro caranchismo político”.
“Dijeron que iban a pedir una sesión especial y una denuncia penal pero vino el ANDIS y les dijo que estaban haciendo un mamarracho por lo que se tuvieron que guardar la denuncia en el cajón. Nos quedamos esperando pero al final solo presentaron este pedido de informes para continuar con la farsa y cubrirse con la gente”, exopresó en tono jocoso.
En clave electoral, el concejal oficialista concluyó: «Como los vecinos de Olavarría le dijeron basta y ahora quieren inventar causas truchas de corrupción, quizás proyectando lo que fueron ellos, pero nosotros somos distintos y no otorgamos certificados truchos, así lo dijo el ANDIS. Cuando fueron gobierno se dedicaron a repartir los pasteles y ahora les molesta que nosotros no seamos iguales”.
Este reproche al uso político de una cuestión tan sensible como la discapacida incluso fue compartido por un concejal libertario. “Obviamente la información es un derecho que no se le debe negar a nadie, pero ¿por qué decidimos no acompañar el pedido de informe en forma escrita? Simplemente porque había muchas cosas raras que han quedado demostradas ahora, pero sospechábamos que detrás de todo esto había un trasfondo de campaña política”, analizó Marcelo Petehs.
La denuncia de la médica replicada por el PRO se basaba en el supuesto uso irregular de evaluaciones virtuales por parte de juntas médicas. Sin embargo, tres profesionales del ANDIS llegaron a Olavarría para revisar los casos apuntados y otros en forma azarosa y dictaminó que el área municipal había actuado acorde a la ley y que las evaluaciones virtuales están habilitadas en todo el país.
Kicillof inauguró un laboratorio y anunció la ampliación de la guardia del Hospital Pintos en Azul
El gobernador Axel Kicillof encabezó en Azul una serie de actividades orientadas al fortalecimiento del sistema público de salud, que incluyeron la inauguración de un nuevo laboratorio de anatomía patológica en el Hospital Provincial Materno Infantil Argentina Diego, la entrega de equipamiento tecnológico y la puesta en funcionamiento de una ambulancia de alta complejidad para el Hospital Municipal Dr. Ángel Pintos.
Acompañado por el ministro de Salud Nicolás Kreplak y el intendente Nelson Sombra, Kicillof también anunció el llamado a licitación para la ampliación de la guardia del Hospital Pintos, una obra clave para reforzar la atención de emergencias. “Para nosotros es un orgullo venir a Azul para traer una ambulancia y el equipamiento que se precisaba para mejorar las prestaciones del sistema de salud. Vamos a seguir por este camino, encarando también las obras que necesita el hospital municipal hace mucho tiempo: acá no hacía falta la motosierra, sino más inversión de un Estado presente”, remarcó.
El nuevo laboratorio permitirá analizar más de 200 muestras mensuales en coordinación con los hospitales públicos de Carmen de Areco y Nueve de Julio. Además, se entregaron 33 computadoras para implementar el sistema de Historia de Salud Integrada (HSI). Kreplak destacó que la Provincia apuesta a “fortalecer los hospitales con el equipamiento necesario para mejorar la atención de la red sanitaria”, en contraposición a políticas de desfinanciamiento.
Durante la jornada, el Gobernador entregó la ambulancia de alta complejidad N°384 desde el inicio de su gestión y un ecógrafo de última generación para el Hospital Pintos, destinado a ginecología, obstetricia y otras prácticas.
Sombra agradeció las políticas públicas que benefician a Azul y subrayó: “En estos tiempos tan complejos, encontrar en un gobernador solidaridad, humanidad y comprensión de los problemas del otro es impagable. No hace diferencias políticas y se hace responsable por los 135 municipios”.
En sus discursos, Kicillof criticó al Gobierno nacional por el abandono del sistema de salud: “Desde que llegó Milei, el Gobierno nacional no ha distribuido ni un solo equipo para fortalecer los hospitales públicos. Allí donde no llega el sector privado, es el Estado el único capaz de garantizar la salud”.
Además, durante la visita se entregaron bicicletas del programa Naturaleza en Bici, kits de Soberanía Alimentaria y equipamiento para la gestión de emergencias climáticas. El Gobernador cerró la jornada asegurando que “el pueblo se expresará el próximo 7 de septiembre para defender la salud, la educación y el trabajo”.
Kicillof inauguró viviendas en Olavarría y aseguró: “Acá la crisis se siente con más crudeza”
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó en Olavarría la entrega de 45 viviendas y 1.167 escrituras gratuitas, junto a la ministra de Hábitat y Desarrollo Urbano, Silvina Batakis, y el intendente Maximiliano Wesner. Además, recorrió la Casa de la Provincia, obras de pavimentación y el nuevo Complejo Judicial.
“En un país con la obra pública paralizada por decisión del Gobierno nacional, entre ellas 16 mil viviendas en construcción, estamos demostrando que en la Provincia pensamos y actuamos distinto: seguimos entregando las casas que cumplen sueños y amplían horizontes”, sostuvo Kicillof.
El mandatario advirtió que en Olavarría la crisis golpea con mayor intensidad. “Por culpa de las políticas económicas de Milei, cada día cierran más empresas y se pierden cientos de puestos de trabajo en el corazón productivo de la provincia”, afirmó.
Las 45 viviendas entregadas en el barrio CECO III forman parte de un proyecto de 100 unidades destinadas a afiliados del Centro de Empleados de Comercio de Olavarría, con una inversión de $4.154 millones. Otras 40 están en ejecución y 15 serán entregadas próximamente.
Batakis destacó que frente a la “libertad destructiva” del Gobierno nacional, la Provincia ofrece un Estado presente que construye un futuro con oportunidades. Wesner subrayó que la construcción dinamiza las economías locales y que la paralización de la obra pública afecta gravemente a las comunidades.
Durante la jornada, Kicillof visitó la Casa de la Provincia, que centraliza trámites y servicios de ARBA, IOMA, el Registro de las Personas y el IPS. También recorrió la pavimentación de la Avenida La Rioja y las obras del Complejo Judicial de Azul en Olavarría, que alojará fueros civiles, penales, laborales, de familia y dependencias de la Suprema Corte.
El gobernador entregó equipamiento del Ministerio de Ambiente para luminarias, kits de huerta y recursos para la gestión de emergencias climáticas. “Milei siempre encuentra recursos para los bancos, pero no para terminar el acceso a Sierras Bayas o mejorar la Ruta Nacional N°3. La Provincia va a seguir construyendo viviendas y avanzando con todas las obras en marcha”, concluyó.
25 de Mayo: Ramiro Egüen anunció reformas tributarias y apuesta por un municipio “libre de tasas distorsivas”
El intendente de 25 de Mayo, Ramiro Egüen, anunció en diálogo con Todo Provincial RADIO una reforma tributaria destinada al sector agropecuario que incluye la implementación del Documento Único de Tránsito (DUT) y la eliminación de la tasa por marcas y señales, vigente en la ordenanza fiscal impositiva. El jefe comunal también adelantó que enviará al Concejo Deliberante un proyecto para derogar la tasa de Seguridad e Higiene para el comercio y la industria, con el objetivo de convertir al distrito en un municipio libre de tributación distorsiva.
“Es una señal inequívoca de nuestra mirada empática hacia el sector productivo, que en 25 de Mayo es la matriz económica por excelencia, y que hoy enfrenta una situación difícil por las inundaciones”, sostuvo Egüen a Todo Provincial RADIO. La medida, explicó, busca modernizar el Estado municipal, simplificar trámites y eliminar el requisito de libre deuda para obtener la guía de traslado de animales.
Además, Egüen destacó que estas decisiones son posibles gracias al equilibrio financiero alcanzado por su gestión. “Nos llevó un año y medio de cálculos y previsión de fondos para poder avanzar”, indicó.
Inversión en maquinaria y caminos rurales
El intendente de 25 de Mayo detalló que, desde su asunción en diciembre de 2023, el municipio adquirió ocho máquinas cero kilómetro, entre motoniveladoras y retroexcavadoras, además de 18 camionetas y seis camiones para el mantenimiento de los 3.200 kilómetros de red vial. Sin embargo, advirtió que las lluvias récord de los últimos meses complicaron el trabajo planificado, con 1.200 milímetros acumulados en apenas cinco meses.
“Estamos poniendo toda la capacidad del municipio para mitigar el impacto del cambio climático, que nos pasó de una sequía extrema de cinco años a precipitaciones constantes que deterioran los caminos en pocos días”, afirmó.
Egüen habló sobre las elecciones del 7 de septiembre y armado local
En el plano político, Ramiro Egüen confirmó que competirá con su espacio Acción Ciudadana, un vecinalismo que reúne dirigentes del radicalismo, peronismo, PRO, GEN, MID, independientes y sectores afines a La Libertad Avanza. La decisión de no competir bajo un sello nacional responde a su objetivo de “preservar un proyecto político local” y mantener la gobernabilidad.
“Coincido en muchas propuestas del presidente Milei, como el déficit cero, pero también hemos hecho obra pública con recursos propios. No se puede gobernar un municipio sin ampliar servicios y dar respuesta a las demandas locales”, subrayó.
Egüen también remarcó que la elección será “netamente territorial” y que la gente votará por la gestión más que por el color partidario. “Con una boleta corta, cualquier vecino que valore nuestro trabajo puede apoyarnos, sin importar su preferencia nacional”, dijo.
Por último, el intendente llamó a la ciudadanía a participar. “No hay clima electoral, pero es fundamental cuidar la democracia y decidir si quieren continuar con este modelo de gestión o no”, concluyó.