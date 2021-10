Se suspendió la indagatoria a Macri por no haber sido relevado de su obligación de guardar silencio

El expresidente Mauricio Macri viajó este jueves a Dolores para enfrentar una indagatoria en el marco de la causa que lo investiga por el presunto espionaje a familiares de las víctimas del submarino ARA San Juan. Sin embargo, la declaración se suspendió porque no fue relevado del deber de guardar secreto sobre temas de inteligencia y deberá fijarse una nueva fecha.

En rigor, Macri no estaba en condiciones de declarar porque aún no fue relevado de su obligación de guardar silencio. Para ello, el juez Martín Bava debe hacer un pedido especial a la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) que aún no ha sido realizado. Así, la audiencia debió posponerse hasta que se concrete este trámite.

El fiscal del caso estuvo de acuerdo con la postura presentada por la defensa del ex mandatario, a cargo del abogado Pablo Lanusse, quien al salir del juzgado afirmó: “Ha quedado en evidencia el juez Bava, en su intención de querer procesarlo antes de las elecciones”.

DIRIGENTES DEL PRO ACOMPAÑARON A MACRI

En la antesala a la primera indagatoria que debía brindar Macri, militantes de Juntos por el Cambio habían convocado a una movilización través de las redes sociales con el hashtag #MacriYoTeBanco. El objetivo era mostrar el apoyo al ex mandatario en la causa que se lo investiga por el supuesto espionaje a familiares de las víctimas del submarino ARA San Juan.

Estuvieron presentes el intendente de Dolores, Camilo Echevarren, Patricia Bullrich, Pablo Avelluto, Hernán Lombardi, Guillermo Dietrich, Andrés Ibarra, Fernando De Andreis, Federico Pinedo, Silvina Giudici, Ricardo Buryailde, Daniel Lipoveztky, Silvina Lospennato, Cristian Ritondo, Luciano Laspina, Gustavo Santos, Jorge Triaca y también el intendente de Lanús, Néstor Grindetti.

Sobre este último, el candidato a concejal del Frente de Todos, Julián Alvarez expresó en su cuenta de twitter: “Nestor Grindetti en Dolores defendiendo al indefendible de Mauricio Macri. Los vecinos y vecinas de Lanús seguimos esperando verle la cara alguna vez”.

Por su parte, Hernán Lombardi sostuvo “estoy seguro que Macri no espió a nadie, pero hay que esperar a la justicia”.