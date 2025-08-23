Provincial
Se realizó una prueba de sistemas para las elecciones del 7 de septiembre
El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires realizó este sábado un simulacro del sistema de transmisión, recepción y difusión de datos que se utilizará en las elecciones provinciales del próximo 7 de septiembre.
La prueba contó con la participación del ministro de Gobierno, Carlos Bianco, y autoridades electorales con competencia en los comicios. Fiscales de más de veinte partidos y agrupaciones políticas que intervendrán en los comicios asistieron también a la prueba, tanto de manera presencial como a distancia, y pudieron supervisar de manera directa el funcionamiento de los sistemas y procesos implementados.
En el cierre de la actividad y ante los medios de comunicación presentes, el ministro Bianco explicó: “Estamos muy conformes con los resultados. Los sistemas y procesos que probamos hoy y que se utilizarán el 7 de septiembre garantizan la absoluta transparencia y trazabilidad de la información. Los datos cargados al cierre de los comicios podrán ser consultados en la web y a través de una aplicación móvil”.
La actividad se desarrolló en el centro de cómputos instalado por el Correo Argentino en su Sede Operativa Central, ubicada en Monte Grande (municipio de Esteban Echeverría). Asimismo, el centro operativo del Correo Argentino situado en el barrio de Barracas (ciudad de Buenos Aires) también estuvo funcionando en el marco del simulacro.
El objetivo de la actividad, que había sido antecedida por un testeo realizado el pasado 9 de agosto, fue verificar de manera integral el funcionamiento de los servicios y componentes clave del proceso electoral, tales como la logística, la trazabilidad de los envíos, la capacitación de los operadores, la conectividad y las aplicaciones de software necesarias para la transmisión de los telegramas de escrutinio de mesa.
Esta transmisión se realiza con los kits distribuidos en los establecimientos de votación o en las sucursales electorales del Correo Argentino y constituye una etapa esencial del operativo electoral. Asimismo, en el simulacro realizado hoy se testeó el sistema que se empleará para la difusión pública de la información el día de las elecciones.
Para la prueba se contó con la labor de 440 digitadores de datos en los dos centros del Correo Argentino (Monte Grande y Barracas) encargados de recibir telegramas y cargarlos en el sistema. En este simulacro se tomaron como referencia los datos previstos para la elección general del 7 de septiembre: un universo de 6.934 locales de votación y un total de 41.189 mesas. De ese total, 5.555 locales transmitirán directamente, mientras que los 1.384 restantes, que no cuentan con capacidad de transmisión, enviarán sus telegramas desde las sucursales electorales digitales del Correo Argentino.
Kicillof inauguró una nueva Alcaidía en Quilmes y sumó a 8.424 nuevas plazas al SPB durante su gestión
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó la inauguración de una Alcaidía Departamental en Quilmes, junto a los ministros de Seguridad, Javier Alonso, de Justicia y Derechos Humanos, Martín Mena, la intendenta Mayra Mendoza y la secretaria de Desarrollo Urbano y Obra Pública local, Cecilia Soler.
Durante el acto, Kicillof aseguró: “Esta nueva alcaidía en Quilmes es un paso más del histórico plan de ampliación de la infraestructura penitenciaria que estamos llevando adelante en la provincia de Buenos Aires. Hoy estamos alcanzando las 8.424 nuevas plazas y nos proponemos llegar a las 12.000 en los próximos años”.
El mandatario bonaerense subrayó que estas obras permiten reforzar la presencia policial en las calles al evitar que efectivos queden asignados a custodiar detenidos en comisarías. En ese sentido, lanzó críticas al presidente Javier Milei: “El único problema que tenemos para cumplir con la totalidad de nuestro plan tiene nombre y apellido: se llama Javier Milei y se robó los fondos que el Gobierno nacional se había comprometido a destinar para ampliar el Servicio Penitenciario Bonaerense”.
La nueva alcaldía, construida con una inversión de $15.091 millones, cuenta con cuatro pabellones con 156 celdas para albergar a 312 internos, además de doble alambrado, muro perimetral, cuatro controles de vigilancia y cinco garitas de seguridad.
Por su parte, la intendenta Mayra Mendoza destacó: “Esta obra permitirá que muchos policías dejen de cuidar detenidos en comisarías y refuercen sus tareas de patrullaje en los barrios. Mientras el Gobierno nacional agravia y reprime, nosotros invertimos para prevenir el delito y proteger a nuestros vecinos”.
La obra se enmarca dentro del Plan de Infraestructura Penitenciaria Bonaerense, iniciado en 2020, cuyo objetivo es ampliar en un 50% las plazas del sistema carcelario, pasando de 24.000 a 36.000.
Finalmente, Kicillof concluyó: “El contraste es claro: mientras que la Provincia, con recursos propios, cumplió y construyó lo que planeó, Javier Milei no puso un solo peso para ampliar el sistema. Mejorar la seguridad requiere planificación, inversión y compromiso, y eso es lo que realizamos desde la Provincia y los municipios para que los bonaerenses vivan más tranquilos”.
Kicillof inauguró un nuevo tramo de la Autovía en la Ruta 11 y todo el frente de Villa Gesell ya es doble mano
El gobernador Axel Kicillof encabezó en Villa Gesell la habilitación de un nuevo tramo de la Ruta Provincial Nº11, que se transforma en autovía hasta el partido de Mar Chiquita. La obra beneficiará a más de 7.000 vehículos diarios en temporada y forma parte de un proyecto integral de 72,4 kilómetros con una inversión de $203.037 millones.
“El futuro no lo vamos a construir con la motosierra, sino con un Estado presente que planifica y que invierte en obras como esta autovía que le va a cambiar la vida a Villa Gesell y a toda la región”, afirmó Kicillof, y cuestionó la política del gobierno nacional: “La política financiera fomenta la timba y destruye la producción y los servicios nacionales. A pesar de un presidente como Milei que nos quiere asfixiar, en la provincia de Buenos Aires vamos en la dirección contraria”.
El intendente Gustavo Barrera destacó: “Hoy inauguramos otro tramo más de la ruta 11, logrando que todo nuestro frente esté terminado. Esto es fundamental para un municipio turístico como Villa Gesell”. Y agregó: “A pesar de estar en un momento de crisis, lo pudimos concretar gracias a un Gobernador que está presente, escucha y da respuestas pensando siempre en ayudar a los vecinos y vecinas”.
Este tercer tramo de habilitación de 2,6 kilómetros de la RP Nº11 abarca los accesos a Mar de las Pampas y Mar Azul y permitirá generar mayor fluidez en el tránsito y seguridad vial para los más de 7.000 vehículos que circulan diariamente en temporada.
Durante la jornada, el Gobernador y el intendente inauguraron el nuevo edificio de la cancha de hockey municipal en el barrio La Carmencita, que cuenta con vestuarios, SUM, cocina equipada, sala de enfermería y sistema de iluminación. Más de 300 deportistas serán beneficiados. Además, se entregó una ambulancia de alta complejidad para reforzar el sistema de emergencias.
Kicillof también firmó un acta para destinar $1.055 millones a la finalización de 28 viviendas en el barrio Unicornio y un convenio para la adquisición de 1.500 luminarias LED mediante el Banco Provincia. Asimismo, anunció el llamado a licitación para la primera etapa del Hospital Provincial Sub Zonal de Alta Complejidad “Carlos Idaho Gesell”, con una inversión de $14.926 millones, y la construcción de un nuevo edificio para la Escuela Secundaria N°5.
Al cierre, el Gobernador subrayó: “El 7 de septiembre tenemos la boleta de Fuerza Patria para defender todo lo que estamos haciendo y garantizar en la Provincia la continuidad de la inversión de un Estado presente que da respuestas a las necesidades de nuestro pueblo”.
Kicillof inauguró viviendas en Tandil y se llevó elogios del radical Lunghi: “Con la provincia estamos demostrando..”
El gobernador bonaerense Axel Kicillof encabezó este miércoles el acto de entrega de 52 viviendas en el barrio Villa Aguirre de Tandil, acompañado por la ministra de Hábitat y Desarrollo Urbano, Silvina Batakis; el diputado nacional Rogelio Iparraguirre y el intendente local, Miguel Ángel Lunghi.
Las casas forman parte de un proyecto que contempla la construcción de 118 soluciones habitacionales, con una inversión de $2.762 millones. Además, las obras incluyeron la instalación de nuevas redes de agua, gas, cloacas y alumbrado público, y la entrega de 100 árboles a las familias adjudicatarias.
“Aquí estamos haciendo lo que debería ser normal en nuestro país: un gobernador del peronismo y un intendente del radicalismo trabajando juntos para entregar viviendas a las familias de Tandil”, expresó Kicillof. Y agregó: “No podemos naturalizar el insulto y la idea de destruir al Estado. En la Provincia vamos a seguir impulsando políticas públicas que nos permitan construir más casas y garantizar un futuro mejor para los bonaerenses”.
En ese sentido, cuestionó al gobierno nacional: “Cuando determinadas obras exceden los recursos de un municipio o una provincia, los gobiernos recurren al Estado nacional: esto ocurre en todos los países del mundo, excepto en la Argentina de Javier Milei. Estamos sufriendo las consecuencias del primer Gobierno nacional que no inaugura una sola obra pública porque elige la motosierra antes que una vivienda, un patrullero o una ambulancia”.
La iniciativa se realizó en conjunto con la Asociación Civil de Corazón Tandilense, organización de mujeres que trabaja desde 2001 en los ejes de vivienda, suelo urbano, educación popular y alimentación. “Estas viviendas son el resultado de un trabajo comprometido, sin distinciones políticas, para garantizar que todos los bonaerenses tengan un futuro más próspero”, afirmó Batakis.
Por su parte, Iparraguirre subrayó: “En una Argentina gobernada por Milei, que cree que la obra pública es un curro y que la justicia social no debe existir, la Provincia eligió otro camino: trabajar para que las familias de Tandil puedan tener su hogar y soñar con un futuro mejor”.
El intendente Lunghi también destacó el trabajo conjunto: “Tenemos la alegría de estar concretando avances en tres pilares fundamentales para el bienestar de nuestros vecinos: la vivienda, la salud y la seguridad. Hoy no contamos con un Estado nacional presente, pero con la Provincia estamos demostrando que es posible brindar respuestas para mejorar la calidad de vida en Tandil”.
Durante la jornada también se entregaron siete nuevos patrulleros, cinco camionetas y 14 motos para reforzar la prevención del delito, junto con una ambulancia de alta complejidad destinada a emergencias críticas.
Kicillof cerró la actividad con un mensaje político: “En la Provincia estamos convencidos de que el Estado no puede preocuparse solo por las finanzas, sino también de dar respuestas concretas a la vida real de los 17 millones de bonaerenses. Eso es lo que estamos haciendo en Tandil y lo que tenemos que defender el próximo 7 de septiembre: elegir la boleta de Fuerza Patria para ponerle un freno a la insensibilidad y el ajuste”.