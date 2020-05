Santiago Quintana desestimó los rumores de estatización de la salud privada por parte del IOMA: “No está en agenda”

Tras los rumores de la “estatización” de la salud privada por parte de IOMA, Santiago Quintana, Director de Regiones del Intituto de Obra Médica Asistencial expresó a TODOPROVINCIAL radio “no es una prioridad, no está en agenda”.

Sobre los rumores de una posible compra por parte del IOMA a varios centros de salud privados, Santiago Quintana afirmó a TODOPROVINCIAL radio “esa no está siendo nuestra prioridad en estos momentos, no está en agenda para nada, obviamente uno no está ajeno a ese tipo de rumores, la realidad que nosotros estamos con toda la energía puesta en levantar la obra social que fue lo que hicimos en los primeros meses, porque la realidad es que nos encontramos con un estado de situación que superó el diagnóstico que habíamos hecho”.

“Nos encontramos con muchas deudas, con prestadores individuales, con clínicas, con sanatorios, nos estamos ocupando nosotros de saldarlas, como corresponde, también muchas falencias en procesos administrativos, pero a la vez esta situación del coronavirus nos obligó a modernizar cuestiones, para que muchos trámites se puedan hacer a distancia”, comentó Quintana a TODOPROVINCIAL, conducido por Mariano Gandini, que se emite por FM Nuevos Aires de la ciudad de La Plata.

Actualmente IOMA tiene más de 2,6 millones de afiliados en la provincia de Buenos Aires y supera los 30 mil afiliados en CABA. Con 198 delegaciones regionales en el territorio bonaerense.

En el marco del trabajo que llevan adelante, el funcionario de la obra social remarcó “Hoy de las 198 oficinas que tenemos, salvo las que se encontraban dentro de los municipios que sus intendentes decidieron cerrar, esas se vieron afectadas pero son muy poquitas, las demás están abiertas de 8 a 13hs, la obra social sigue en pie, sigue funcionando”.

“Con el tema del covid estamos concentrando la energía y los recursos a la población más vulnerable que son los adultos mayores, de la franja etaria de 60 a 69 años tenemos 200 mil afiliados, de 70 a 79 son 143 mil y ahí es donde estamos poniendo toda la energía”, dijo Quintana.

Y puso énfasis en remarcar que “Estamos haciendo una campaña antigripal innovadora que nunca se había hecho en IOMA, de ir a vacunar a los hogares, priorizando el esquema de vacunación casa por casa. Igualmente se reparten las dosis de vacunas en las farmacias, para aquellos afiliados que prefieran ir a la farmacia, pero la gran mayoría de las dosis que envía el ministerio de salud de la nación, se están colocando casa por casa en población de riesgo, mayores de 65 años. Esto lo estamos haciendo desde 1 mes y medio y todavía nos quedan algunas dosis más”.

Recordando las diferencias históricas entre los directivos del IOMA y el ministerio de salud provincial, Santiago Quintana aprovechó para remarcar “Nosotros estamos muy en sintonía con el ministerio de salud de la provincia, conducido por el ministro Gollán y Nicolás Kreplak, cosa que no tantas veces había ocurrido, generalmente estaba disociada la gestión del IOMA y es muy interesante esta situación que está ocurriendo, que permanentemente las políticas que llevan adelante en materia sanitaria por parte del ministerio de salud de provincia, nosotros estemos encolumnados detrás de ellas”.

En tanto, sobre las realidad que habita en entre los prestadores de servicio y la obra social, Santiago Quintana aseveró “Actualmente IOMA funciona como un financiador que tiene absolutamente todas sus prestaciones tercerizadas, no tiene ningún efector propio, es una realidad”, y aclaró “pero también debo decir que las deudas hay que honrarlas y nosotros asumimos con la premisa que es un beneficio de inventario, nosotros no podemos estar planteando permanentemente que la gestión anterior fue mala, estamos a cargo del IOMA y las deudas las vamos a pagar, eso no está en discusión”.

“Nosotros cuando asumimos en diciembre las deudas con prestadores individuales, como lo son los acompañantes terapéuticos, cuidadores domiciliarios, psicólogos, quinesiólogos que viven del trabajo que ellos hacen y IOMA les debe pagar, la mayoría de las deudas eran de abril-mayo del 2019, y nosotros nos pusimos a trabajar en eso y resolvimos casi el 100% de los casos, hoy estamos hablando que los acompañantes y cuidadores siguen reclamando, deudas de enero, febrero, estando en mayo”, sostuvo el titular de regiones de IOMA, quien agradeció a los trabajadores de la salud y del instituto que le están poniendo el pecho a la situación.

Por último, al ser consultado sobre el control que se hace a los geriátricos y particularmente a los que no se encuentran habilitados, Quintana comentó “El coronavirus puso en manifiesto el estado de situación de los geriátricos no solo del IOMA sino de todas las obras sociales, del sector privado y público. Recibimos una denuncia de un geriátrico de Luján y rápidamente el equipo de asistentes sociales fue a hacer una auditoria y se tomó la resolución que ameritaba. Por eso fue una prioridad vacunar a todos los abuelos y abuelas en todos los geriátricos porque son los más vulnerables”.

Comparte esto: Twitter

Facebook

WhatsApp

Imprimir

Instagram