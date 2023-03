Saldungaray: una nena de primer grado sufre bullying y como solución la sentaron fuera del aula

Eva comenzó primer grado en la Escuela N° 2 Gral. San Martín de Saldungaray, localidad del partido de Tornquist, y su mamá denunció que la nena sufre bullying por parte de tres compañeritas. Como respuesta, los directivos dicen decidieron colocarle un pupitre fuera del aula despertando un gran repudio.

Lucía Esmoli relató que días atrás su hija comenzó a manifestar que ya no quería ir a la escuela porque tres compañeritas la hostigan. La publicación fue acompañada de una foto que muestra a la nena sentada fuera del aula, la insólita medida que tomaron los directivos de la escuela como solución al problema.

La Jefatura distrital de Educación de Tornquist ya intervinó en el asunto y advirtió a las autoridades que de ningún modo excluir a la niña podía ser la respuesta institucional ante un caso de bullying.

El relato de la madre de la niña que sufre bullying en Saldungaray

“Ella se llama Eva es mi hija , es muy pegota a mi desde siempre. Eva cuando curso el maternal y paso por todas las salitas del jardín de infantes hasta llegar a primer año, jamás de esos días lloro tanto para ingresar a una institución como hoy en día lo esta haciendo”, contó Lucía.

Y continuó: “Les cuento que Eva ingreso re bien y feliz 3 díaas seguidos. Hasta que de un día para otro ya no quiere ingresar al colegio, dice que 3 amigas la pelean hasta la han pellizcado”.

“En el día de ayer todo perfecto, la nena no quiere entrar al colegio entonces la directora junto a “su equipo” optaron a que yo entrará al aula con ella. Ya en el día de hoy la señora directora le sacó la mesita a afuera del aula para que realice las tareas como debe ser”, relató la madre de Eva.

Y apuntó: “Está perfecto yo entiendo y se que mi hija tiene que ir a estudiar y estoy de acuerdo. Pero me pareció un acto horrible ya que mi nena dice que la discriminan en el colegio y ahora que la directora le saque el banco a afuera por no querer entrar me pareció muchísimo.”

Y reprochó: “Sentí que la estaban haciendo a un lado, tanto que pareciera que la que se portara mal o la que peleará fuera ella no las demás compañeras”.

“No me parece bien que una directora o personas del equipo le digan a la nena MIRA QUE PAPELON ESTAS HACIENDO , TUS AMIGOS TE ESTAN VIENDO , YA SOS GRANDE PARA LLORAR, ES UN BERRINCHE“. Enseñen en sus casas a no discriminar a nadie en la vida ! A ser personas de bien”, demandó la mujer.

“Hoy hago público esto para que de una vez por todas le enseñen a sus hijos a no hacer BULLYIGN! Mi hija será mamera como dicen las seños pero esto hoy me sobrepasó. No me pareció justo. Ella lo sufre y yo lo estoy sufriendo junto a ella”, expresó con angustia.