Salazar volvió a la intendencia de San Pedro y su hijo no lo tomó nada bien: “Que te traicione tu padre es fuerte”

El intendente de San Pedro, Cecilio Salazar, fue uno de los jefes comunales que tomó licencia cuando todavía estaba vigente la ley que limitaba las reelecciones tal cual había sido votada. En ese momento aseguró que no iría por su reelección pero ahora decidió volver a la intendencia desplazando a su hijo Ramón Salazar tomó la decisión de muy mala manera y habló de traición.

Cecilio y Ramón Salazar son dirigentes del Partido Fe que lideraba el fallecido Gerónimo “Momo” Venegas. En 2019, ambos fueron electos como intendente y primer concejal, respectivamente, por el frente Juntos pero tiempo después dieron el salto al Frente de Todos.

En 2021, Cecilio Salazar se presentó como tercer candidato a diputado provincial por el Frente de Todos y no alcanzó el piso. Luego, pidió licencia en su cargo como intendente para asumir como director nacional del Belgrano Cargas en el Ministerio de Transporte, por lo que el Gobierno municipal quedó en manos de su hijo Ramón, siendo el primer concejal en la línea sucesoria.

Este lunes, el intendente electo anunció el fin de su licencia y su retorno al municipio. Sin embargo, la decisión parece no haber sido acordada con su propio hijo quien manifestó publicamente su enojo.

“Estoy sorprendido. Había muchos rumores, pero me costaba creer. Nunca me lo dijo de frente. Sé que en política cualquiera te puede traicionar, pero que te traicione tu padre es fuerte. Yo hablo porque puedo decir la verdad. Pero él no se animó a sentarse conmigo y decírmelo a la cara”, apuntó Ramón Salazar.

Al momento de tomarse licencia, Salazar padre había asegurado que “no buscaba volver a presentarse en las elecciones 2023” porque “confiaba en su hijo”.

La explicación de Cecilio Salazar sobre su regreso a San Pedro

Cecilio Salazar explicó su decisión de regresar al municipio porque “muchos vecinos se lo pedían” pero admitió que la decisión de tomarse licencia había sido tomada en el marco de una estrategia para quedar habilitado a la reelección en octubre.

“Recordarán que varios intendentes decidimos ocupar lugares en el orden nacional para poder estar habilitados en 2023. Esto es así, no podemos ser hipócritas ahora. Pero luego se modificó la ley y nos permitió ser candidatos así que estoy habilitado”, explicó.

Sobre la reacción de su hijo, aseguró: “No escuché la declaración porque fui y me puse a laburar. Pero esto lo he venido conversando con él hace un tiempo atrás. De hecho habíamos acordado que si algún día tenía que regresar no iba a haber inconvenientes. Ramón es mi hijo, yo lo quiero mucho. Ha sido un buen funcionario, venía cumpliendo una gestión bastante buena pero bueno la decisión ha sido regresar y por ahí no la tomó bien”.

“Ayer hablé un rato con Ramón y le dije de mi intención de volver y que eso no significaba que no él no vaya a ser el candidato. Tenemos que verlo más adelante, porque era muy temprano para lanzar una candidatura. Me dijo que no estaba de acuerdo. Eso fue un desacuerdo pero no está definido todavía quien va a ser el candidato. Si logramos consensuar no va a haber problema para que sea candidato”, contó.